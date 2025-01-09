https://ria.ru/20250109/ataka-1992964935.html
Число пострадавших при атаке на Каменку-Днепровскую выросло до четырех
Число пострадавших при атаке на Каменку-Днепровскую выросло до четырех - РИА Новости, 09.01.2025
Число пострадавших при атаке на Каменку-Днепровскую выросло до четырех
Число пострадавших при атаке ВСУ на город Каменка-Днепровская в Запорожской области выросло до четырех, сообщило министерство здравоохранения региона. РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T16:05:00+03:00
2025-01-09T16:05:00+03:00
2025-01-09T16:05:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости. Число пострадавших при атаке ВСУ на город Каменка-Днепровская в Запорожской области выросло до четырех, сообщило министерство здравоохранения региона. Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что три человека получили ранения в результате массированной атаки дронов ВСУ на город Каменка-Днепровская. "Число пострадавших при атаке ВСУ в Каменка-Днепровской выросло до четырех человек", - говорится в сообщении. Три человека госпитализированы, один получил помощь амбулаторно. По данным минздрава, атака была совершена по автовокзалу. Жизни пострадавших ничего не угрожает.
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Число пострадавших при атаке на Каменку-Днепровскую выросло до четырех
Число пострадавших при атаке ВСУ на Каменку-Днепровскую выросло до четырех