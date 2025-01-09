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Число пострадавших при атаке на Каменку-Днепровскую выросло до четырех - РИА Новости, 09.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:05 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/ataka-1992964935.html
Число пострадавших при атаке на Каменку-Днепровскую выросло до четырех
Число пострадавших при атаке на Каменку-Днепровскую выросло до четырех - РИА Новости, 09.01.2025
Число пострадавших при атаке на Каменку-Днепровскую выросло до четырех
Число пострадавших при атаке ВСУ на город Каменка-Днепровская в Запорожской области выросло до четырех, сообщило министерство здравоохранения региона. РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T16:05:00+03:00
2025-01-09T16:05:00+03:00
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
россия
украина
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости. Число пострадавших при атаке ВСУ на город Каменка-Днепровская в Запорожской области выросло до четырех, сообщило министерство здравоохранения региона. Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что три человека получили ранения в результате массированной атаки дронов ВСУ на город Каменка-Днепровская. "Число пострадавших при атаке ВСУ в Каменка-Днепровской выросло до четырех человек", - говорится в сообщении. Три человека госпитализированы, один получил помощь амбулаторно. По данным минздрава, атака была совершена по автовокзалу. Жизни пострадавших ничего не угрожает.
https://ria.ru/20250109/vsu-1992933522.html
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запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, россия, украина, происшествия
Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Происшествия
Число пострадавших при атаке на Каменку-Днепровскую выросло до четырех

Число пострадавших при атаке ВСУ на Каменку-Днепровскую выросло до четырех

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости. Число пострадавших при атаке ВСУ на город Каменка-Днепровская в Запорожской области выросло до четырех, сообщило министерство здравоохранения региона.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что три человека получили ранения в результате массированной атаки дронов ВСУ на город Каменка-Днепровская.
"Число пострадавших при атаке ВСУ в Каменка-Днепровской выросло до четырех человек", - говорится в сообщении.
Три человека госпитализированы, один получил помощь амбулаторно. По данным минздрава, атака была совершена по автовокзалу. Жизни пострадавших ничего не угрожает.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы УкраиныРоссияУкраинаПроисшествия
 
 
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