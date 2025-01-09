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В белгородском селе при атаке дрона на частный дом пострадал мужчина
В белгородском селе при атаке дрона на частный дом пострадал мужчина - РИА Новости, 09.01.2025
В белгородском селе при атаке дрона на частный дом пострадал мужчина
Мирный житель пострадал в результате атаки украинского дрона на частный дом в селе Муром в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T14:20:00+03:00
2025-01-09T14:20:00+03:00
2025-01-09T14:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
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муром
белгородский район
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 9 янв - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате атаки украинского дрона на частный дом в селе Муром в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В Шебекинском округе в селе Муром беспилотник атаковал частный дом. В результате его детонации получил ранения мужчина. Пострадавшего с минно-взрывной травмой, баротравмой, осколочными ранениями головы, шеи, рук и ног бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается. В доме выбиты окна, повреждены фасад и входная дверь", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что в селе Чайки Белгородского района при атаке FPV-дронами повреждена "Газель". Ещё одна атака беспилотника случилась в посёлке Малиновка Белгородского района. Из-за повреждения на линии электропередачи пять улиц временно остаются без света, уточнил Гладков.
https://ria.ru/20250105/kapitulyatsiya-1992509962.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, муром, белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Муром, Белгородский район, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В белгородском селе при атаке дрона на частный дом пострадал мужчина
Гладков: при атаке дрона на частный дом в белгородском селе Муром ранен мужчина