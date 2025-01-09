https://ria.ru/20250109/ataka-1992940542.html

В белгородском селе при атаке дрона на частный дом пострадал мужчина

В белгородском селе при атаке дрона на частный дом пострадал мужчина - РИА Новости, 09.01.2025

В белгородском селе при атаке дрона на частный дом пострадал мужчина

Мирный житель пострадал в результате атаки украинского дрона на частный дом в селе Муром в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T14:20:00+03:00

2025-01-09T14:20:00+03:00

2025-01-09T14:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

муром

белгородский район

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 9 янв - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате атаки украинского дрона на частный дом в селе Муром в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В Шебекинском округе в селе Муром беспилотник атаковал частный дом. В результате его детонации получил ранения мужчина. Пострадавшего с минно-взрывной травмой, баротравмой, осколочными ранениями головы, шеи, рук и ног бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается. В доме выбиты окна, повреждены фасад и входная дверь", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что в селе Чайки Белгородского района при атаке FPV-дронами повреждена "Газель". Ещё одна атака беспилотника случилась в посёлке Малиновка Белгородского района. Из-за повреждения на линии электропередачи пять улиц временно остаются без света, уточнил Гладков.

https://ria.ru/20250105/kapitulyatsiya-1992509962.html

муром

белгородский район

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, муром, белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков