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В Херсонской области два человека погибли при артобстреле ВСУ
В Херсонской области два человека погибли при артобстреле ВСУ - РИА Новости, 09.01.2025
В Херсонской области два человека погибли при артобстреле ВСУ
В Херсонской области погибли два человека и шесть получили ранения после артиллерийского обстрела ВСУ на берегу Днепра, сообщил губернатор региона Владимир... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T17:30:00+03:00
2025-01-09T17:30:00+03:00
2025-01-09T19:06:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв — РИА Новости. В Херсонской области погибли два человека и шесть получили ранения после артиллерийского обстрела ВСУ на берегу Днепра, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.Как ранее он рассказал, в регионе произошли украинские ракетные атаки в три волны. ВСУ ударили по селу Подо-Калиновка при помощи кассетных боеприпасов. Пострадали два человека, также повреждения получили некоторые частные дома и школа. "Сегодня артиллеристы ВСУ, с большой вероятностью не говорящие ни по-украински, ни по-русски, продолжили зверские обстрелы территории Херсонской области, находящейся вблизи Днепра. И целенаправленно обстреливали населенные пункты с такими мирными названиями, как Абрикосовка и Подо-Калиновка, причем взрывы ложились рядом со школами и детскими садами. В результате на данную минуту погибли два человека, шесть человек получили ранения", — написал Сальдо.Пострадавших госпитализировали. В больнице им оказывают необходимую помощь.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днепр (город), херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия
Днепр (город), Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Херсонской области два человека погибли при артобстреле ВСУ
На побережье Днепра под Херсоном два человека погибли при артобстреле ВСУ