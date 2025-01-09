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В Херсонской области два человека погибли при артобстреле ВСУ - РИА Новости, 09.01.2025
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17:30 09.01.2025 (обновлено: 19:06 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/artobstrel-1992984647.html
В Херсонской области два человека погибли при артобстреле ВСУ
В Херсонской области два человека погибли при артобстреле ВСУ - РИА Новости, 09.01.2025
В Херсонской области два человека погибли при артобстреле ВСУ
В Херсонской области погибли два человека и шесть получили ранения после артиллерийского обстрела ВСУ на берегу Днепра, сообщил губернатор региона Владимир... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T17:30:00+03:00
2025-01-09T19:06:00+03:00
днепр (город)
херсонская область
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв — РИА Новости. В Херсонской области погибли два человека и шесть получили ранения после артиллерийского обстрела ВСУ на берегу Днепра, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.Как ранее он рассказал, в регионе произошли украинские ракетные атаки в три волны. ВСУ ударили по селу Подо-Калиновка при помощи кассетных боеприпасов. Пострадали два человека, также повреждения получили некоторые частные дома и школа. "Сегодня артиллеристы ВСУ, с большой вероятностью не говорящие ни по-украински, ни по-русски, продолжили зверские обстрелы территории Херсонской области, находящейся вблизи Днепра. И целенаправленно обстреливали населенные пункты с такими мирными названиями, как Абрикосовка и Подо-Калиновка, причем взрывы ложились рядом со школами и детскими садами. В результате на данную минуту погибли два человека, шесть человек получили ранения", — написал Сальдо.Пострадавших госпитализировали. В больнице им оказывают необходимую помощь.
https://ria.ru/20250109/porazhenie-1992985998.html
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днепр (город), херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия
Днепр (город), Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Херсонской области два человека погибли при артобстреле ВСУ

На побережье Днепра под Херсоном два человека погибли при артобстреле ВСУ

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв — РИА Новости. В Херсонской области погибли два человека и шесть получили ранения после артиллерийского обстрела ВСУ на берегу Днепра, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.
Как ранее он рассказал, в регионе произошли украинские ракетные атаки в три волны. ВСУ ударили по селу Подо-Калиновка при помощи кассетных боеприпасов. Пострадали два человека, также повреждения получили некоторые частные дома и школа.
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"Сегодня артиллеристы ВСУ, с большой вероятностью не говорящие ни по-украински, ни по-русски, продолжили зверские обстрелы территории Херсонской области, находящейся вблизи Днепра. И целенаправленно обстреливали населенные пункты с такими мирными названиями, как Абрикосовка и Подо-Калиновка, причем взрывы ложились рядом со школами и детскими садами. В результате на данную минуту погибли два человека, шесть человек получили ранения", — написал Сальдо.
Пострадавших госпитализировали. В больнице им оказывают необходимую помощь.
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Днепр (город)Херсонская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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