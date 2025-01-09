https://ria.ru/20250109/artobstrel-1992984647.html

В Херсонской области два человека погибли при артобстреле ВСУ

В Херсонской области два человека погибли при артобстреле ВСУ - РИА Новости, 09.01.2025

В Херсонской области два человека погибли при артобстреле ВСУ

В Херсонской области погибли два человека и шесть получили ранения после артиллерийского обстрела ВСУ на берегу Днепра, сообщил губернатор региона Владимир... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T17:30:00+03:00

2025-01-09T17:30:00+03:00

2025-01-09T19:06:00+03:00

днепр (город)

херсонская область

вооруженные силы украины

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв — РИА Новости. В Херсонской области погибли два человека и шесть получили ранения после артиллерийского обстрела ВСУ на берегу Днепра, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.Как ранее он рассказал, в регионе произошли украинские ракетные атаки в три волны. ВСУ ударили по селу Подо-Калиновка при помощи кассетных боеприпасов. Пострадали два человека, также повреждения получили некоторые частные дома и школа. "Сегодня артиллеристы ВСУ, с большой вероятностью не говорящие ни по-украински, ни по-русски, продолжили зверские обстрелы территории Херсонской области, находящейся вблизи Днепра. И целенаправленно обстреливали населенные пункты с такими мирными названиями, как Абрикосовка и Подо-Калиновка, причем взрывы ложились рядом со школами и детскими садами. В результате на данную минуту погибли два человека, шесть человек получили ранения", — написал Сальдо.Пострадавших госпитализировали. В больнице им оказывают необходимую помощь.

https://ria.ru/20250109/porazhenie-1992985998.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

днепр (город), херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия