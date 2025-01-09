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Оверчук сравнил стремление Армении в ЕС с покупкой билета на "Титаник" - РИА Новости, 09.01.2025
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19:14 09.01.2025 (обновлено: 23:35 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/armeniya-1993004622.html
Оверчук сравнил стремление Армении в ЕС с покупкой билета на "Титаник"
Оверчук сравнил стремление Армении в ЕС с покупкой билета на "Титаник" - РИА Новости, 09.01.2025
Оверчук сравнил стремление Армении в ЕС с покупкой билета на "Титаник"
Евросоюз и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) несовместимы, заявил вице-премьер России Алексей Оверчук. РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T19:14:00+03:00
2025-01-09T23:35:00+03:00
армения
евросоюз
евразийский экономический союз
россия
алексей оверчук
дмитрий песков
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Евросоюз и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) несовместимы, заявил вице-премьер России Алексей Оверчук.&quot;ЕАЭС и ЕС – несовместимы. Оба объединения предполагают отсутствие таможенных границ и свободу движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Представить, что эти два союза в какой-то точке сойдутся, невозможно. Поэтому рассматривающийся в Республике Армения законопроект &quot;О запуске процесса вступления в Европейский союз&quot; ставит эту страну перед выбором&quot;, — сказал он.Он подчеркнул, что при отказе от отношений с ЕАЭС в стране вырастут цены на энергию и продовольствие. Оверчук добавил, что при этом экспорт их товаров может сократиться на 80%. Вице-премьер заключил, что вместо этого страна, вероятно, получит безвиз и депопуляцию. &quot;Сейчас становится все очевиднее, что членство в ЕАЭС — это привилегия, а с учетом экономических и социальных проблем, с которыми сталкивается Европейский союз, вступление в ЕС можно сравнить с покупкой билета на &quot;Титаник&quot;, — заключил Оверчук.Как заметил вице-премьер, разработчикам проекта следовало сразу включить пункт о выходе из ЕАЭС.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что прежде чем говорить о возможном членстве Армении в Евросоюзе, нужно понять позицию Брюсселя по этому вопросу.Он привел в пример Турцию, которая десятилетиями сохраняет ориентацию на членство в ЕС, но не находит взаимности у Брюсселя.Песков также добавил, что в этом случае надо исходить из уже зарекомендовавших себя рабочих механизмов и интеграционных форматов, которые работают на благо народов стран, участвующих в них.В четверг правительство Армении поддержало предложенную прозападными силами законодательную инициативу начать процесс вступления в ЕС. Проект рассмотрит парламент.
https://ria.ru/20250109/medvedev-1992942434.html
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армения, евросоюз, евразийский экономический союз, россия, алексей оверчук, дмитрий песков
Армения, Евросоюз, Евразийский экономический союз, Россия, Алексей Оверчук, Дмитрий Песков
Оверчук сравнил стремление Армении в ЕС с покупкой билета на "Титаник"

Оверчук: при выходе из ЕАЭС в Армении вырастут цены на энергию и продовольствие

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на гору Арарат и город Ереван
Вид на гору Арарат и город Ереван - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Евросоюз и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) несовместимы, заявил вице-премьер России Алексей Оверчук.
«

"ЕАЭС и ЕС – несовместимы. Оба объединения предполагают отсутствие таможенных границ и свободу движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Представить, что эти два союза в какой-то точке сойдутся, невозможно. Поэтому рассматривающийся в Республике Армения законопроект "О запуске процесса вступления в Европейский союз" ставит эту страну перед выбором", — сказал он.

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Он подчеркнул, что при отказе от отношений с ЕАЭС в стране вырастут цены на энергию и продовольствие. Оверчук добавил, что при этом экспорт их товаров может сократиться на 80%. Вице-премьер заключил, что вместо этого страна, вероятно, получит безвиз и депопуляцию.
«

"Сейчас становится все очевиднее, что членство в ЕАЭС — это привилегия, а с учетом экономических и социальных проблем, с которыми сталкивается Европейский союз, вступление в ЕС можно сравнить с покупкой билета на "Титаник", — заключил Оверчук.

Как заметил вице-премьер, разработчикам проекта следовало сразу включить пункт о выходе из ЕАЭС.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что прежде чем говорить о возможном членстве Армении в Евросоюзе, нужно понять позицию Брюсселя по этому вопросу.
Он привел в пример Турцию, которая десятилетиями сохраняет ориентацию на членство в ЕС, но не находит взаимности у Брюсселя.
Песков также добавил, что в этом случае надо исходить из уже зарекомендовавших себя рабочих механизмов и интеграционных форматов, которые работают на благо народов стран, участвующих в них.
В четверг правительство Армении поддержало предложенную прозападными силами законодательную инициативу начать процесс вступления в ЕС. Проект рассмотрит парламент.
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АрменияЕвросоюзЕвразийский экономический союзРоссияАлексей ОверчукДмитрий Песков
 
 
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