https://ria.ru/20250109/armeniya-1993004622.html

Оверчук сравнил стремление Армении в ЕС с покупкой билета на "Титаник"

Оверчук сравнил стремление Армении в ЕС с покупкой билета на "Титаник" - РИА Новости, 09.01.2025

Оверчук сравнил стремление Армении в ЕС с покупкой билета на "Титаник"

Евросоюз и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) несовместимы, заявил вице-премьер России Алексей Оверчук. РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T19:14:00+03:00

2025-01-09T19:14:00+03:00

2025-01-09T23:35:00+03:00

армения

евросоюз

евразийский экономический союз

россия

алексей оверчук

дмитрий песков

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Евросоюз и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) несовместимы, заявил вице-премьер России Алексей Оверчук."ЕАЭС и ЕС – несовместимы. Оба объединения предполагают отсутствие таможенных границ и свободу движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Представить, что эти два союза в какой-то точке сойдутся, невозможно. Поэтому рассматривающийся в Республике Армения законопроект "О запуске процесса вступления в Европейский союз" ставит эту страну перед выбором", — сказал он.Он подчеркнул, что при отказе от отношений с ЕАЭС в стране вырастут цены на энергию и продовольствие. Оверчук добавил, что при этом экспорт их товаров может сократиться на 80%. Вице-премьер заключил, что вместо этого страна, вероятно, получит безвиз и депопуляцию. "Сейчас становится все очевиднее, что членство в ЕАЭС — это привилегия, а с учетом экономических и социальных проблем, с которыми сталкивается Европейский союз, вступление в ЕС можно сравнить с покупкой билета на "Титаник", — заключил Оверчук.Как заметил вице-премьер, разработчикам проекта следовало сразу включить пункт о выходе из ЕАЭС.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что прежде чем говорить о возможном членстве Армении в Евросоюзе, нужно понять позицию Брюсселя по этому вопросу.Он привел в пример Турцию, которая десятилетиями сохраняет ориентацию на членство в ЕС, но не находит взаимности у Брюсселя.Песков также добавил, что в этом случае надо исходить из уже зарекомендовавших себя рабочих механизмов и интеграционных форматов, которые работают на благо народов стран, участвующих в них.В четверг правительство Армении поддержало предложенную прозападными силами законодательную инициативу начать процесс вступления в ЕС. Проект рассмотрит парламент.

https://ria.ru/20250109/medvedev-1992942434.html

https://ria.ru/20250109/peskov-1992924958.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

армения, евросоюз, евразийский экономический союз, россия, алексей оверчук, дмитрий песков