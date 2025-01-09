https://ria.ru/20250109/armeniya-1992897312.html

Правительство Армении поддержало законопроект о присоединении к ЕС

Правительство Армении поддержало законопроект о присоединении к ЕС - РИА Новости, 09.01.2025

Правительство Армении поддержало законопроект о присоединении к ЕС

Правительство Армении поддержало законодательную инициативу прозападных сил о начале процесса присоединения республики к Евросоюзу, которую рассмотрит... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T10:26:00+03:00

2025-01-09T10:26:00+03:00

2025-01-09T15:28:00+03:00

армения

евросоюз

в мире

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ЕРЕВАН, 9 янв — РИА Новости. Правительство Армении поддержало законодательную инициативу прозападных сил о начале процесса присоединения республики к Евросоюзу, которую рассмотрит парламент."Одобрить предложение правительства Республики Армения о проекте закона "О начале процесса присоединения Республики Армения к Евросоюзу". Передать предложение правительства в установленном порядке аппарату Национального собрания (парламента)", — говорится в постановлении кабмина, проект которого представил глава МИД страны Арарат Мирзоян.По его словам, в последние годы отношения Армении с ЕС интенсивно и динамично развивались, Евросоюз оказал содействие Еревану, в частности в сфере безопасности, направив в республику наблюдателей, а также выразил готовность помочь экономическому развитию.Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что это решение не означает членства страны в ЕС, так как этот вопрос может быть решен только на референдуме. "Этим решением мы подтверждаем <...> независимую внешнюю политику, основанную на наших интересах, и оно вписывается в политику балансирования и сбалансированности во внешней политике. <...> Кабмин Армении не против этой инициативы, тем более что она исходит из объявленных нами тезисов", — заявил он.Пашинян также сообщил, что после принятия законопроекта Армении нужно разработать с ЕС соответствующую дорожную карту.

https://ria.ru/20241122/pashinjane-1985293785.html

https://ria.ru/20250108/armenija-1992834242.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

армения, евросоюз, в мире