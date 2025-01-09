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Правительство Армении поддержало законопроект о присоединении к ЕС - РИА Новости, 09.01.2025
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10:26 09.01.2025 (обновлено: 15:28 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/armeniya-1992897312.html
Правительство Армении поддержало законопроект о присоединении к ЕС
Правительство Армении поддержало законопроект о присоединении к ЕС - РИА Новости, 09.01.2025
Правительство Армении поддержало законопроект о присоединении к ЕС
Правительство Армении поддержало законодательную инициативу прозападных сил о начале процесса присоединения республики к Евросоюзу, которую рассмотрит... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T10:26:00+03:00
2025-01-09T15:28:00+03:00
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ЕРЕВАН, 9 янв — РИА Новости. Правительство Армении поддержало законодательную инициативу прозападных сил о начале процесса присоединения республики к Евросоюзу, которую рассмотрит парламент."Одобрить предложение правительства Республики Армения о проекте закона "О начале процесса присоединения Республики Армения к Евросоюзу". Передать предложение правительства в установленном порядке аппарату Национального собрания (парламента)", — говорится в постановлении кабмина, проект которого представил глава МИД страны Арарат Мирзоян.По его словам, в последние годы отношения Армении с ЕС интенсивно и динамично развивались, Евросоюз оказал содействие Еревану, в частности в сфере безопасности, направив в республику наблюдателей, а также выразил готовность помочь экономическому развитию.Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что это решение не означает членства страны в ЕС, так как этот вопрос может быть решен только на референдуме. &quot;Этим решением мы подтверждаем &lt;...&gt; независимую внешнюю политику, основанную на наших интересах, и оно вписывается в политику балансирования и сбалансированности во внешней политике. &lt;...&gt; Кабмин Армении не против этой инициативы, тем более что она исходит из объявленных нами тезисов&quot;, — заявил он.Пашинян также сообщил, что после принятия законопроекта Армении нужно разработать с ЕС соответствующую дорожную карту.
https://ria.ru/20241122/pashinjane-1985293785.html
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армения, евросоюз, в мире
Армения, Евросоюз, В мире
Правительство Армении поддержало законопроект о присоединении к ЕС

Правительство Армении поддержало инициативу о начале присоединения к ЕС

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЕреван
Ереван - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЕРЕВАН, 9 янв — РИА Новости. Правительство Армении поддержало законодательную инициативу прозападных сил о начале процесса присоединения республики к Евросоюзу, которую рассмотрит парламент.
«
"Одобрить предложение правительства Республики Армения о проекте закона "О начале процесса присоединения Республики Армения к Евросоюзу". Передать предложение правительства в установленном порядке аппарату Национального собрания (парламента)", — говорится в постановлении кабмина, проект которого представил глава МИД страны Арарат Мирзоян.
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По его словам, в последние годы отношения Армении с ЕС интенсивно и динамично развивались, Евросоюз оказал содействие Еревану, в частности в сфере безопасности, направив в республику наблюдателей, а также выразил готовность помочь экономическому развитию.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что это решение не означает членства страны в ЕС, так как этот вопрос может быть решен только на референдуме.
«

"Этим решением мы подтверждаем <...> независимую внешнюю политику, основанную на наших интересах, и оно вписывается в политику балансирования и сбалансированности во внешней политике. <...> Кабмин Армении не против этой инициативы, тем более что она исходит из объявленных нами тезисов", — заявил он.

Пашинян также сообщил, что после принятия законопроекта Армении нужно разработать с ЕС соответствующую дорожную карту.
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