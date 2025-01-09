Правительство Армении поддержало законопроект о присоединении к ЕС
Правительство Армении поддержало инициативу о начале присоединения к ЕС
Ереван. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 9 янв — РИА Новости. Правительство Армении поддержало законодательную инициативу прозападных сил о начале процесса присоединения республики к Евросоюзу, которую рассмотрит парламент.
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"Одобрить предложение правительства Республики Армения о проекте закона "О начале процесса присоединения Республики Армения к Евросоюзу". Передать предложение правительства в установленном порядке аппарату Национального собрания (парламента)", — говорится в постановлении кабмина, проект которого представил глава МИД страны Арарат Мирзоян.
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что это решение не означает членства страны в ЕС, так как этот вопрос может быть решен только на референдуме.
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"Этим решением мы подтверждаем <...> независимую внешнюю политику, основанную на наших интересах, и оно вписывается в политику балансирования и сбалансированности во внешней политике. <...> Кабмин Армении не против этой инициативы, тем более что она исходит из объявленных нами тезисов", — заявил он.
Пашинян также сообщил, что после принятия законопроекта Армении нужно разработать с ЕС соответствующую дорожную карту.
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