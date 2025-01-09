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Анохин: налоговые каникулы начинающим ИП Смоленщины продлены до 2027 года
Анохин: налоговые каникулы начинающим ИП Смоленщины продлены до 2027 года - РИА Новости, 09.01.2025
Анохин: налоговые каникулы начинающим ИП Смоленщины продлены до 2027 года
В Смоленской области с 1 января 2025 года до конца 2026 года продлены налоговые каникулы для жителей, которые впервые начали вести свое дело как индивидуальные... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T19:48:00+03:00
2025-01-09T19:48:00+03:00
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. В Смоленской области с 1 января 2025 года до конца 2026 года продлены налоговые каникулы для жителей, которые впервые начали вести свое дело как индивидуальные предприниматели, сообщил губернатор региона Василий Анохин. "Мерой поддержки смогут воспользоваться ИП, которые применяют упрощенную или патентную системы налогообложения", – написал Анохин в своем телеграм-канале. Он добавил, что с 1 января 2025 года индивидуальные предприниматели, которые открывают свой бизнес и работают в производственной, социальной и научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению смогут воспользоваться льготным режимом налогообложения вплоть до конца 2026 года. Для них будет установлена налоговая ставка на доход в размере 0%. "Налоговые каникулы — это не просто цифры в отчетности. Это реальная поддержка предпринимателей, возможность создать новые рабочие места и внести вклад в экономическое развитие Смоленской области. С нашей стороны продолжим оказывать содействие малому и среднему бизнесу", – написал губернатор.
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , смоленская область, василий анохин
Смоленская область, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Смоленская область, Василий Анохин
Анохин: налоговые каникулы начинающим ИП Смоленщины продлены до 2027 года
Начинающим ИП Смоленской области продлили налоговые каникулы до конца 2026 года
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. В Смоленской области с 1 января 2025 года до конца 2026 года продлены налоговые каникулы для жителей, которые впервые начали вести свое дело как индивидуальные предприниматели, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
"Мерой поддержки смогут воспользоваться ИП, которые применяют упрощенную или патентную системы налогообложения", – написал Анохин в своем телеграм-канале.
Он добавил, что с 1 января 2025 года индивидуальные предприниматели, которые открывают свой бизнес и работают в производственной, социальной и научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению смогут воспользоваться льготным режимом налогообложения вплоть до конца 2026 года. Для них будет установлена налоговая ставка на доход в размере 0%.
"Налоговые каникулы — это не просто цифры в отчетности. Это реальная поддержка предпринимателей, возможность создать новые рабочие места и внести вклад в экономическое развитие Смоленской области. С нашей стороны продолжим оказывать содействие малому и среднему бизнесу", – написал губернатор.