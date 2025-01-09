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Более 2 тысяч человек реализовали бизнес-проекты по соцконтракту на Алтае - РИА Новости, 09.01.2025
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Твой бизнес
 
15:38 09.01.2025 (обновлено: 17:45 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/altay-1992957369.html
Более 2 тысяч человек реализовали бизнес-проекты по соцконтракту на Алтае
Более 2 тысяч человек реализовали бизнес-проекты по соцконтракту на Алтае - РИА Новости, 09.01.2025
Более 2 тысяч человек реализовали бизнес-проекты по соцконтракту на Алтае
Бизнес-проекты по социальному контракту реализовали 2183 жителя Алтайского края за 2024 год, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T15:38:00+03:00
2025-01-09T17:45:00+03:00
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алтайский край
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Бизнес-проекты по социальному контракту реализовали 2183 жителя Алтайского края за 2024 год, сообщает пресс-служба правительства региона. Социальный контракт помогает жителям региона улучшить финансовое положение, увеличить доход и выйти из трудной жизненной ситуации. В министерстве социальной защиты региона добавили, что с начала 2024 года было заключено 6216 таких контрактов. Из них 2286 участников программы выбрали "поиск работы и помощь в трудоустройстве", а еще 2183 человека вложили средства в бизнес-проекты. Также 1027 жителей выбрали развитие личного подсобного хозяйства. Например, одна из жительниц Новоалтайска воспользовалась данной возможностью и открыла в городе клуб смешанных боевых единоборств. В прошлом году в Новоалтайске и Первомайском районе заключили 519 соцконтрактов, из них 199 человек заключили контракт на осуществление предпринимательской деятельности. На помощь малоимущим гражданам в этих территориях направили свыше 80 миллионов рублей.
https://ria.ru/20241217/predprinimateli-1989745203.html
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Новоалтайск, Алтайский край, Первомайский район , Бизнес, Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Более 2 тысяч человек реализовали бизнес-проекты по соцконтракту на Алтае

Свыше 2 тысяч жителей Алтайского края реализовали бизнес-проекты по соцконтракту

© iStock.com / ZinkevychМужчина работает с документами
Мужчина работает с документами - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© iStock.com / Zinkevych
Мужчина работает с документами. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Бизнес-проекты по социальному контракту реализовали 2183 жителя Алтайского края за 2024 год, сообщает пресс-служба правительства региона.
Социальный контракт помогает жителям региона улучшить финансовое положение, увеличить доход и выйти из трудной жизненной ситуации.
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В министерстве социальной защиты региона добавили, что с начала 2024 года было заключено 6216 таких контрактов. Из них 2286 участников программы выбрали "поиск работы и помощь в трудоустройстве", а еще 2183 человека вложили средства в бизнес-проекты. Также 1027 жителей выбрали развитие личного подсобного хозяйства.
Например, одна из жительниц Новоалтайска воспользовалась данной возможностью и открыла в городе клуб смешанных боевых единоборств.
В прошлом году в Новоалтайске и Первомайском районе заключили 519 соцконтрактов, из них 199 человек заключили контракт на осуществление предпринимательской деятельности. На помощь малоимущим гражданам в этих территориях направили свыше 80 миллионов рублей.
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