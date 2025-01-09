В США рассказали, во сколько им обойдется поражение Украины
AEI: победа России на Украине обойдется США в 808 миллиардов долларов
© AP Photo / Mariam ZuhaibФлаги Украины и США в Вашингтоне
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Флаги Украины и США в Вашингтоне. Архивное фото
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В докладе обосновывают такую меру необходимостью якобы сдерживания и отражения "атак России за пределами Украины".
По словам экспертов, для США краткосрочные затраты на оказание помощи Украине окажутся гораздо меньше, чем долгосрочные затраты в случае победы России.
Как ранее сообщили в Пентагоне, общий объем военной помощи Украине со стороны США за время администрации американского президента Джо Байдена превысил 66,5 миллиарда долларов, а с начала российской специальной военной операции - 65,9 миллиарда долларов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД России заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.