https://ria.ru/20250109/aei-1993007926.html

В США рассказали, во сколько им обойдется поражение Украины

В США рассказали, во сколько им обойдется поражение Украины - РИА Новости, 09.01.2025

В США рассказали, во сколько им обойдется поражение Украины

Победа России в конфликте на Украине вынудит Пентагон увеличить расходы более чем на 800 миллиардов долларов до 2029 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T19:49:00+03:00

2025-01-09T19:49:00+03:00

2025-01-09T23:59:00+03:00

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Победа России в конфликте на Украине вынудит Пентагон увеличить расходы более чем на 800 миллиардов долларов до 2029 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на доклад Американского института предпринимательства (American Enterprise Institute, AEI).В докладе обосновывают такую меру необходимостью якобы сдерживания и отражения "атак России за пределами Украины"."Мы приходим к выводу, что поддержка Украины отвечает наилучшим интересам Америки с точки зрения финансов", — утверждается в документе.По словам экспертов, для США краткосрочные затраты на оказание помощи Украине окажутся гораздо меньше, чем долгосрочные затраты в случае победы России.Как ранее сообщили в Пентагоне, общий объем военной помощи Украине со стороны США за время администрации американского президента Джо Байдена превысил 66,5 миллиарда долларов, а с начала российской специальной военной операции - 65,9 миллиарда долларов.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД России заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20250109/pentagon-1992996640.html

https://ria.ru/20250109/ukraina-1992942680.html

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россия, украина, сша, сергей лавров, джо байден, нато, министерство обороны сша, в мире