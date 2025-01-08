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Умер автор идеи музея в комплексе "Хатынь" Артур Зельский - РИА Новости, 08.01.2025
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21:07 08.01.2025
https://ria.ru/20250108/zelskiy-1992852810.html
Умер автор идеи музея в комплексе "Хатынь" Артур Зельский
Умер автор идеи музея в комплексе "Хатынь" Артур Зельский - РИА Новости, 08.01.2025
Умер автор идеи музея в комплексе "Хатынь" Артур Зельский
Автор идеи и концепции музея в мемориальном комплексе "Хатынь", кандидат исторических наук Артур Зельский скончался в Белоруссии на 56-м году жизни, сообщило... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T21:07:00+03:00
2025-01-08T21:07:00+03:00
белоруссия
хатынь
минск
артур зельский
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МИНСК, 8 янв - РИА Новости. Автор идеи и концепции музея в мемориальном комплексе "Хатынь", кандидат исторических наук Артур Зельский скончался в Белоруссии на 56-м году жизни, сообщило министерство культуры республики. "Министерство культуры выражает искренние соболезнования родным, близким и коллегам Зельского Артура Гарриевича в связи с его кончиной", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства. В министерстве подчеркнули, что "произошла утрата человека, который внес большой вклад в развитие музейного дела, сохранение памяти о Хатынской трагедии в годы Великой Отечественной войны". "Именно под его руководством на территории государственного учреждения "Государственный мемориальный комплекс "Хатынь" был создан музей, который сегодня является одним из самых посещаемых музеев Беларуси", - отмечается в сообщении. В министерстве культуры Белоруссии добавили, что кончина Зельского является большой утратой. "Память о нем как о профессионале, яркой личности, интеллигентном и отзывчивом человеке навсегда сохранится в наших сердцах", - подчеркивается в сообщении. Telegram-канал мемориального комплекса "Хатынь" отмечает, что Зельский с 2010 года возглавлял комплекс. "За эти годы была проведена большая работа по сохранению мемориального комплекса: воссоздана Хатынская церковь, установлен поклонный крест, проведена масштабная реконструкция мемориального ансамбля, построен новый музей. Под его руководством здесь проводилась научно-исследовательская и культурно-просветительская работа", - говорится в сообщении. Белорусская деревня Хатынь, находившаяся в 54 километрах к северо-западу от Минска, 22 марта 1943 года была сожжена вместе с ее жителями фашистскими захватчиками и их пособниками. В настоящее время на ее месте расположен мемориальный комплекс в память о сотнях уничтоженных в годы войны деревень и о человеческих жертвах, понесенных белорусским народом в Великую Отечественную войну.
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белоруссия, хатынь, минск, артур зельский
Белоруссия, Хатынь, Минск, Артур Зельский
Умер автор идеи музея в комплексе "Хатынь" Артур Зельский

В Белоруссии умер автор идеи музея в мемориальном комплексе "Хатынь" Зельский

© Фото : Министерство культуры Республики Беларусь/TelegramАртур Зельский
Артур Зельский - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© Фото : Министерство культуры Республики Беларусь/Telegram
Артур Зельский. Архивное фото
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МИНСК, 8 янв - РИА Новости. Автор идеи и концепции музея в мемориальном комплексе "Хатынь", кандидат исторических наук Артур Зельский скончался в Белоруссии на 56-м году жизни, сообщило министерство культуры республики.
«
"Министерство культуры выражает искренние соболезнования родным, близким и коллегам Зельского Артура Гарриевича в связи с его кончиной", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.
В министерстве подчеркнули, что "произошла утрата человека, который внес большой вклад в развитие музейного дела, сохранение памяти о Хатынской трагедии в годы Великой Отечественной войны".
"Именно под его руководством на территории государственного учреждения "Государственный мемориальный комплекс "Хатынь" был создан музей, который сегодня является одним из самых посещаемых музеев Беларуси", - отмечается в сообщении.
В министерстве культуры Белоруссии добавили, что кончина Зельского является большой утратой. "Память о нем как о профессионале, яркой личности, интеллигентном и отзывчивом человеке навсегда сохранится в наших сердцах", - подчеркивается в сообщении.
Telegram-канал мемориального комплекса "Хатынь" отмечает, что Зельский с 2010 года возглавлял комплекс. "За эти годы была проведена большая работа по сохранению мемориального комплекса: воссоздана Хатынская церковь, установлен поклонный крест, проведена масштабная реконструкция мемориального ансамбля, построен новый музей. Под его руководством здесь проводилась научно-исследовательская и культурно-просветительская работа", - говорится в сообщении.
Белорусская деревня Хатынь, находившаяся в 54 километрах к северо-западу от Минска, 22 марта 1943 года была сожжена вместе с ее жителями фашистскими захватчиками и их пособниками. В настоящее время на ее месте расположен мемориальный комплекс в память о сотнях уничтоженных в годы войны деревень и о человеческих жертвах, понесенных белорусским народом в Великую Отечественную войну.
 
БелоруссияХатыньМинскАртур Зельский
 
 
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