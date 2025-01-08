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"Под строгим запретом". Почему Святки отмечают неправильно - РИА Новости, 08.01.2025
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Религия
 
08:00 08.01.2025 (обновлено: 17:29 08.01.2025)
https://ria.ru/20250108/zapret-1988146376.html
"Под строгим запретом". Почему Святки отмечают неправильно
"Под строгим запретом". Почему Святки отмечают неправильно - РИА Новости, 08.01.2025
"Под строгим запретом". Почему Святки отмечают неправильно
У православных наступил святочный период. Он продлится до 19 января — праздника Крещения Господня. О самых спорных традициях и глубоком смысле святых дней — в... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T08:00:00+03:00
2025-01-08T17:29:00+03:00
религия
россия
аналитика - религия и мировоззрение
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости, Сергей Проскурин. У православных наступил святочный период. Он продлится до 19 января — праздника Крещения Господня. О самых спорных традициях и глубоком смысле святых дней — в материале РИА Новости.Ничего общего с христианством"Встану рано, на восток гляну. Там звезда воссияла, трем царям путь показала. Приходили три царя, приносили три дара, три царя приходили, много злата приносили, Богу жертву приносили, там звезды сияют, трех паней выпроважають".Еще полтора века назад в каждой крестьянской избе с этих слов начиналось утро после Рождества. Отец семейства слезал с печи и затягивал песню. Остальные постепенно подхватывали.Так на Руси встречали Святки. Формально отсчет ведется с 6 января — сочельника. Но церковь выделяет этот вечер — когда "весь мир замирает" в ожидании рождения Спасителя — как особенный. Пока не до веселья.Но лишь только на небе появлялась первая звезда, символизирующая Вифлеемскую, на улицы выходили ряженые. И с песнями-плясками дружно шли по домам — поздравляли соседей, выпрашивали дары. Как правило, угощения. А в благодарность исполняли колядки — песни-заклинания.Например: "Доброму хозяину — корову с теленочком, овцу с ягненочком, лошадь с жеребеночком, свинью с поросеночком!"Колядки живы в народной памяти до сих пор. И неудивительно. Ведь это один из самых популярных святочных обрядов, который, к слову, всегда порицала церковь.Еще в VII столетии на Шестом Вселенском соборе верующим строго запретили участвовать в подобных игрищах. Сделали это потому, что в Византии после принятия христианства долго сохранялись в народе многие античные обряды.Один из них заключался в том, чтобы наряжаться в различных духов и божеств. Так делали древние римляне в сатурналии — декабрьские торжества в честь бога земледелия Сатурна."Мужеским или женским полом, — гласило правило Шестого Вселенского собора, — производимыя плясания и обряды, по некоему старинному и чуждому христианскаго жития обычаю совершаемые, отвергаем. И определяем: никакому мужу не одеватися в женскую одежду, ни жене в одежду, мужу свойственную; не носити личин комических, или сатирических, или трагических"."Били палкой и обмазывались сажей"Однако простые византийцы продолжали рядиться в "комические личины". А со временем обычай, как полагает большинство ученых, перекочевал и в славянские страны.Этому способствовало и то, что во многих культурах конец декабря — важная пора. Зимнее солнцестояние, как и летнее, — это некий перелом, переход, связанный с определенным риском. Поскольку, объясняют фольклористы, открывался портал между видимым и невидимым мирами.Народное сознание выстраивало защиту: чтобы несчастье или злой дух не нашли человека, он становился "неузнаваемым" — скрывался под личиной. Именно поэтому у индоевропейских народов, в частности у славян и греков, так были популярны ряжения.На Руси в эту пору надевали ветхую одежду, обмазывали себя сажей. Так участники колядок изображали духов предков, которых нужно попросить о помощи и задобрить подношениями.А в некоторых российских регионах на Святки по улицам ходил человек в образе старика с посохом. Стучал в дома и спрашивал у хозяев, что хорошего и плохого те сделали за минувший год. Если добрых дел оказывалось мало — бил палкой по спине. Символически, конечно.Соблазн великОдна из самых популярных святочных традиций во многих странах — гадание.В России, например, до недавнего времени около десятой части населения было не прочь узнать свое будущее в январский вечерок. А фраза "способы гадания" прочно закрепилась в интернет-поисковиках.По мнению фольклористов, корни этой проблемы уходят в древнее представление о том, что в святочный период часть потустороннего мира вторгается в мир человеческий. Возникает возможность заглянуть туда, где время течет иначе, а многие события уже случились. А людям хочется воспользоваться шансом и побывать в зазеркалье.Наиболее распространены гадания с зеркалом, которое "символически отражает" происходящее в "том мире".К слову, в старину такой способ считали самым опасным. Ставили одно зеркало напротив другого, зажигали свечи и вглядывались — вдруг кто появится. Девушки, например, высматривали суженого.После шумных колядок в деревнях семьи обычно собирались в одной избе за праздничным столом. Там же проводили смотрины. Инициативу должны были проявить мужчины. А вот спустя полгода — на Ивана Купалу — девушки брали реванш.Лучшая традицияЛюбопытно, что в России красочное празднование Святок порицала не только церковь, но и светская власть.Например, в XIX веке действовал закон, запрещавший "в навечерие Рождества Христова и в продолжение Святок заводить по старинным идолопоклонническим преданиям игрища и, наряжаясь в кумирские одеяния, производить по улицам пляски и петь соблазнительные песни".В наши дни подобных "норм", разумеется, нет, и граждане празднуют Святки как хотят. Да и духовенство не столь категорично: отлучением от церкви никто не грозит. Священнослужители действуют более демократичными методами.Прежде всего они советуют каждому определить для себя — какой традиции следовать. Если человек — последователь какого-либо языческого культа, пусть ворожит и гадает сколько душе угодно. Но православный христианин в святочные дни ведет себя иначе.Только вот церковные традиции Святок — в отличие от народных — не слишком известны. Например, мало кто знает, что от праздника Рождества Христова до Крещения Господня — с 6 по 19 января — в храмах совершают особые богослужения. Поэтому священники призывают уделить в эти дни больше внимания молитве — коллективной и домашней.Не стоит забывать и о "малой церкви" — семье. Нелишне подумать, что приятного и полезного можно для нее сделать. И вообще стоит проявить заботу о ближних и тех, кто в силу различных обстоятельств лишен радости праздника.Ведь лучшая традиция Святок — да и не только — это помочь ближнему, поделиться с ним теплотой и светом. Пусть даже это совсем незнакомый человек.
https://ria.ru/20241120/kalendar-1984676783.html
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РИА Новости
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россия, аналитика - религия и мировоззрение
Религия, Россия, Аналитика - Религия и мировоззрение

"Под строгим запретом". Почему Святки отмечают неправильно

© РИА Новости / Виктор Драчев | Перейти в медиабанкУчастники святочных колядований во время празднования Рождества Христова в деревне Дзержинск Лельчицкого района Гомельской области в Белоруссии
Участники святочных колядований во время празднования Рождества Христова в деревне Дзержинск Лельчицкого района Гомельской области в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© РИА Новости / Виктор Драчев
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Участники святочных колядований во время празднования Рождества Христова в деревне Дзержинск Лельчицкого района Гомельской области в Белоруссии. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости, Сергей Проскурин. У православных наступил святочный период. Он продлится до 19 января — праздника Крещения Господня. О самых спорных традициях и глубоком смысле святых дней — в материале РИА Новости.

Ничего общего с христианством

"Встану рано, на восток гляну. Там звезда воссияла, трем царям путь показала. Приходили три царя, приносили три дара, три царя приходили, много злата приносили, Богу жертву приносили, там звезды сияют, трех паней выпроважають".
Еще полтора века назад в каждой крестьянской избе с этих слов начиналось утро после Рождества. Отец семейства слезал с печи и затягивал песню. Остальные постепенно подхватывали.
Так на Руси встречали Святки. Формально отсчет ведется с 6 января — сочельника. Но церковь выделяет этот вечер — когда "весь мир замирает" в ожидании рождения Спасителя — как особенный. Пока не до веселья.
Но лишь только на небе появлялась первая звезда, символизирующая Вифлеемскую, на улицы выходили ряженые. И с песнями-плясками дружно шли по домам — поздравляли соседей, выпрашивали дары. Как правило, угощения. А в благодарность исполняли колядки — песни-заклинания.
Например: "Доброму хозяину — корову с теленочком, овцу с ягненочком, лошадь с жеребеночком, свинью с поросеночком!"
© Юрий СергеевКартина "Кого назовет петух" художника Юрия Сергеева
Картина Кого назовет петух художника Юрия Сергеева - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© Юрий Сергеев
Картина "Кого назовет петух" художника Юрия Сергеева
Колядки живы в народной памяти до сих пор. И неудивительно. Ведь это один из самых популярных святочных обрядов, который, к слову, всегда порицала церковь.
Еще в VII столетии на Шестом Вселенском соборе верующим строго запретили участвовать в подобных игрищах. Сделали это потому, что в Византии после принятия христианства долго сохранялись в народе многие античные обряды.
Один из них заключался в том, чтобы наряжаться в различных духов и божеств. Так делали древние римляне в сатурналии — декабрьские торжества в честь бога земледелия Сатурна.
"Мужеским или женским полом, — гласило правило Шестого Вселенского собора, — производимыя плясания и обряды, по некоему старинному и чуждому христианскаго жития обычаю совершаемые, отвергаем. И определяем: никакому мужу не одеватися в женскую одежду, ни жене в одежду, мужу свойственную; не носити личин комических, или сатирических, или трагических".
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкСвятки в Ленинградской области
Святки в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Святки в Ленинградской области

"Били палкой и обмазывались сажей"

Однако простые византийцы продолжали рядиться в "комические личины". А со временем обычай, как полагает большинство ученых, перекочевал и в славянские страны.
Этому способствовало и то, что во многих культурах конец декабря — важная пора. Зимнее солнцестояние, как и летнее, — это некий перелом, переход, связанный с определенным риском. Поскольку, объясняют фольклористы, открывался портал между видимым и невидимым мирами.
Народное сознание выстраивало защиту: чтобы несчастье или злой дух не нашли человека, он становился "неузнаваемым" — скрывался под личиной. Именно поэтому у индоевропейских народов, в частности у славян и греков, так были популярны ряжения.
На Руси в эту пору надевали ветхую одежду, обмазывали себя сажей. Так участники колядок изображали духов предков, которых нужно попросить о помощи и задобрить подношениями.
© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкДевушки во время гаданий
Девушки во время гаданий - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Девушки во время гаданий
А в некоторых российских регионах на Святки по улицам ходил человек в образе старика с посохом. Стучал в дома и спрашивал у хозяев, что хорошего и плохого те сделали за минувший год. Если добрых дел оказывалось мало — бил палкой по спине. Символически, конечно.

Соблазн велик

Одна из самых популярных святочных традиций во многих странах — гадание.
В России, например, до недавнего времени около десятой части населения было не прочь узнать свое будущее в январский вечерок. А фраза "способы гадания" прочно закрепилась в интернет-поисковиках.
По мнению фольклористов, корни этой проблемы уходят в древнее представление о том, что в святочный период часть потустороннего мира вторгается в мир человеческий. Возникает возможность заглянуть туда, где время течет иначе, а многие события уже случились. А людям хочется воспользоваться шансом и побывать в зазеркалье.
© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкДевушки во время святочных гаданий в казачьем поселке Черноречье Челябинской области
Девушки во время святочных гаданий в казачьем поселке Черноречье Челябинской области - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Девушки во время святочных гаданий в казачьем поселке Черноречье Челябинской области
Наиболее распространены гадания с зеркалом, которое "символически отражает" происходящее в "том мире".
К слову, в старину такой способ считали самым опасным. Ставили одно зеркало напротив другого, зажигали свечи и вглядывались — вдруг кто появится. Девушки, например, высматривали суженого.
После шумных колядок в деревнях семьи обычно собирались в одной избе за праздничным столом. Там же проводили смотрины. Инициативу должны были проявить мужчины. А вот спустя полгода — на Ивана Купалу — девушки брали реванш.

Лучшая традиция

Любопытно, что в России красочное празднование Святок порицала не только церковь, но и светская власть.
Например, в XIX веке действовал закон, запрещавший "в навечерие Рождества Христова и в продолжение Святок заводить по старинным идолопоклонническим преданиям игрища и, наряжаясь в кумирские одеяния, производить по улицам пляски и петь соблазнительные песни".
© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкЖенщины на зимнем празднике Святок в музее народного деревянного зодчества "Витославлицы"
Женщины на зимнем празднике Святок в музее народного деревянного зодчества Витославлицы - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Женщины на зимнем празднике Святок в музее народного деревянного зодчества "Витославлицы"
В наши дни подобных "норм", разумеется, нет, и граждане празднуют Святки как хотят. Да и духовенство не столь категорично: отлучением от церкви никто не грозит. Священнослужители действуют более демократичными методами.
Прежде всего они советуют каждому определить для себя — какой традиции следовать. Если человек — последователь какого-либо языческого культа, пусть ворожит и гадает сколько душе угодно. Но православный христианин в святочные дни ведет себя иначе.
Только вот церковные традиции Святок — в отличие от народных — не слишком известны. Например, мало кто знает, что от праздника Рождества Христова до Крещения Господня — с 6 по 19 января — в храмах совершают особые богослужения. Поэтому священники призывают уделить в эти дни больше внимания молитве — коллективной и домашней.
Не стоит забывать и о "малой церкви" — семье. Нелишне подумать, что приятного и полезного можно для нее сделать. И вообще стоит проявить заботу о ближних и тех, кто в силу различных обстоятельств лишен радости праздника.
Ведь лучшая традиция Святок — да и не только — это помочь ближнему, поделиться с ним теплотой и светом. Пусть даже это совсем незнакомый человек.
Распятие в руках священнослужителя - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
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