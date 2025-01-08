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В Запорожье прогремел взрыв - РИА Новости, 08.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:05 08.01.2025
https://ria.ru/20250108/zaporozhe-1992830360.html
В Запорожье прогремел взрыв
В Запорожье прогремел взрыв - РИА Новости, 08.01.2025
В Запорожье прогремел взрыв
Очередной взрыв прогремел в среду в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Общественное... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T17:05:00+03:00
2025-01-08T17:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
запорожье
киев
вооруженные силы украины
запорожская областная государственная администрация
россия
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Очередной взрыв прогремел в среду в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Общественное Новости". Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области объявлена воздушная тревога. "В Запорожье раздался звук взрыва, сообщают корреспонденты "Общественного"", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Ранее в среду украинский телеканал "Общественное" уже сообщал о взрыве в городе. Позже назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил об очередных взрывах в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20250108/ka-52-1992821468.html
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запорожская область, запорожье, киев, вооруженные силы украины, запорожская областная государственная администрация, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Запорожье, Киев, Вооруженные силы Украины, Запорожская областная государственная администрация, Россия, Украина
В Запорожье прогремел взрыв

В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремел взрыв

© AP Photo / Leo CorreaЛюди на улице в городе Запорожье
Люди на улице в городе Запорожье - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© AP Photo / Leo Correa
Люди на улице в городе Запорожье. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Очередной взрыв прогремел в среду в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Общественное Новости".
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области объявлена воздушная тревога.
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Запорожье раздался звук взрыва, сообщают корреспонденты "Общественного"", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Ранее в среду украинский телеканал "Общественное" уже сообщал о взрыве в городе. Позже назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил об очередных взрывах в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЗапорожьеКиевВооруженные силы УкраиныЗапорожская областная государственная администрацияРоссияУкраина
 
 
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