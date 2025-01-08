https://ria.ru/20250108/zaporozhe-1992830360.html

В Запорожье прогремел взрыв

В Запорожье прогремел взрыв - РИА Новости, 08.01.2025

В Запорожье прогремел взрыв

Очередной взрыв прогремел в среду в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Общественное... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T17:05:00+03:00

2025-01-08T17:05:00+03:00

2025-01-08T17:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Очередной взрыв прогремел в среду в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Общественное Новости". Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области объявлена воздушная тревога. "В Запорожье раздался звук взрыва, сообщают корреспонденты "Общественного"", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Ранее в среду украинский телеканал "Общественное" уже сообщал о взрыве в городе. Позже назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил об очередных взрывах в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20250108/ka-52-1992821468.html

https://ria.ru/20250108/dezertirstvo-1992814426.html

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