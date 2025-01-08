https://ria.ru/20250108/zaporozhe-1992830360.html
В Запорожье прогремел взрыв
В Запорожье прогремел взрыв - РИА Новости, 08.01.2025
В Запорожье прогремел взрыв
Очередной взрыв прогремел в среду в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Общественное... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T17:05:00+03:00
2025-01-08T17:05:00+03:00
2025-01-08T17:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
запорожье
киев
вооруженные силы украины
запорожская областная государственная администрация
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856087829_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e10fa8044bf4c227a800afdf4c8e5cde.jpg
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Очередной взрыв прогремел в среду в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Общественное Новости". Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области объявлена воздушная тревога. "В Запорожье раздался звук взрыва, сообщают корреспонденты "Общественного"", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Ранее в среду украинский телеканал "Общественное" уже сообщал о взрыве в городе. Позже назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил об очередных взрывах в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20250108/ka-52-1992821468.html
https://ria.ru/20250108/dezertirstvo-1992814426.html
запорожская область
запорожье
киев
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856087829_56:0:2787:2048_1920x0_80_0_0_e205ba9aa35423a7edae5e1f79f31dc0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, запорожье, киев, вооруженные силы украины, запорожская областная государственная администрация, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Запорожье, Киев, Вооруженные силы Украины, Запорожская областная государственная администрация, Россия, Украина
В Запорожье прогремел взрыв
В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремел взрыв