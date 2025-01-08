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Захарова отреагировала на блокировку поставок газа в Приднестровье - РИА Новости, 08.01.2025
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09:36 08.01.2025 (обновлено: 11:18 08.01.2025)
https://ria.ru/20250108/zaharova-1992792866.html
Захарова отреагировала на блокировку поставок газа в Приднестровье
Захарова отреагировала на блокировку поставок газа в Приднестровье - РИА Новости, 08.01.2025
Захарова отреагировала на блокировку поставок газа в Приднестровье
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала блокировку поставок газа в Приднестровье травлей и неонацизмом. РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T09:36:00+03:00
2025-01-08T11:18:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
мария захарова
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала блокировку поставок газа в Приднестровье травлей и неонацизмом. "Мне кажется, правильнее говорить именно "неонацистские установки", которые запустили в современный мир ультралибералы. Так вот, происходит со всем неонацистским инструментарием, когда по национальному признаку, по признаку социокультурному, по признаку компактного проживания людей, которые объединены одной культурой, религией, общностью начинается их третирование, травля, выживание... Почему я говорю "весь инструментарий"? Потому что действительно речь идёт о абсолютно безграничном, основанном на тотальном таком вседозвольстве, применении всей линейки того, что должно было уже кануть в лету, должно было быть забыто", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik. В Приднестровье 11 декабря 2024 года на 30 суток было введено чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее был введен режим ЧП в энергетике, эти меры вызваны энергетическим кризисом, связанным с прекращением поставок российского газа. Ранее министерство экономического развития ПМР информировало, что в Приднестровье с 3 января пройдут веерные отключения электроэнергии. Кишинев предлагал Тирасполю помощь в закупке газа на фондовых рынках, но получил отказ. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
https://ria.ru/20250106/krizis--1992678147.html
https://ria.ru/20250105/pmr-1992614670.html
молдавия
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в мире, молдавия, кишинев, мария захарова
В мире, Молдавия, Кишинев, Мария Захарова
Захарова отреагировала на блокировку поставок газа в Приднестровье

Захарова назвала блокировку поставок газа в Приднестровье неонацизмом

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала блокировку поставок газа в Приднестровье травлей и неонацизмом.
"Мне кажется, правильнее говорить именно "неонацистские установки", которые запустили в современный мир ультралибералы. Так вот, происходит со всем неонацистским инструментарием, когда по национальному признаку, по признаку социокультурному, по признаку компактного проживания людей, которые объединены одной культурой, религией, общностью начинается их третирование, травля, выживание... Почему я говорю "весь инструментарий"? Потому что действительно речь идёт о абсолютно безграничном, основанном на тотальном таком вседозвольстве, применении всей линейки того, что должно было уже кануть в лету, должно было быть забыто", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
Посольство России обвинило Украину в энергокризисе в Приднестровье
6 января, 17:53
В Приднестровье 11 декабря 2024 года на 30 суток было введено чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее был введен режим ЧП в энергетике, эти меры вызваны энергетическим кризисом, связанным с прекращением поставок российского газа. Ранее министерство экономического развития ПМР информировало, что в Приднестровье с 3 января пройдут веерные отключения электроэнергии. Кишинев предлагал Тирасполю помощь в закупке газа на фондовых рынках, но получил отказ.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
Эксперт рассказал, когда возможна эскалация конфликта в Приднестровье
5 января, 22:14
 
В миреМолдавияКишиневМария Захарова
 
 
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