В Сумской области задержали сотрудницу военкомата за взятку
В Сумской области сотрудницу военкомата поймали на взятке в три тысячи долларов
Сотрудники Украинской полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Сотрудница одного из военкоматов, расположенных в Сумской области Украины, поймана на взятке в размере 3 тысяч долларов, по такому "тарифу" она удаляла данные из реестра объявленных в розыск военнообязанных лиц, желающих избежать службы в ВСУ, сообщили в нацполиции Украины.
"В Сумской области правоохранители разоблачили и предъявили подозрение специалисту одного из районных Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (военкоматов - ред.), которая "помогала" мужчинам призывного возраста. За 3000 долларов удаляла информацию из реестра лиц, уклоняющихся от прохождения военной службы и объявленных в розыск", - приводит текст сообщения департамента стратегических расследований национальной полиции Украины украинское издание "Судебно-юридическая газета".
Как утонили полицейские, подозреваемая была задержана во время получения неправомерной выгоды. Суд отправил ее под круглосуточный домашний арест. В департаменте добавили, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.