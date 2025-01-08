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МИД Украины предложил Венгрии занять ее место в ЕС и НАТО - РИА Новости, 08.01.2025
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20:56 08.01.2025 (обновлено: 21:24 08.01.2025)
https://ria.ru/20250108/vengriya-1992851363.html
МИД Украины предложил Венгрии занять ее место в ЕС и НАТО
МИД Украины предложил Венгрии занять ее место в ЕС и НАТО - РИА Новости, 08.01.2025
МИД Украины предложил Венгрии занять ее место в ЕС и НАТО
МИД Украины заявил, что Киев готов занять место Будапешта в Евросоюзе и НАТО, если Венгрия решит покинуть эти объединения. РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T20:56:00+03:00
2025-01-08T21:24:00+03:00
венгрия
в мире
украина
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петер сийярто
снг
владимир путин
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. МИД Украины заявил, что Киев готов занять место Будапешта в Евросоюзе и НАТО, если Венгрия решит покинуть эти объединения."Украина будет готова занять свободное место в ЕС и НАТО, если Венгрия решит освободить его в пользу членства в СНГ или ОДКБ", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.В Киеве также обвинили Венгрию в препятствовании доступа на европейский рынок энергоресурсов от США и "других партнеров".Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина в ответ на предложение рождественского прекращения огня начала против Венгрии безобразную кампанию, но судить Владимира Зеленского за это должен украинский народ.Зеленский несколько раз пытался унизить премьера ВенгрииВиктора Орбана после его попыток добиться начала мирного урегулирования конфликта.Так, глава киевского режима заявил, что у Орбана нет мандата на ведение переговоров между Россией и Украиной, а его отношения с Владимиром Путиным слишком теплые, чтобы ставить российского лидера "на место". Несколькими днями ранее он заявлял, что не позволит таким странам, как Венгрия, выступать посредником в переговорах с Россией. По его словам, у Орбана нет армии, чтобы "давить" на Путина, а анекдоты и улыбки "пусть себе оставит".Ранее Орбан высказал президенту России идею об обмене пленными между Россией и Украиной и рождественском прекращении огня, по дипломатическим каналам предложение было также донесено до Зеленского, но он, по словам Орбана, "отверг и исключил" его. Глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш утверждает, что российская сторона согласилась на предложение Венгрии об обмене пленными, а идею о прекращении огня не приняла и не отвергла, но рассмотрела.
https://ria.ru/20250103/gaz-1992361389.html
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венгрия, в мире, украина, россия, петер сийярто, снг, владимир путин, евросоюз, нато, владимир зеленский
Венгрия, В мире, Украина, Россия, Петер Сийярто, СНГ, Владимир Путин, Евросоюз, НАТО, Владимир Зеленский
МИД Украины предложил Венгрии занять ее место в ЕС и НАТО

МИД Украины: Украина готова занять место Венгрии в ЕС и НАТО

© AP Photo / Denes ErdosФлаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. МИД Украины заявил, что Киев готов занять место Будапешта в Евросоюзе и НАТО, если Венгрия решит покинуть эти объединения.
"Украина будет готова занять свободное место в ЕС и НАТО, если Венгрия решит освободить его в пользу членства в СНГ или ОДКБ", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
В Венгрии поставили главу МИД Польши на место за слова о российском газе
3 января, 02:27
В Киеве также обвинили Венгрию в препятствовании доступа на европейский рынок энергоресурсов от США и "других партнеров".
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина в ответ на предложение рождественского прекращения огня начала против Венгрии безобразную кампанию, но судить Владимира Зеленского за это должен украинский народ.
Зеленский несколько раз пытался унизить премьера ВенгрииВиктора Орбана после его попыток добиться начала мирного урегулирования конфликта.
Так, глава киевского режима заявил, что у Орбана нет мандата на ведение переговоров между Россией и Украиной, а его отношения с Владимиром Путиным слишком теплые, чтобы ставить российского лидера "на место". Несколькими днями ранее он заявлял, что не позволит таким странам, как Венгрия, выступать посредником в переговорах с Россией. По его словам, у Орбана нет армии, чтобы "давить" на Путина, а анекдоты и улыбки "пусть себе оставит".
Ранее Орбан высказал президенту России идею об обмене пленными между Россией и Украиной и рождественском прекращении огня, по дипломатическим каналам предложение было также донесено до Зеленского, но он, по словам Орбана, "отверг и исключил" его. Глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш утверждает, что российская сторона согласилась на предложение Венгрии об обмене пленными, а идею о прекращении огня не приняла и не отвергла, но рассмотрела.
Вид на Базилику Святого Иштвана в Будапеште - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
В Венгрии пришли в ярость из-за шага США в адрес России
19 декабря 2024, 21:26
 
ВенгрияВ миреУкраинаРоссияПетер СийяртоСНГВладимир ПутинЕвросоюзНАТОВладимир Зеленский
 
 
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