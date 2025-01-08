https://ria.ru/20250108/tsakhal-1992841567.html

ЦАХАЛ заявила об обнаружении тела заложника в Газе

ЦАХАЛ заявила об обнаружении тела заложника в Газе - РИА Новости, 08.01.2025

ЦАХАЛ заявила об обнаружении тела заложника в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Служба общей безопасности (ШАБАК) обнаружили во время операции в Рафахе в секторе Газа тело заложника, которого похитили бойцы... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T19:05:00+03:00

2025-01-08T19:05:00+03:00

2025-01-08T19:57:00+03:00

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Служба общей безопасности (ШАБАК) обнаружили во время операции в Рафахе в секторе Газа тело заложника, которого похитили бойцы палестинского движения ХАМАС в октябре 2023 года, сообщила в среду пресс-служба армии."ЦАХАЛ и ШАБАК обнаружили и вернули тело Юсефа аль-Зиадны на территорию Израиля из подземного туннеля в районе Рафаха. Юсеф был похищен 7 октября и убит в плену", - говорится в сообщении.В пресс-службе также добавили, что в ходе той же операции были найдены некие "улики, связанные с судьбой сына Юсефа Хамзы аль-Зиады, которые вызывают серьезные опасения за его жизнь". Хамза аль-Зиада также был похищен бойцами ХАМАС 7 октября два года назад.12-й канал израильского телевиденья уточняет, что Юсеф аль-Зиада и трое его детей были похищены и увезены в сектор Газа из приграничного поселения Рахат. Биляль и Аиша аль-Зиада были возвращены в рамках сделки в ноябре 2023 года.Седьмого октября 2023 года, во время атаки ХАМАС на южные поселения Израиля, радикалы захватили в плен более 250 человек и забрали их в сектор Газа. По израильским данным, в плену у ХАМАС до сих пор остается 99 человек, включая тех, кого считают погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 155 человек, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из сектора. Заложники, включая женщин, детей и пожилых людей, находятся в плену уже более 14 месяцев. Среди удерживаемых в плену заложников есть также двое с гражданством РФ.

https://ria.ru/20250108/ataki-1992842780.html

https://ria.ru/20250104/izrail-1992527624.html

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в мире, рафах (провинция), израиль, хамас, шабак, палестина, сектор газа, россия