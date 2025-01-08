Рейтинг@Mail.ru
Креативность бизнеса развивает торговлю Китая и России, заявил торгпред - РИА Новости, 08.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:22 08.01.2025
https://ria.ru/20250108/torgovlya-1992784547.html
Креативность бизнеса развивает торговлю Китая и России, заявил торгпред
Креативность бизнеса развивает торговлю Китая и России, заявил торгпред - РИА Новости, 08.01.2025
Креативность бизнеса развивает торговлю Китая и России, заявил торгпред
Креативность и зачастую изобретательность деловых кругов России и Китая позволили достаточно эффективно развивать двустороннее торгово-экономическое... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T06:22:00+03:00
2025-01-08T06:22:00+03:00
экономика
китай
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/09/1767060971_0:478:1387:1258_1920x0_80_0_0_66d51d05124dcd2c3e495f7d32d31cf8.jpg
ПЕКИН, 8 янв – РИА Новости. Креативность и зачастую изобретательность деловых кругов России и Китая позволили достаточно эффективно развивать двустороннее торгово-экономическое сотрудничество, заявил в интервью РИА Новости торговый представитель РФ в КНР Алексей Дахновский. "В целом дал бы позитивную оценку прошлому 2024 году. Предпринятые правительствами наших стран усилия, слаженная совместная работа, а также креативность, мобильность и зачастую изобретательность деловых кругов России и Китая позволили, в общем, достаточно эффективно развивать наше торгово-экономическое сотрудничество", - заявил Дахновский. По его словам, "об этом свидетельствуют и показатели товарооборота, и растущее число совместных проектов, и интенсивность бизнес-контактов". Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России по итогам первых одиннадцати месяцев 2024 года вырос на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 222,774 миллиарда долларов. Товарооборот КНР и России за 2023 год вырос на 26,3%, составив рекордные 240,11 миллиарда долларов. Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году, этот показатель был достигнут в ноябре 2023 года.
https://ria.ru/20250108/kitay-1992780106.html
https://ria.ru/20250108/kitay-1992781427.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/09/1767060971_31:419:1355:1412_1920x0_80_0_0_4a59c1adca055c269046874f6a1623ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, китай, россия
Экономика, Китай, Россия
Креативность бизнеса развивает торговлю Китая и России, заявил торгпред

Дахновский: креативность бизнеса РФ и КНР позволила развить торговлю в 2024 году

© Фото : пресс-служба Минпромторга РоссииАлексей Дахновский
Алексей Дахновский - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© Фото : пресс-служба Минпромторга России
Алексей Дахновский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 8 янв – РИА Новости. Креативность и зачастую изобретательность деловых кругов России и Китая позволили достаточно эффективно развивать двустороннее торгово-экономическое сотрудничество, заявил в интервью РИА Новости торговый представитель РФ в КНР Алексей Дахновский.
"В целом дал бы позитивную оценку прошлому 2024 году. Предпринятые правительствами наших стран усилия, слаженная совместная работа, а также креативность, мобильность и зачастую изобретательность деловых кругов России и Китая позволили, в общем, достаточно эффективно развивать наше торгово-экономическое сотрудничество", - заявил Дахновский.
Камчатский краб - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
В Китае вырос спрос на российских крабов, заявил торгпред
03:18
По его словам, "об этом свидетельствуют и показатели товарооборота, и растущее число совместных проектов, и интенсивность бизнес-контактов".
Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России по итогам первых одиннадцати месяцев 2024 года вырос на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 222,774 миллиарда долларов.
Товарооборот КНР и России за 2023 год вырос на 26,3%, составив рекордные 240,11 миллиарда долларов. Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году, этот показатель был достигнут в ноябре 2023 года.
Крупнейший в КНР рынок товаров широкого потребления в городе Иу - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
В Китае сократилось число подделок российских товаров, заявил торгпред
04:21
 
ЭкономикаКитайРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала