https://ria.ru/20250108/torgovlya-1992784547.html

Креативность бизнеса развивает торговлю Китая и России, заявил торгпред

Креативность бизнеса развивает торговлю Китая и России, заявил торгпред - РИА Новости, 08.01.2025

Креативность бизнеса развивает торговлю Китая и России, заявил торгпред

Креативность и зачастую изобретательность деловых кругов России и Китая позволили достаточно эффективно развивать двустороннее торгово-экономическое... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T06:22:00+03:00

2025-01-08T06:22:00+03:00

2025-01-08T06:22:00+03:00

экономика

китай

россия

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ПЕКИН, 8 янв – РИА Новости. Креативность и зачастую изобретательность деловых кругов России и Китая позволили достаточно эффективно развивать двустороннее торгово-экономическое сотрудничество, заявил в интервью РИА Новости торговый представитель РФ в КНР Алексей Дахновский. "В целом дал бы позитивную оценку прошлому 2024 году. Предпринятые правительствами наших стран усилия, слаженная совместная работа, а также креативность, мобильность и зачастую изобретательность деловых кругов России и Китая позволили, в общем, достаточно эффективно развивать наше торгово-экономическое сотрудничество", - заявил Дахновский. По его словам, "об этом свидетельствуют и показатели товарооборота, и растущее число совместных проектов, и интенсивность бизнес-контактов". Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России по итогам первых одиннадцати месяцев 2024 года вырос на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 222,774 миллиарда долларов. Товарооборот КНР и России за 2023 год вырос на 26,3%, составив рекордные 240,11 миллиарда долларов. Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году, этот показатель был достигнут в ноябре 2023 года.

https://ria.ru/20250108/kitay-1992780106.html

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экономика, китай, россия