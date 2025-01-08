https://ria.ru/20250108/territorii-1992803237.html

Благоустройство территории около станции метро "Бибирево" завершено

Благоустройство территории около станции метро "Бибирево" завершено - РИА Новости, 08.01.2025

Благоустройство территории около станции метро "Бибирево" завершено

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы провели работы по благоустройству территорий возле станции метро "Бибирево" на северо-востоке столицы, сообщил РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T12:30:00+03:00

2025-01-08T12:30:00+03:00

2025-01-08T12:30:00+03:00

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы провели работы по благоустройству территорий возле станции метро "Бибирево" на северо-востоке столицы, сообщил заместитель мэры города по вопросам ЖКХ Петр Бирюков. "Главной задачей было улучшить пешеходную и транспортную доступность объекта, сделать удобной и комфортной пересадку с одного вида транспорта на другой. В границы работ вошли улица Плещеева и участок Бибиревской улицы от пересечения с Костромской улицей до дома №9", - сказал Бирюков. Он подчеркнул, что в рамках программы "Чистое небо" воздушные линии убрали в кабельную канализацию общей протяженностью 3,6 километра. Это позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. "В ходе работ обновили более 38 тысяч квадратных метров асфальта на тротуарах и свыше 60 тысяч - на проезжей части. Заменили старые фонари на энергоэффективные, разместили уличные торшеры, нерегулируемые пешеходные переходы оснастили 24 опорами контрастного освещения. Две автобусные остановки заменили современными павильонами, организовали парковочные карманы и велопарковки", - добавил Бирюков. Он отметил, что около выхода из метро "Бибирево" на пересечении улиц Плещеева и Пришвина обновили зеленую зону. С другой стороны перекрестка этих улиц привели в порядок маленький сквер, на месте хаотичной парковки около дома №4 на улице Плещеева появилось зеленое общественное пространство. "Около северного вестибюля станции "Бибирево" на Костромской улице благоустроили сквер, на прилегающих территориях отремонтировали семь детских площадок, оборудовали хоккейную коробку, баскетбольную и многофункциональную спортивную площадки", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. В районе станции обустроили 110 тысяч квадратных метров газона и 750 квадратных метров цветников, высадили 156 деревьев и почти 500 кустарников.

https://realty.ria.ru/20241225/blagoustroystvo-1990961954.html

https://ria.ru/20241217/moskva-1989747498.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков