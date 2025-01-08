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Танкисты "Ахмата" огнем поддерживают пехоту в Курской области - РИА Новости, 08.01.2025
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15:51 08.01.2025
https://ria.ru/20250108/tankisty-1992823224.html
Танкисты "Ахмата" огнем поддерживают пехоту в Курской области
Танкисты "Ахмата" огнем поддерживают пехоту в Курской области - РИА Новости, 08.01.2025
Танкисты "Ахмата" огнем поддерживают пехоту в Курской области
Танкисты сводной бронегруппы командира с позывным "Пресс" спецназа "Ахмат" огнем активно поддерживают пехоту, ведущую зачистку ВСУ в районе хутора Бердин в... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T15:51:00+03:00
2025-01-08T15:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
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россия
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 янв - РИА Новости. Танкисты сводной бронегруппы командира с позывным "Пресс" спецназа "Ахмат" огнем активно поддерживают пехоту, ведущую зачистку ВСУ в районе хутора Бердин в Курской области. Ранее в воскресенье Минобороны России заявило, что группировка войск "Север" отбила попытку ВСУ атаковать позиции ВС РФ в Курской области. "В отражении атаки участвовала вся наша бронегруппа, исключительно все, каждый человек в независимости от того танкист он, командир танков он, инженер, сапер, связист, командир, все отразили, все были в работе в этот день, не дали врагу пройти на нашу землю. Наша разведка увидела, что они заходят, сразу наши танки встретили их как полагается. Мы же русская душа с распростертыми объятиями", - рассказал РИА Новости боец с позывным "Диор", комментируя воскресную попытку контратаки ВСУ в Курской области. Он пояснил, что сейчас различные подразделения спецназа "Ахмат" продолжают работу по вытеснению ВСУ с данного участка фронта. "Сейчас ребята поехали довыковыривать врага, и чтобы наша пехота прошла до конца зачистку, чтобы зачистили до конца. Хорошие новости с утра, что с разных фронтов наши уже заходят и выгоняют врага с разных населенных пунктов именно Курской области. Мы их выгоним, скорее бы они уже отсюда ушли, надоели", - сказал боец "Ахмата". Ранее в Минобороны заявили, что также в районе Бердина работали мотострелки 30-го полка, десантники-дальневосточники и другие подразделения группировки войск "Север".
https://ria.ru/20250106/kadyrov-1992682033.html
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курская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Танкисты "Ахмата" огнем поддерживают пехоту в Курской области

Танкисты "Ахмата" огнем поддерживают пехоту, ведущую зачистку в Курской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа танкистов в зоне проведения СВО
Боевая работа танкистов в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа танкистов в зоне проведения СВО. Архивное фото
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 янв - РИА Новости. Танкисты сводной бронегруппы командира с позывным "Пресс" спецназа "Ахмат" огнем активно поддерживают пехоту, ведущую зачистку ВСУ в районе хутора Бердин в Курской области.
Ранее в воскресенье Минобороны России заявило, что группировка войск "Север" отбила попытку ВСУ атаковать позиции ВС РФ в Курской области.
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6 января, 18:40
"В отражении атаки участвовала вся наша бронегруппа, исключительно все, каждый человек в независимости от того танкист он, командир танков он, инженер, сапер, связист, командир, все отразили, все были в работе в этот день, не дали врагу пройти на нашу землю. Наша разведка увидела, что они заходят, сразу наши танки встретили их как полагается. Мы же русская душа с распростертыми объятиями", - рассказал РИА Новости боец с позывным "Диор", комментируя воскресную попытку контратаки ВСУ в Курской области.
Он пояснил, что сейчас различные подразделения спецназа "Ахмат" продолжают работу по вытеснению ВСУ с данного участка фронта.
«
"Сейчас ребята поехали довыковыривать врага, и чтобы наша пехота прошла до конца зачистку, чтобы зачистили до конца. Хорошие новости с утра, что с разных фронтов наши уже заходят и выгоняют врага с разных населенных пунктов именно Курской области. Мы их выгоним, скорее бы они уже отсюда ушли, надоели", - сказал боец "Ахмата".
Ранее в Минобороны заявили, что также в районе Бердина работали мотострелки 30-го полка, десантники-дальневосточники и другие подразделения группировки войск "Север".
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