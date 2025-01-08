https://ria.ru/20250108/tankisty-1992823224.html

Танкисты "Ахмата" огнем поддерживают пехоту в Курской области

Танкисты "Ахмата" огнем поддерживают пехоту в Курской области - РИА Новости, 08.01.2025

Танкисты "Ахмата" огнем поддерживают пехоту в Курской области

Танкисты сводной бронегруппы командира с позывным "Пресс" спецназа "Ахмат" огнем активно поддерживают пехоту, ведущую зачистку ВСУ в районе хутора Бердин в... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T15:51:00+03:00

2025-01-08T15:51:00+03:00

2025-01-08T15:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

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вооруженные силы украины

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 янв - РИА Новости. Танкисты сводной бронегруппы командира с позывным "Пресс" спецназа "Ахмат" огнем активно поддерживают пехоту, ведущую зачистку ВСУ в районе хутора Бердин в Курской области. Ранее в воскресенье Минобороны России заявило, что группировка войск "Север" отбила попытку ВСУ атаковать позиции ВС РФ в Курской области. "В отражении атаки участвовала вся наша бронегруппа, исключительно все, каждый человек в независимости от того танкист он, командир танков он, инженер, сапер, связист, командир, все отразили, все были в работе в этот день, не дали врагу пройти на нашу землю. Наша разведка увидела, что они заходят, сразу наши танки встретили их как полагается. Мы же русская душа с распростертыми объятиями", - рассказал РИА Новости боец с позывным "Диор", комментируя воскресную попытку контратаки ВСУ в Курской области. Он пояснил, что сейчас различные подразделения спецназа "Ахмат" продолжают работу по вытеснению ВСУ с данного участка фронта. "Сейчас ребята поехали довыковыривать врага, и чтобы наша пехота прошла до конца зачистку, чтобы зачистили до конца. Хорошие новости с утра, что с разных фронтов наши уже заходят и выгоняют врага с разных населенных пунктов именно Курской области. Мы их выгоним, скорее бы они уже отсюда ушли, надоели", - сказал боец "Ахмата". Ранее в Минобороны заявили, что также в районе Бердина работали мотострелки 30-го полка, десантники-дальневосточники и другие подразделения группировки войск "Север".

https://ria.ru/20250106/kadyrov-1992682033.html

https://ria.ru/20250106/kadyrov-1992669089.html

курская область

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, россия, вооруженные силы украины