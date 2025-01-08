Сирия призвала ООН снять односторонние санкции
Сирия призвала ООН снять односторонние санкции и предоставить финансирование
© РИА Новости / Роман Махмутов | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 8 янв - РИА Новости. Сирия после смены власти в стране призывает ООН "в срочном порядке" снять односторонние санкции, а также предоставить необходимое финансирование для удовлетворения гуманитарных нужд, заявил постоянный представитель САР при ООН Кусей ад-Дахак.
"Мы призываем ООН и государства-члены в срочном порядке снять односторонние принудительные меры, предоставить необходимое финансирование для удовлетворения гуманитарных потребностей и восстановить основные услуги", – сказал сирийский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН.
САР также призывает государства-члены Всемирной Организации "уважать волю сирийского народа и его национального выбора", поддерживать государственные институты и их усилия по восстановлению безопасности и стабильности и развивать общество, добавил Кусей ад-Дахак.
"Внешние деятели не должны вмешиваться в политический процесс", - указал он.
В конце ноября прошлого года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025.