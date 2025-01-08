https://ria.ru/20250108/siriya-1992853039.html

Сирия призвала ООН снять односторонние санкции

Сирия призвала ООН снять односторонние санкции - РИА Новости, 08.01.2025

Сирия призвала ООН снять односторонние санкции

Сирия после смены власти в стране призывает ООН "в срочном порядке" снять односторонние санкции, а также предоставить необходимое финансирование для... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T21:11:00+03:00

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ООН, 8 янв - РИА Новости. Сирия после смены власти в стране призывает ООН "в срочном порядке" снять односторонние санкции, а также предоставить необходимое финансирование для удовлетворения гуманитарных нужд, заявил постоянный представитель САР при ООН Кусей ад-Дахак. "Мы призываем ООН и государства-члены в срочном порядке снять односторонние принудительные меры, предоставить необходимое финансирование для удовлетворения гуманитарных потребностей и восстановить основные услуги", – сказал сирийский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН. САР также призывает государства-члены Всемирной Организации "уважать волю сирийского народа и его национального выбора", поддерживать государственные институты и их усилия по восстановлению безопасности и стабильности и развивать общество, добавил Кусей ад-Дахак. "Внешние деятели не должны вмешиваться в политический процесс", - указал он. В конце ноября прошлого года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025.

https://ria.ru/20250108/podderzhka-1992845053.html

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в мире, сирия, дамаск (город), башар асад, оон