https://ria.ru/20250108/priglashenie-1992829277.html

Трамп пригласил бывшего президента Бразилии на инаугурацию

Трамп пригласил бывшего президента Бразилии на инаугурацию - РИА Новости, 08.01.2025

Трамп пригласил бывшего президента Бразилии на инаугурацию

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что избранный президент США Дональд Трамп пригласил его на инаугурацию. РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T16:51:00+03:00

2025-01-08T16:51:00+03:00

2025-01-08T17:12:00+03:00

в мире

дональд трамп

жаир болсонару

сша

бразилия

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/02/1820991823_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_73e26adc353d062d16bc549a892dc7c2.jpg

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что избранный президент США Дональд Трамп пригласил его на инаугурацию."Для меня большая честь получить от президента США Дональда Трампа приглашение на его инаугурацию", - написал Болсонару в социальной сети X.Экс-президент Бразилии отметил, что его адвокат уже направил запрос судье Верховного федерального суда страны Алешандри ди Мораису о возвращении паспорта, чтобы тот мог присутствовать на инаугурации.Ранее Владимир Зеленский в интервью американскому журналисту Лексу Фридману заявил, что его не пригласили на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, однако он бы хотел поехать.В ходе выборов президента США 5 ноября 2024 года победу одержал республиканец Дональд Трамп, который уже занимал пост главы государства в 2017-2021 годах. Инаугурация пройдет 20 января.Ранее Жаир Болсонару в интервью газете Wall Street Journal заявлял, что планирует баллотироваться на пост президента на выборах 2026 года, несмотря на наложенный запрет. Издание при этом поясняло, что экс-президент рассчитывает на то, что выигравший выборы в США Дональд Трамп окажет давление на бразильских судей, чтобы они отсрочили исполнение постановления.Сторонники Болсонару, протестовавшие с конца 2022 года против результатов президентских выборов, 8 января 2023 года захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, а также в здание верховного суда. Полиции только к вечеру удалось очистить от протестующих правительственные здания, они были разграблены, в результате были задержаны около 2 тысяч человек.Болсонару остается на свободе, но суд обязал его сдать паспорт. Несколько фигурантов дела о госперевороте арестованы.

https://ria.ru/20250106/zelenskij-1992621995.html

https://ria.ru/20250102/tramp-1992309139.html

сша

бразилия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, дональд трамп, жаир болсонару, сша, бразилия, владимир зеленский