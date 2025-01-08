https://ria.ru/20250108/priglashenie-1992829277.html
Трамп пригласил бывшего президента Бразилии на инаугурацию
Трамп пригласил бывшего президента Бразилии на инаугурацию - РИА Новости, 08.01.2025
Трамп пригласил бывшего президента Бразилии на инаугурацию
Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что избранный президент США Дональд Трамп пригласил его на инаугурацию. РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T16:51:00+03:00
2025-01-08T16:51:00+03:00
2025-01-08T17:12:00+03:00
в мире
дональд трамп
жаир болсонару
сша
бразилия
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/02/1820991823_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_73e26adc353d062d16bc549a892dc7c2.jpg
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что избранный президент США Дональд Трамп пригласил его на инаугурацию."Для меня большая честь получить от президента США Дональда Трампа приглашение на его инаугурацию", - написал Болсонару в социальной сети X.Экс-президент Бразилии отметил, что его адвокат уже направил запрос судье Верховного федерального суда страны Алешандри ди Мораису о возвращении паспорта, чтобы тот мог присутствовать на инаугурации.Ранее Владимир Зеленский в интервью американскому журналисту Лексу Фридману заявил, что его не пригласили на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, однако он бы хотел поехать.В ходе выборов президента США 5 ноября 2024 года победу одержал республиканец Дональд Трамп, который уже занимал пост главы государства в 2017-2021 годах. Инаугурация пройдет 20 января.Ранее Жаир Болсонару в интервью газете Wall Street Journal заявлял, что планирует баллотироваться на пост президента на выборах 2026 года, несмотря на наложенный запрет. Издание при этом поясняло, что экс-президент рассчитывает на то, что выигравший выборы в США Дональд Трамп окажет давление на бразильских судей, чтобы они отсрочили исполнение постановления.Сторонники Болсонару, протестовавшие с конца 2022 года против результатов президентских выборов, 8 января 2023 года захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, а также в здание верховного суда. Полиции только к вечеру удалось очистить от протестующих правительственные здания, они были разграблены, в результате были задержаны около 2 тысяч человек.Болсонару остается на свободе, но суд обязал его сдать паспорт. Несколько фигурантов дела о госперевороте арестованы.
https://ria.ru/20250106/zelenskij-1992621995.html
https://ria.ru/20250102/tramp-1992309139.html
сша
бразилия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/02/1820991823_157:0:2886:2047_1920x0_80_0_0_46ff0cb29caefcea5d77a4c37eeaab53.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дональд трамп, жаир болсонару, сша, бразилия, владимир зеленский
В мире, Дональд Трамп, Жаир Болсонару, США, Бразилия, Владимир Зеленский
Трамп пригласил бывшего президента Бразилии на инаугурацию
Экс-президент Бразилии Болсонару заявил, что Трамп пригласил его на инаугурацию
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости.
Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару заявил
, что избранный президент США Дональд Трамп пригласил его на инаугурацию.
«
"Для меня большая честь получить от президента США Дональда Трампа
приглашение на его инаугурацию", - написал Болсонару
в социальной сети X.
Экс-президент Бразилии
отметил, что его адвокат уже направил запрос судье Верховного федерального суда страны Алешандри ди Мораису о возвращении паспорта, чтобы тот мог присутствовать на инаугурации.
Ранее Владимир Зеленский
в интервью американскому журналисту Лексу Фридману заявил, что его не пригласили на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, однако он бы хотел поехать.
В ходе выборов президента США 5 ноября 2024 года победу одержал республиканец Дональд Трамп, который уже занимал пост главы государства в 2017-2021 годах. Инаугурация пройдет 20 января.
Ранее Жаир Болсонару в интервью газете Wall Street Journal заявлял, что планирует баллотироваться на пост президента на выборах 2026 года, несмотря на наложенный запрет. Издание при этом поясняло, что экс-президент рассчитывает на то, что выигравший выборы в США Дональд Трамп окажет давление на бразильских судей, чтобы они отсрочили исполнение постановления.
Сторонники Болсонару, протестовавшие с конца 2022 года против результатов президентских выборов, 8 января 2023 года захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, а также в здание верховного суда. Полиции только к вечеру удалось очистить от протестующих правительственные здания, они были разграблены, в результате были задержаны около 2 тысяч человек.
Болсонару остается на свободе, но суд обязал его сдать паспорт. Несколько фигурантов дела о госперевороте арестованы.