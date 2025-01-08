Рейтинг@Mail.ru
Трамп пригласил бывшего президента Бразилии на инаугурацию - РИА Новости, 08.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:51 08.01.2025 (обновлено: 17:12 08.01.2025)
https://ria.ru/20250108/priglashenie-1992829277.html
Трамп пригласил бывшего президента Бразилии на инаугурацию
Трамп пригласил бывшего президента Бразилии на инаугурацию - РИА Новости, 08.01.2025
Трамп пригласил бывшего президента Бразилии на инаугурацию
Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что избранный президент США Дональд Трамп пригласил его на инаугурацию. РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T16:51:00+03:00
2025-01-08T17:12:00+03:00
в мире
дональд трамп
жаир болсонару
сша
бразилия
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/02/1820991823_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_73e26adc353d062d16bc549a892dc7c2.jpg
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что избранный президент США Дональд Трамп пригласил его на инаугурацию."Для меня большая честь получить от президента США Дональда Трампа приглашение на его инаугурацию", - написал Болсонару в социальной сети X.Экс-президент Бразилии отметил, что его адвокат уже направил запрос судье Верховного федерального суда страны Алешандри ди Мораису о возвращении паспорта, чтобы тот мог присутствовать на инаугурации.Ранее Владимир Зеленский в интервью американскому журналисту Лексу Фридману заявил, что его не пригласили на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, однако он бы хотел поехать.В ходе выборов президента США 5 ноября 2024 года победу одержал республиканец Дональд Трамп, который уже занимал пост главы государства в 2017-2021 годах. Инаугурация пройдет 20 января.Ранее Жаир Болсонару в интервью газете Wall Street Journal заявлял, что планирует баллотироваться на пост президента на выборах 2026 года, несмотря на наложенный запрет. Издание при этом поясняло, что экс-президент рассчитывает на то, что выигравший выборы в США Дональд Трамп окажет давление на бразильских судей, чтобы они отсрочили исполнение постановления.Сторонники Болсонару, протестовавшие с конца 2022 года против результатов президентских выборов, 8 января 2023 года захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, а также в здание верховного суда. Полиции только к вечеру удалось очистить от протестующих правительственные здания, они были разграблены, в результате были задержаны около 2 тысяч человек.Болсонару остается на свободе, но суд обязал его сдать паспорт. Несколько фигурантов дела о госперевороте арестованы.
https://ria.ru/20250106/zelenskij-1992621995.html
https://ria.ru/20250102/tramp-1992309139.html
сша
бразилия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/02/1820991823_157:0:2886:2047_1920x0_80_0_0_46ff0cb29caefcea5d77a4c37eeaab53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дональд трамп, жаир болсонару, сша, бразилия, владимир зеленский
В мире, Дональд Трамп, Жаир Болсонару, США, Бразилия, Владимир Зеленский
Трамп пригласил бывшего президента Бразилии на инаугурацию

Экс-президент Бразилии Болсонару заявил, что Трамп пригласил его на инаугурацию

© AP Photo / Silvia IzquierdoЖаир Болсонару
Жаир Болсонару - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© AP Photo / Silvia Izquierdo
Жаир Болсонару. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что избранный президент США Дональд Трамп пригласил его на инаугурацию.
«
"Для меня большая честь получить от президента США Дональда Трампа приглашение на его инаугурацию", - написал Болсонару в социальной сети X.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Риме, Италия - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
Зеленский пожаловался, что его не пригласили на инаугурацию Трампа
6 января, 01:30
Экс-президент Бразилии отметил, что его адвокат уже направил запрос судье Верховного федерального суда страны Алешандри ди Мораису о возвращении паспорта, чтобы тот мог присутствовать на инаугурации.
Ранее Владимир Зеленский в интервью американскому журналисту Лексу Фридману заявил, что его не пригласили на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, однако он бы хотел поехать.
В ходе выборов президента США 5 ноября 2024 года победу одержал республиканец Дональд Трамп, который уже занимал пост главы государства в 2017-2021 годах. Инаугурация пройдет 20 января.
Ранее Жаир Болсонару в интервью газете Wall Street Journal заявлял, что планирует баллотироваться на пост президента на выборах 2026 года, несмотря на наложенный запрет. Издание при этом поясняло, что экс-президент рассчитывает на то, что выигравший выборы в США Дональд Трамп окажет давление на бразильских судей, чтобы они отсрочили исполнение постановления.
Сторонники Болсонару, протестовавшие с конца 2022 года против результатов президентских выборов, 8 января 2023 года захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, а также в здание верховного суда. Полиции только к вечеру удалось очистить от протестующих правительственные здания, они были разграблены, в результате были задержаны около 2 тысяч человек.
Болсонару остается на свободе, но суд обязал его сдать паспорт. Несколько фигурантов дела о госперевороте арестованы.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
Трамп проведет в Вашингтоне митинг накануне инаугурации, сообщили СМИ
2 января, 12:43
 
В миреДональд ТрампЖаир БолсонаруСШАБразилияВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала