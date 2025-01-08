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Пожары в Лос-Анджелесе унесли жизни двух человек - РИА Новости, 09.01.2025
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20:20 08.01.2025 (обновлено: 07:24 09.01.2025)
https://ria.ru/20250108/pozhar-1992848128.html
Пожары в Лос-Анджелесе унесли жизни двух человек
Пожары в Лос-Анджелесе унесли жизни двух человек - РИА Новости, 09.01.2025
Пожары в Лос-Анджелесе унесли жизни двух человек
Пожары в Лос-Анджелесе унесли жизни двух человек, есть пострадавшие, заявили в среду местные власти. РИА Новости, 09.01.2025
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2025-01-09T07:24:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Пожары в Лос-Анджелесе унесли жизни двух человек, есть пострадавшие, заявили в среду местные власти. "В настоящее время у нас горит более 2000 акров (809 гектаров), и пожар продолжает расти с 0% локализации... к сожалению, у нас есть два зафиксированных случая гибели гражданских лиц", - заявил на пресс-конференции глава пожарного департамента округа Лос-Анджелес Энтони Марроне, говоря о пожарах в районе Итон. Также есть пострадавшие, и более 100 строений было уничтожено в пожаре в этом районе. Пожар в районе Палисейдс распространился на площади более 2000 гектаров с нулевой локализацией и уничтожил около тысячи строений. В двух других районах бушуют пожары, и у властей не хватает ресурсов для того, чтобы с ними справиться, отметил глава пожарного департамента.
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в мире, лос-анджелес, сша, лесные пожары в калифорнии в 2025 году
В мире, Лос-Анджелес, США, Лесные пожары в Калифорнии в 2025 году
Пожары в Лос-Анджелесе унесли жизни двух человек

В Лос-Анджелесе при пожарах погибли два человека, есть пострадавшие

© AP Photo / Ethan SwopeПожар в районе Пасифик-Палисейдс на западе Лос-Анджелеса
Пожар в районе Пасифик-Палисейдс на западе Лос-Анджелеса - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© AP Photo / Ethan Swope
Пожар в районе Пасифик-Палисейдс на западе Лос-Анджелеса
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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Пожары в Лос-Анджелесе унесли жизни двух человек, есть пострадавшие, заявили в среду местные власти.
"В настоящее время у нас горит более 2000 акров (809 гектаров), и пожар продолжает расти с 0% локализации... к сожалению, у нас есть два зафиксированных случая гибели гражданских лиц", - заявил на пресс-конференции глава пожарного департамента округа Лос-Анджелес Энтони Марроне, говоря о пожарах в районе Итон.
Также есть пострадавшие, и более 100 строений было уничтожено в пожаре в этом районе. Пожар в районе Палисейдс распространился на площади более 2000 гектаров с нулевой локализацией и уничтожил около тысячи строений. В двух других районах бушуют пожары, и у властей не хватает ресурсов для того, чтобы с ними справиться, отметил глава пожарного департамента.
Лесной пожар на западе Лос-Анджелеса - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
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В миреЛос-АнджелесСШАЛесные пожары в Калифорнии в 2025 году
 
 
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