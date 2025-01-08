https://ria.ru/20250108/poterya-1992785621.html

В Германии раскрыли, о чем умолчал Зеленский

В Германии раскрыли, о чем умолчал Зеленский - РИА Новости, 08.01.2025

В Германии раскрыли, о чем умолчал Зеленский

Глава киевского режима Владимир Зеленский в своем видеообращении умолчал о том, что ВСУ потеряли Курахово, сообщает немецкая газета Handelsblatt. РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T06:52:00+03:00

2025-01-08T06:52:00+03:00

2025-01-08T15:11:00+03:00

в мире

курахово

германия

донецк

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский в своем видеообращении умолчал о том, что ВСУ потеряли Курахово, сообщает немецкая газета Handelsblatt."О ситуации под Курахово Зеленский вообще не упомянул", — говорится в материале.Как отмечается, украинский Генштаб сообщил о дальнейших боях в районе Курахово, но упомянутые в сводке населенные пункты расположены к западу от города."На данный момент до сих пор неясно, где украинские Вооруженные силы выстроили очередную линию обороны", — констатируется в статье.Об освобождении российскими войсками Курахово Минобороны сообщило в понедельник.Курахово находится в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска. Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса.

https://ria.ru/20250107/kurahovo-1992736265.html

https://ria.ru/20250106/kurakhovo-1980950150.html

https://ria.ru/20250108/signal-1992780661.html

курахово

германия

донецк

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в мире, курахово, германия, донецк, владимир зеленский, вооруженные силы украины