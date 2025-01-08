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В Германии раскрыли, о чем умолчал Зеленский - РИА Новости, 08.01.2025
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06:52 08.01.2025 (обновлено: 15:11 08.01.2025)
https://ria.ru/20250108/poterya-1992785621.html
В Германии раскрыли, о чем умолчал Зеленский
В Германии раскрыли, о чем умолчал Зеленский - РИА Новости, 08.01.2025
В Германии раскрыли, о чем умолчал Зеленский
Глава киевского режима Владимир Зеленский в своем видеообращении умолчал о том, что ВСУ потеряли Курахово, сообщает немецкая газета Handelsblatt. РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T06:52:00+03:00
2025-01-08T15:11:00+03:00
в мире
курахово
германия
донецк
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский в своем видеообращении умолчал о том, что ВСУ потеряли Курахово, сообщает немецкая газета Handelsblatt.&quot;О ситуации под Курахово Зеленский вообще не упомянул&quot;, — говорится в материале.Как отмечается, украинский Генштаб сообщил о дальнейших боях в районе Курахово, но упомянутые в сводке населенные пункты расположены к западу от города."На данный момент до сих пор неясно, где украинские Вооруженные силы выстроили очередную линию обороны", — констатируется в статье.Об освобождении российскими войсками Курахово Минобороны сообщило в понедельник.Курахово находится в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска. Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса.
https://ria.ru/20250107/kurahovo-1992736265.html
https://ria.ru/20250106/kurakhovo-1980950150.html
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курахово
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в мире, курахово, германия, донецк, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Курахово, Германия, Донецк, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
В Германии раскрыли, о чем умолчал Зеленский

Handelsblatt: Зеленский умолчал о потере ВСУ Курахово

© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© AP Photo / Omar Havana
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский в своем видеообращении умолчал о том, что ВСУ потеряли Курахово, сообщает немецкая газета Handelsblatt.
«

"О ситуации под Курахово Зеленский вообще не упомянул", — говорится в материале.

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Как отмечается, украинский Генштаб сообщил о дальнейших боях в районе Курахово, но упомянутые в сводке населенные пункты расположены к западу от города.
"На данный момент до сих пор неясно, где украинские Вооруженные силы выстроили очередную линию обороны", — констатируется в статье.
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Об освобождении российскими войсками Курахово Минобороны сообщило в понедельник.
Курахово находится в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска. Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса.
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В миреКураховоГерманияДонецкВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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