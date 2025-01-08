Приднестровье нуждается в помощи из-за энергокризиса, заявил глава ПМР
Глава ПМР Красносельский: Приднестровье нуждается в помощи на фоне энергокризиса
© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкГлава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости. Приднестровье нуждается в помощи на фоне энергокризиса, заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
"Конечно, мы нуждаемся в помощи. Оно и понятно - людям тяжело. Люди мерзнут, электроэнергия веерно отключается", - приводит пресс-служба главы ПМР слова Красносельского, которые он произнес на заседании совбеза Приднестровья.
Красносельский также обратил внимание на то, какую помощь Приднестровью может оказать Молдавия. "Вернуться к нормальным банковским отношениям, к разблокировке счетов наших предприятий, к непрепятствованию внешнеэкономической деятельности, чтобы сохранить коллективы, платить зарплаты и налоги – вот это и есть помощь", - отметил приднестровский руководитель.
Он также добавил, что именно Молдавия обманным путем изымает денежные средства из бюджета Приднестровья введением двойного налогообложения в отношении предпринимателей. "Верните эти деньги, они принадлежат нашему народу. И мы эти деньги используем для помощи населению. А предлагать нам бусы, образно говоря, и мешок сухарей не надо. У нас с питанием все нормально, мы питанием обеспечены. Верните то, что обманным путем похитили у приднестровского народа", - подчеркнул Красносельский.
С 1 января прошлого года Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. В Приднестровье расценили это как экономическое давление и в ответ отменили льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе.
В конце декабря "Газпром" предупредил, что с 1 января прекратит поставки топлива в Молдавию из-за регулярного неисполнения "Молдовагазом" платежных обязательств, что существенно нарушает условия действующего контракта. Помимо прочего, "Газпром" с 8.00 1 января остановил прокачку газа через Украину, подчеркнув, что лишился технической и юридической возможности поставлять топливо по этому маршруту после истечения договора о транзите. Киевские власти не раз заявляли, что не будут продлевать это соглашение даже при закупках третьими странами. Из-за этого в Приднестровье 11 декабря 2024 года на 30 суток ввели чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее ввели режим ЧП в энергетике. В ПМР с 3 января начались веерные отключения электроэнергии. Накануне врио главы компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что Тирасполь отказался от помощи Кишинева в вопросе закупки газа и ждет возобновления поставок от "Газпрома".
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.