https://ria.ru/20250108/naemniki-1992780232.html

Мадуро заявил о задержании наемников c Украины

Мадуро заявил о задержании наемников c Украины - РИА Новости, 08.01.2025

Мадуро заявил о задержании наемников c Украины

В Венесуэле задержали семерых иностранных наемников, включая троих с Украины, они готовили террористические акции, сообщил президент страны Николас Мадуро,... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T03:26:00+03:00

2025-01-08T03:26:00+03:00

2025-01-08T15:16:00+03:00

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МЕХИКО, 8 янв — РИА Новости. В Венесуэле задержали семерых иностранных наемников, включая троих с Украины, они готовили террористические акции, сообщил президент страны Николас Мадуро, выступая на встрече с боливарианской милицией, его выступление транслировалось в социальных сетях."Только сегодня мы захватили семь иностранных наемников, в том числе двух важных наемников из Соединенных Штатов. <...> Два колумбийских киллера были захвачены в разных частях страны, и трое наемников, приехавших с Украины, с украинской войны, чтобы принести насилие в страну. <...> Они прибыли, чтобы совершить террористические акции", — заявил он.Как отметил президент, все задержанные — "высшего уровня, каких еще никогда не ловили в Венесуэле". Он также выразил уверенность, что "в ближайшие часы они дадут признательные показания". По словам Мадуро, только в период с ноября по декабрь удалось поймать 125 иностранных наемников 25 национальностей, прибывших в Венесуэлу для совершения терактов. В этой связи он призвал вооруженные дружины милиции, которые привел к присяге, к максимальной бдительности и защите родины.В октябре министр внутренних дел, юстиции и мира Венесуэлы Диосдадо Кабельо сообщил о задержании по делу о контрабанде оружия и попытке госпереворота наемников из США, Испании, Чехии и Колумбии. По его словам, иностранцы были связаны с масштабной операцией по свержению власти в Венесуэле, которую координируют разведки США и Испании.В сентябре правительство Венесуэлы сообщило о задержании двух испанцев и одного американца по подозрению в подготовке убийства мэра города Упата. В координации с разведслужбами США и Испании они, как сообщалось, планировали доставку в Венесуэлу группы наемников из Франции и Восточной Европы с целью ликвидации высшего политического руководства.

https://ria.ru/20250103/venesuela-1992361063.html

https://ria.ru/20241128/naemnik-1986163094.html

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в мире, украина, венесуэла, николас мадуро