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Художник-постановщик Круглов умер в Вахтанговском театре - РИА Новости, 08.01.2025
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16:04 08.01.2025
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Художник-постановщик Круглов умер в Вахтанговском театре
Художник-постановщик Круглов умер в Вахтанговском театре - РИА Новости, 08.01.2025
Художник-постановщик Круглов умер в Вахтанговском театре
Заслуженный работник культуры, начальник бутафорско-декоративного отдела Вахтанговского театра Владимир Круглов скоропостижно скончался в среду в театре,... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T16:04:00+03:00
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Заслуженный работник культуры, начальник бутафорско-декоративного отдела Вахтанговского театра Владимир Круглов скоропостижно скончался в среду в театре, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения. &quot;Владимир Владимирович Круглов, не дойдя до своего кабинета, скоропостижно скончался. Ему было 66 лет&quot;, - сказали в пресс-службе.В Театре Вахтангова Круглов проработал более 45 лет, с 1983 года он был заведующим бутафорско-декоративным цехом театра - возглавил одно из важнейших звеньев подготовки спектакля к выпуску. Он выступал и как самостоятельный художник-постановщик, оформляя спектакли Театра Вахтангова и других коллективов, телепередачи, концерты на разных площадках. После нескольких выставок авторских брошей и картин Круглов был избран членом Ханзейской художественной академии в Германии. Вахтанговцы выражают глубокие соболезнования родным и близким Круглова. О дате и месте проведения церемонии прощания будет известно позже.
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москва, театр имени е. вахтангова
Москва, Театр имени Е. Вахтангова
Художник-постановщик Круглов умер в Вахтанговском театре

Художник-постановщик Круглов скоропостижно умер в Вахтанговском театре

© Фото : Театр имени Евгения Вахтангова/ВКонтактеВладимир Круглов
Владимир Круглов - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© Фото : Театр имени Евгения Вахтангова/ВКонтакте
Владимир Круглов. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Заслуженный работник культуры, начальник бутафорско-декоративного отдела Вахтанговского театра Владимир Круглов скоропостижно скончался в среду в театре, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.
«

"Владимир Владимирович Круглов, не дойдя до своего кабинета, скоропостижно скончался. Ему было 66 лет", - сказали в пресс-службе.

В Театре Вахтангова Круглов проработал более 45 лет, с 1983 года он был заведующим бутафорско-декоративным цехом театра - возглавил одно из важнейших звеньев подготовки спектакля к выпуску. Он выступал и как самостоятельный художник-постановщик, оформляя спектакли Театра Вахтангова и других коллективов, телепередачи, концерты на разных площадках.
После нескольких выставок авторских брошей и картин Круглов был избран членом Ханзейской художественной академии в Германии.
Вахтанговцы выражают глубокие соболезнования родным и близким Круглова. О дате и месте проведения церемонии прощания будет известно позже.
 
МоскваТеатр имени Е. Вахтангова
 
 
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