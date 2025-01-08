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Художник-постановщик Круглов умер в Вахтанговском театре
Художник-постановщик Круглов умер в Вахтанговском театре - РИА Новости, 08.01.2025
Художник-постановщик Круглов умер в Вахтанговском театре
Заслуженный работник культуры, начальник бутафорско-декоративного отдела Вахтанговского театра Владимир Круглов скоропостижно скончался в среду в театре,... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T16:04:00+03:00
2025-01-08T16:04:00+03:00
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Заслуженный работник культуры, начальник бутафорско-декоративного отдела Вахтанговского театра Владимир Круглов скоропостижно скончался в среду в театре, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения. "Владимир Владимирович Круглов, не дойдя до своего кабинета, скоропостижно скончался. Ему было 66 лет", - сказали в пресс-службе.В Театре Вахтангова Круглов проработал более 45 лет, с 1983 года он был заведующим бутафорско-декоративным цехом театра - возглавил одно из важнейших звеньев подготовки спектакля к выпуску. Он выступал и как самостоятельный художник-постановщик, оформляя спектакли Театра Вахтангова и других коллективов, телепередачи, концерты на разных площадках. После нескольких выставок авторских брошей и картин Круглов был избран членом Ханзейской художественной академии в Германии. Вахтанговцы выражают глубокие соболезнования родным и близким Круглова. О дате и месте проведения церемонии прощания будет известно позже.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, театр имени е. вахтангова
Москва, Театр имени Е. Вахтангова
Художник-постановщик Круглов умер в Вахтанговском театре
Художник-постановщик Круглов скоропостижно умер в Вахтанговском театре