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Ликсутов: три промпарка возвели в Москве по городской программе в 2024 году - РИА Новости, 08.01.2025
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
13:13 08.01.2025
https://ria.ru/20250108/liksutov-1992759378.html
Ликсутов: три промпарка возвели в Москве по городской программе в 2024 году
Ликсутов: три промпарка возвели в Москве по городской программе в 2024 году - РИА Новости, 08.01.2025
Ликсутов: три промпарка возвели в Москве по городской программе в 2024 году
По городской программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) в прошлом году на территории столицы возвели три промышленных технологических парка,... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T13:13:00+03:00
2025-01-08T13:13:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. По городской программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) в прошлом году на территории столицы возвели три промышленных технологических парка, которые создадут свыше 2 тысяч рабочих мест, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."В соответствии с постановлением Сергея Собянина мы реализуем в столице программу стимулирования создания мест приложения труда и создаем промышленную, деловую и социальную инфраструктуру вблизи мест проживания москвичей. В 2024 году по программе МПТ ввели в эксплуатацию три промышленных технопарка, где создано свыше двух тысяч новых рабочих мест для сотрудников производства", — сказал Ликсутов, слова которого приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) столицы.Так, в Зеленоградском административном округе уже построена первая очередь промтехнопарка "Алабушево". Там будут локализованы компании по выпуску комплектующих для нефтяной и газовой отраслей промышленности, предприятия по выпуску медицинских изделий и ветеринарных препаратов. В рамках первой очереди создано более 1,2 тысячи новых рабочих мест. Достроить вторую очередь и ввести объект в эксплуатацию планируют в следующем году. Там смогут трудоустроиться примерно 2,5 тысячи человек.Еще один промышленный технопарк построили в Молжаниновском районе города. Там появится 600 рабочих мест. Здесь есть вся необходимая инженерная инфраструктура для размещения производств и ведения технологической деятельности. На территории находятся помещения для лабораторий, испытательные стенды, офисные блоки.Третий промышленный технопарк появился на территории Москвы с помощью двух мер городской поддержки: программе стимулирования создания рабочих мест и в рамках масштабных инвестиционных проектов."Для строительства промтехнопарка “Крекшино” в ТиНАО город предоставил инвестору земельный участок площадью 2,5 гектара и льготу по платежу за изменение вида разрешенного использования земельного участка под строительство жилья в рамках программы МПТ. Сегодня в промышленном технопарке размещается современное швейное производство. Благодаря реализации этого проекта появилось около 300 новых рабочих мест", — рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного ДИПП Анатолий Гарбузов.За пять лет программа стимулирования создания мест приложения труда охватила практически все районы мегаполиса. Столичное правительство заключило свыше 130 соглашений с инвесторами, которые предполагают строительство свыше шести миллионов квадратных метров недвижимости — это новые промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта. В общей сложности в развитие города и создание мест приложения труда будет привлечено свыше двух триллионов рублей. Это позволит создать более 290 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города.Подать заявку на получение специального статуса застройщики могут через инвестиционный портал Москвы.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов
Ликсутов: три промпарка возвели в Москве по городской программе в 2024 году

Ликсутов: по программе МПТ в Москве в 2024 г возвели три промышленных технопарка

© Фото : пресс-служба ДИПППромышленный технопарк Крекшино
Промышленный технопарк Крекшино - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© Фото : пресс-служба ДИПП
Промышленный технопарк Крекшино
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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. По городской программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) в прошлом году на территории столицы возвели три промышленных технологических парка, которые создадут свыше 2 тысяч рабочих мест, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«
"В соответствии с постановлением Сергея Собянина мы реализуем в столице программу стимулирования создания мест приложения труда и создаем промышленную, деловую и социальную инфраструктуру вблизи мест проживания москвичей. В 2024 году по программе МПТ ввели в эксплуатацию три промышленных технопарка, где создано свыше двух тысяч новых рабочих мест для сотрудников производства", — сказал Ликсутов, слова которого приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) столицы.
Так, в Зеленоградском административном округе уже построена первая очередь промтехнопарка "Алабушево". Там будут локализованы компании по выпуску комплектующих для нефтяной и газовой отраслей промышленности, предприятия по выпуску медицинских изделий и ветеринарных препаратов. В рамках первой очереди создано более 1,2 тысячи новых рабочих мест. Достроить вторую очередь и ввести объект в эксплуатацию планируют в следующем году. Там смогут трудоустроиться примерно 2,5 тысячи человек.
Еще один промышленный технопарк построили в Молжаниновском районе города. Там появится 600 рабочих мест. Здесь есть вся необходимая инженерная инфраструктура для размещения производств и ведения технологической деятельности. На территории находятся помещения для лабораторий, испытательные стенды, офисные блоки.
Третий промышленный технопарк появился на территории Москвы с помощью двух мер городской поддержки: программе стимулирования создания рабочих мест и в рамках масштабных инвестиционных проектов.
"Для строительства промтехнопарка “Крекшино” в ТиНАО город предоставил инвестору земельный участок площадью 2,5 гектара и льготу по платежу за изменение вида разрешенного использования земельного участка под строительство жилья в рамках программы МПТ. Сегодня в промышленном технопарке размещается современное швейное производство. Благодаря реализации этого проекта появилось около 300 новых рабочих мест", — рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного ДИПП Анатолий Гарбузов.
За пять лет программа стимулирования создания мест приложения труда охватила практически все районы мегаполиса. Столичное правительство заключило свыше 130 соглашений с инвесторами, которые предполагают строительство свыше шести миллионов квадратных метров недвижимости — это новые промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта. В общей сложности в развитие города и создание мест приложения труда будет привлечено свыше двух триллионов рублей. Это позволит создать более 290 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города.
Подать заявку на получение специального статуса застройщики могут через инвестиционный портал Москвы.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий Гарбузов
 
 
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