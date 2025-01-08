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В аэропорту Кишинева обезвредили подозрительный предмет

В аэропорту Кишинева обезвредили подозрительный предмет - РИА Новости, 08.01.2025

В аэропорту Кишинева обезвредили подозрительный предмет

В Международном аэропорту Кишинева при обработке почтовых отправлений выявили и обезвредили предположительно взрывоопасный предмет, никто не пострадал,... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T02:45:00+03:00

2025-01-08T02:45:00+03:00

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КИШИНЕВ, 8 янв - РИА Новости. В Международном аэропорту Кишинева при обработке почтовых отправлений выявили и обезвредили предположительно взрывоопасный предмет, никто не пострадал, авиагавань продолжает работать в штатном режиме, сообщили во вторник в молдавской таможенной службе. "Сотрудники таможни и пограничной полиции в результате специального контроля при обработке почтовых отправлений в Международном аэропорту Кишинева обнаружили предмет, похожий на игрушку в форме автомобиля, который был воспринят как имеющий компоненты взрывоопасного предмета… Потребовалось вмешательство сотрудников Центра технической криминалистики и судебной экспертизы, которые выявили и обезвредили подозрительный предмет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале таможни. Отмечается, что ситуацию удалось решить, не ставя под угрозу работу аэропорта, жизнь пассажиров и сотрудников аэропорта. "В настоящий момент принимаются все необходимые меры для выяснения обстоятельств происшествия", - подчеркивается в сообщении. На таможне поясняют, что все пассажиры находятся в безопасности, а работа Международного аэропорта Кишинева осуществляется в штатных условиях.

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кишинев, в мире, молдавия