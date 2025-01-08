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В аэропорту Кишинева обезвредили подозрительный предмет - РИА Новости, 08.01.2025
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02:45 08.01.2025 (обновлено: 10:21 08.01.2025)
https://ria.ru/20250108/kishinev-1992779379.html
В аэропорту Кишинева обезвредили подозрительный предмет
В аэропорту Кишинева обезвредили подозрительный предмет - РИА Новости, 08.01.2025
В аэропорту Кишинева обезвредили подозрительный предмет
В Международном аэропорту Кишинева при обработке почтовых отправлений выявили и обезвредили предположительно взрывоопасный предмет, никто не пострадал,... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T02:45:00+03:00
2025-01-08T10:21:00+03:00
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КИШИНЕВ, 8 янв - РИА Новости. В Международном аэропорту Кишинева при обработке почтовых отправлений выявили и обезвредили предположительно взрывоопасный предмет, никто не пострадал, авиагавань продолжает работать в штатном режиме, сообщили во вторник в молдавской таможенной службе. "Сотрудники таможни и пограничной полиции в результате специального контроля при обработке почтовых отправлений в Международном аэропорту Кишинева обнаружили предмет, похожий на игрушку в форме автомобиля, который был воспринят как имеющий компоненты взрывоопасного предмета… Потребовалось вмешательство сотрудников Центра технической криминалистики и судебной экспертизы, которые выявили и обезвредили подозрительный предмет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале таможни. Отмечается, что ситуацию удалось решить, не ставя под угрозу работу аэропорта, жизнь пассажиров и сотрудников аэропорта. "В настоящий момент принимаются все необходимые меры для выяснения обстоятельств происшествия", - подчеркивается в сообщении. На таможне поясняют, что все пассажиры находятся в безопасности, а работа Международного аэропорта Кишинева осуществляется в штатных условиях.
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кишинев, в мире, молдавия
Кишинев, В мире, Молдавия
В аэропорту Кишинева обезвредили подозрительный предмет

В аэропорту Кишинева обезвредили подозрительный предмет, никто не пострадал

© Фото : Serviciul Vamal al Republicii Moldova Взрывоопасный предмет, обнаруженный в Международном аэропорту Кишинева при обработке почтовых отправлений
Взрывоопасный предмет, обнаруженный в Международном аэропорту Кишинева при обработке почтовых отправлений - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© Фото : Serviciul Vamal al Republicii Moldova
Взрывоопасный предмет, обнаруженный в Международном аэропорту Кишинева при обработке почтовых отправлений
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КИШИНЕВ, 8 янв - РИА Новости. В Международном аэропорту Кишинева при обработке почтовых отправлений выявили и обезвредили предположительно взрывоопасный предмет, никто не пострадал, авиагавань продолжает работать в штатном режиме, сообщили во вторник в молдавской таможенной службе.
"Сотрудники таможни и пограничной полиции в результате специального контроля при обработке почтовых отправлений в Международном аэропорту Кишинева обнаружили предмет, похожий на игрушку в форме автомобиля, который был воспринят как имеющий компоненты взрывоопасного предмета… Потребовалось вмешательство сотрудников Центра технической криминалистики и судебной экспертизы, которые выявили и обезвредили подозрительный предмет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале таможни.
Отмечается, что ситуацию удалось решить, не ставя под угрозу работу аэропорта, жизнь пассажиров и сотрудников аэропорта. "В настоящий момент принимаются все необходимые меры для выяснения обстоятельств происшествия", - подчеркивается в сообщении.
На таможне поясняют, что все пассажиры находятся в безопасности, а работа Международного аэропорта Кишинева осуществляется в штатных условиях.
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