https://ria.ru/20250108/kharris-1992788968.html

Резиденция Харрис в Лос-Анджелесе попала в зону эвакуации

Резиденция Харрис в Лос-Анджелесе попала в зону эвакуации - РИА Новости, 08.01.2025

Резиденция Харрис в Лос-Анджелесе попала в зону эвакуации

Резиденция вице-президента США Камалы Харрис попала в зону эвакуации в связи с лесными пожарами, охватившими Лос-Анджелес, сообщает телеканал NBC News. РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T08:39:00+03:00

2025-01-08T08:39:00+03:00

2025-01-08T08:41:00+03:00

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Резиденция вице-президента США Камалы Харрис попала в зону эвакуации в связи с лесными пожарами, охватившими Лос-Анджелес, сообщает телеканал NBC News.Ранее пожарная службы Лос-Анджелеса сообщила об эвакуации района Палисейдс, где проживают около 30 тысяч человек, в связи с мощными лесными пожарами, усиливаемыми ветром."Резиденция вице-президента Камалы Харрис в Лос-Анджелесе теперь находится в восточной части зоны эвакуации из-за пожара в Палисейдс", - говорится в сообщении телеканала.Отмечается, что сама Харрис в данный момент находится в Вашингтоне.

https://ria.ru/20250107/stolknovenie-1992732711.html

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Лесной пожар в Лос-Анджелесе Лесной пожар охватил запад Лос-Анджелеса, 27 тыс человек должны эвакуироваться. По данным властей и пожарной службы, ситуация ухудшается из-за сильного ветра. Местные жители в соцсетях, а также СМИ публикуют видео и фото стихийного бедствия. 2025-01-08T08:39 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, лос-анджелес, сша, камала харрис, nbc