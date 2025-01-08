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Резиденция Харрис в Лос-Анджелесе попала в зону эвакуации - РИА Новости, 08.01.2025
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08:39 08.01.2025 (обновлено: 08:41 08.01.2025)
https://ria.ru/20250108/kharris-1992788968.html
Резиденция Харрис в Лос-Анджелесе попала в зону эвакуации
Резиденция Харрис в Лос-Анджелесе попала в зону эвакуации - РИА Новости, 08.01.2025
Резиденция Харрис в Лос-Анджелесе попала в зону эвакуации
Резиденция вице-президента США Камалы Харрис попала в зону эвакуации в связи с лесными пожарами, охватившими Лос-Анджелес, сообщает телеканал NBC News. РИА Новости, 08.01.2025
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Резиденция вице-президента США Камалы Харрис попала в зону эвакуации в связи с лесными пожарами, охватившими Лос-Анджелес, сообщает телеканал NBC News.Ранее пожарная службы Лос-Анджелеса сообщила об эвакуации района Палисейдс, где проживают около 30 тысяч человек, в связи с мощными лесными пожарами, усиливаемыми ветром."Резиденция вице-президента Камалы Харрис в Лос-Анджелесе теперь находится в восточной части зоны эвакуации из-за пожара в Палисейдс", - говорится в сообщении телеканала.Отмечается, что сама Харрис в данный момент находится в Вашингтоне.
https://ria.ru/20250107/stolknovenie-1992732711.html
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Лесной пожар в Лос-Анджелесе
Лесной пожар охватил запад Лос-Анджелеса, 27 тыс человек должны эвакуироваться. По данным властей и пожарной службы, ситуация ухудшается из-за сильного ветра. Местные жители в соцсетях, а также СМИ публикуют видео и фото стихийного бедствия.
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в мире, лос-анджелес, сша, камала харрис, nbc
В мире, Лос-Анджелес, США, Камала Харрис, NBC
Резиденция Харрис в Лос-Анджелесе попала в зону эвакуации

Резиденция Харрис в Лос-Анджелесе попала в зону эвакуации из-за лесных пожаров

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Резиденция вице-президента США Камалы Харрис попала в зону эвакуации в связи с лесными пожарами, охватившими Лос-Анджелес, сообщает телеканал NBC News.
Ранее пожарная службы Лос-Анджелеса сообщила об эвакуации района Палисейдс, где проживают около 30 тысяч человек, в связи с мощными лесными пожарами, усиливаемыми ветром.
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"Резиденция вице-президента Камалы Харрис в Лос-Анджелесе теперь находится в восточной части зоны эвакуации из-за пожара в Палисейдс", - говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что сама Харрис в данный момент находится в Вашингтоне.
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