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В Нижегородской области задержали мужчину, отрезавшего голову снохе
В Нижегородской области задержали мужчину, отрезавшего голову снохе - РИА Новости, 08.01.2025
В Нижегородской области задержали мужчину, отрезавшего голову снохе
Задержан и заключен под стражу житель Нижегородской области, отрезавший голову снохе в ночь перед Рождеством, сообщает региональное следственное управление СК... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T18:19:00+03:00
2025-01-08T18:19:00+03:00
2025-01-08T18:20:00+03:00
происшествия
россия
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 янв - РИА Новости. Задержан и заключен под стражу житель Нижегородской области, отрезавший голову снохе в ночь перед Рождеством, сообщает региональное следственное управление СК РФ. По версии следствия, в ночь с 6 на 7 января в квартире дома на улице Железнодорожной рабочего поселка Шатки мужчина в ходе ссоры со своей снохой нанес ей множественные ножевые ранения, после чего отчленил голову. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). "Злоумышленник задержан и ему предъявлено обвинение. По ходатайству органов следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Нижегородская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Нижегородской области задержали мужчину, отрезавшего голову снохе
В Нижегородской области задержали мужчину, отрезавшего голову снохе на Рождество