Финляндия начала учения у границы с Россией
Yle: финские пограничники проводят учения по охране границы с Россией
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Финские пограничники на этой и следующей неделе проводят учения по охране границы с Россией, сообщил телерадиовещатель Yle.
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"Пограничный отряд Юго-Восточной Финляндии организует учения по охране границы в районах пограничных переходов на восточной границе (границе с Россией. — Прим. ред.)", — указано в материале.
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Часть учений началась в среду и продлится до четверга. Второй этап пройдет на следующей неделе, с 13 по 17 января. В маневрах также принимают участие полиция, таможня, спасательная служба и силы обороны. Всего задействовали около 300 человек.
Тренировки пройдут в районах Иматры, Нуйямаа, Ваалимаа и Виролахти, в которых располагаются крупнейшие по пассажиропотоку пункты пересечения границы с Россией.
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Финляндия стала членом НАТО 4 апреля 2023 года вместе со Швецией. Как заявил Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву, присоединение этих стран к альянсу стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения национальных интересов: у их границ появятся российские войска и системы поражения.
В последние годы Москва неоднократно указывала на беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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