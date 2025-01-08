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Финляндия начала учения у границы с Россией - РИА Новости, 08.01.2025
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16:41 08.01.2025 (обновлено: 17:06 08.01.2025)
https://ria.ru/20250108/finlyandiya-1992827825.html
Финляндия начала учения у границы с Россией
Финляндия начала учения у границы с Россией - РИА Новости, 08.01.2025
Финляндия начала учения у границы с Россией
Финские пограничники на этой и следующей неделе проводят учения по охране границы с Россией, сообщил телерадиовещатель Yle. РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T16:41:00+03:00
2025-01-08T17:06:00+03:00
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Финские пограничники на этой и следующей неделе проводят учения по охране границы с Россией, сообщил телерадиовещатель Yle. &quot;Пограничный отряд Юго-Восточной Финляндии организует учения по охране границы в районах пограничных переходов на восточной границе (границе с Россией. — Прим. ред.)&quot;, — указано в материале.Часть учений началась в среду и продлится до четверга. Второй этап пройдет на следующей неделе, с 13 по 17 января. В маневрах также принимают участие полиция, таможня, спасательная служба и силы обороны. Всего задействовали около 300 человек. Тренировки пройдут в районах Иматры, Нуйямаа, Ваалимаа и Виролахти, в которых располагаются крупнейшие по пассажиропотоку пункты пересечения границы с Россией. Финляндия стала членом НАТО 4 апреля 2023 года вместе со Швецией. Как заявил Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву, присоединение этих стран к альянсу стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения национальных интересов: у их границ появятся российские войска и системы поражения.В последние годы Москва неоднократно указывала на беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20241227/finlyandiya-1991577641.html
https://ria.ru/20241221/granitsa-1990593212.html
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в мире, россия, финляндия, москва, дмитрий песков, петтери орпо, мария захарова
В мире, Россия, Финляндия, Москва, Дмитрий Песков, Петтери Орпо, Мария Захарова
Финляндия начала учения у границы с Россией

Yle: финские пограничники проводят учения по охране границы с Россией

© @KainuunRaja/TwitterЗаблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© @KainuunRaja/Twitter
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Финские пограничники на этой и следующей неделе проводят учения по охране границы с Россией, сообщил телерадиовещатель Yle.
«

"Пограничный отряд Юго-Восточной Финляндии организует учения по охране границы в районах пограничных переходов на восточной границе (границе с Россией. — Прим. ред.)", — указано в материале.

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Часть учений началась в среду и продлится до четверга. Второй этап пройдет на следующей неделе, с 13 по 17 января. В маневрах также принимают участие полиция, таможня, спасательная служба и силы обороны. Всего задействовали около 300 человек.
Тренировки пройдут в районах Иматры, Нуйямаа, Ваалимаа и Виролахти, в которых располагаются крупнейшие по пассажиропотоку пункты пересечения границы с Россией.
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В последние годы Москва неоднократно указывала на беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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