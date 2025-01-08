https://ria.ru/20250108/finljandija-1992829407.html
Финляндия доставила Украине средства индивидуальной защиты
Финляндия доставила Украине средства индивидуальной защиты - РИА Новости, 08.01.2025
Финляндия доставила Украине средства индивидуальной защиты
МВД Финляндии сообщило, что страна доставила Украине средства индивидуальной защиты на случай якобы химических, биологических, радиационных и ядерных угроз. РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T16:52:00+03:00
2025-01-08T16:52:00+03:00
2025-01-08T16:52:00+03:00
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. МВД Финляндии сообщило, что страна доставила Украине средства индивидуальной защиты на случай якобы химических, биологических, радиационных и ядерных угроз. Минобороны РФ не раз отмечало, что Украина при содействии западных кураторов регулярно нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия. "На этой неделе в Украину был доставлен грузовик со средствами индивидуальной защиты... Украина направила запрос не из-за внезапного повышения уровня химической, биологической, радиационной и ядерной угрозы, а для повышения готовности", - говорится в сообщении финского МВД. Средства были взяты из резерва механизма гражданской защиты ЕС rescEU, размещенного в Финляндии. Ранее постпредство России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявило, что обвинения России в применении химического оружия безосновательны, а действия США дискредитируют ОЗХО, которая подтвердила уничтожение химоружия в РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что такие обвинения голословны, страна остается приверженной своим обязательствам по международному праву в области ведения специальной военной операции.
https://ria.ru/20241207/razzhigaet-1987930305.html
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РИА Новости
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в мире, россия, украина, финляндия, дмитрий песков, евросоюз, организация по запрещению химического оружия
В мире, Россия, Украина, Финляндия, Дмитрий Песков, Евросоюз, Организация по запрещению химического оружия
Финляндия доставила Украине средства индивидуальной защиты
Финляндия доставила Украине средства индивидуальной защиты на случай РХБЗ угроз