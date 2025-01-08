https://ria.ru/20250108/finljandija-1992829407.html

Финляндия доставила Украине средства индивидуальной защиты

Финляндия доставила Украине средства индивидуальной защиты - РИА Новости, 08.01.2025

Финляндия доставила Украине средства индивидуальной защиты

МВД Финляндии сообщило, что страна доставила Украине средства индивидуальной защиты на случай якобы химических, биологических, радиационных и ядерных угроз. РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T16:52:00+03:00

2025-01-08T16:52:00+03:00

2025-01-08T16:52:00+03:00

в мире

россия

украина

финляндия

дмитрий песков

евросоюз

организация по запрещению химического оружия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762556826_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c9b2ead7fe348cb7776c7d3222bccc91.jpg

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. МВД Финляндии сообщило, что страна доставила Украине средства индивидуальной защиты на случай якобы химических, биологических, радиационных и ядерных угроз. Минобороны РФ не раз отмечало, что Украина при содействии западных кураторов регулярно нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия. "На этой неделе в Украину был доставлен грузовик со средствами индивидуальной защиты... Украина направила запрос не из-за внезапного повышения уровня химической, биологической, радиационной и ядерной угрозы, а для повышения готовности", - говорится в сообщении финского МВД. Средства были взяты из резерва механизма гражданской защиты ЕС rescEU, размещенного в Финляндии. Ранее постпредство России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявило, что обвинения России в применении химического оружия безосновательны, а действия США дискредитируют ОЗХО, которая подтвердила уничтожение химоружия в РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что такие обвинения голословны, страна остается приверженной своим обязательствам по международному праву в области ведения специальной военной операции.

https://ria.ru/20241207/razzhigaet-1987930305.html

https://ria.ru/20250108/finlyandiya-1992827825.html

россия

украина

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, финляндия, дмитрий песков, евросоюз, организация по запрещению химического оружия