https://ria.ru/20250108/finljandija-1992804667.html

В Финляндии запретили эксплуатировать задержанный танкер Eagle S

В Финляндии запретили эксплуатировать задержанный танкер Eagle S - РИА Новости, 08.01.2025

В Финляндии запретили эксплуатировать задержанный танкер Eagle S

Финское управление транспорта и связи Traficom по результатам государственной портовой проверки запретило эксплуатировать задержанный танкер Eagle S до... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T12:51:00+03:00

2025-01-08T12:51:00+03:00

2025-01-08T12:51:00+03:00

в мире

финляндия

эстония

острова кука

крушение судна "урса майор"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737185569_0:163:3352:2048_1920x0_80_0_0_d97188056c903651e5717cda58de4b6d.jpg

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Финское управление транспорта и связи Traficom по результатам государственной портовой проверки запретило эксплуатировать задержанный танкер Eagle S до устранения выявленных недостатков. Traficom 2 января начало проверку задержанного в Финляндии танкера Eagle S под флагом Островов Кука на соответствие международным требованиям. Центральная криминальная полиция Финляндии подозревает, что якорь судна перерезал электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией и повредил четыре кабеля связи. "Управление транспорта и связи Traficom завершило государственную портовую проверку танкера Eagle S. На основании недостатков, обнаруженных в ходе проверки, Traficom остановило судно, то есть судно не разрешается эксплуатировать до тех пор, пока не будут устранены обнаруженные серьезные недостатки", - говорится в сообщении управления. По словам Traficom, в ходе портовой проверки были выявлены 32 недостатка, касающиеся пожарной безопасности, навигационного оборудования, насосного отделения танкера, условий проживания экипажа, электробезопасности и общего содержания судна. Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. Полиция Финляндии подозревает, что судно Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредило кабели в Финском заливе. Финская таможня бездоказательно утверждает, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов. Еще четыре подводных телекоммуникационных кабеля вышли из строя 25 и 26 декабря. Три из них проложены между Финляндией и Эстонией, а один кабель связывает Финляндию с Германией. Правоохранители расследуют дело как причинение вреда при отягчающих обстоятельствах. Уголовным расследованием руководит Центральная криминальная полиция Финляндии.

https://ria.ru/20250107/yakor-1992751615.html

https://ria.ru/20250107/eagles-1992756950.html

финляндия

эстония

острова кука

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, финляндия, эстония, острова кука, крушение судна "урса майор"