https://ria.ru/20250108/finljandija-1992804667.html
В Финляндии запретили эксплуатировать задержанный танкер Eagle S
В Финляндии запретили эксплуатировать задержанный танкер Eagle S - РИА Новости, 08.01.2025
В Финляндии запретили эксплуатировать задержанный танкер Eagle S
Финское управление транспорта и связи Traficom по результатам государственной портовой проверки запретило эксплуатировать задержанный танкер Eagle S до... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T12:51:00+03:00
2025-01-08T12:51:00+03:00
2025-01-08T12:51:00+03:00
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Финское управление транспорта и связи Traficom по результатам государственной портовой проверки запретило эксплуатировать задержанный танкер Eagle S до устранения выявленных недостатков. Traficom 2 января начало проверку задержанного в Финляндии танкера Eagle S под флагом Островов Кука на соответствие международным требованиям. Центральная криминальная полиция Финляндии подозревает, что якорь судна перерезал электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией и повредил четыре кабеля связи. "Управление транспорта и связи Traficom завершило государственную портовую проверку танкера Eagle S. На основании недостатков, обнаруженных в ходе проверки, Traficom остановило судно, то есть судно не разрешается эксплуатировать до тех пор, пока не будут устранены обнаруженные серьезные недостатки", - говорится в сообщении управления. По словам Traficom, в ходе портовой проверки были выявлены 32 недостатка, касающиеся пожарной безопасности, навигационного оборудования, насосного отделения танкера, условий проживания экипажа, электробезопасности и общего содержания судна. Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. Полиция Финляндии подозревает, что судно Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредило кабели в Финском заливе. Финская таможня бездоказательно утверждает, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов. Еще четыре подводных телекоммуникационных кабеля вышли из строя 25 и 26 декабря. Три из них проложены между Финляндией и Эстонией, а один кабель связывает Финляндию с Германией. Правоохранители расследуют дело как причинение вреда при отягчающих обстоятельствах. Уголовным расследованием руководит Центральная криминальная полиция Финляндии.
https://ria.ru/20250107/yakor-1992751615.html
https://ria.ru/20250107/eagles-1992756950.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, эстония, острова кука, крушение судна "урса майор"
В мире, Финляндия, Эстония, Острова Кука, Крушение судна "Урса Майор"
В Финляндии запретили эксплуатировать задержанный танкер Eagle S
Финское управление транспорта запретило использовать задержанный танкер Eagle S
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Финское управление транспорта и связи Traficom по результатам государственной портовой проверки запретило эксплуатировать задержанный танкер Eagle S до устранения выявленных недостатков.
Traficom 2 января начало проверку задержанного в Финляндии танкера Eagle S под флагом Островов Кука на соответствие международным требованиям. Центральная криминальная полиция Финляндии подозревает, что якорь судна перерезал электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией и повредил четыре кабеля связи.
"Управление транспорта и связи Traficom завершило государственную портовую проверку танкера Eagle S. На основании недостатков, обнаруженных в ходе проверки, Traficom остановило судно, то есть судно не разрешается эксплуатировать до тех пор, пока не будут устранены обнаруженные серьезные недостатки", - говорится в сообщении управления.
По словам Traficom, в ходе портовой проверки были выявлены 32 недостатка, касающиеся пожарной безопасности, навигационного оборудования, насосного отделения танкера, условий проживания экипажа, электробезопасности и общего содержания судна.
Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. Полиция Финляндии подозревает, что судно Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредило кабели в Финском заливе. Финская таможня бездоказательно утверждает, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов.
Еще четыре подводных телекоммуникационных кабеля вышли из строя 25 и 26 декабря. Три из них проложены между Финляндией и Эстонией, а один кабель связывает Финляндию с Германией.
Правоохранители расследуют дело как причинение вреда при отягчающих обстоятельствах. Уголовным расследованием руководит Центральная криминальная полиция Финляндии.