https://ria.ru/20250108/dezertirstvo-1992814426.html

В ВСУ назвали причины дезертирства в обученной во Франции бригаде

В ВСУ назвали причины дезертирства в обученной во Франции бригаде - РИА Новости, 08.01.2025

В ВСУ назвали причины дезертирства в обученной во Франции бригаде

Низкий боевой дух бойцов и командования, недостаточное оснащение и отсутствие мотивации стали причинами дезертирства в 155-й бригаде имени Анны Киевской, чьи... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T14:49:00+03:00

2025-01-08T14:49:00+03:00

2025-01-08T14:49:00+03:00

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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Низкий боевой дух бойцов и командования, недостаточное оснащение и отсутствие мотивации стали причинами дезертирства в 155-й бригаде имени Анны Киевской, чьи солдаты обучались во Франции, заявил командующий сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый. Ранее издание Midi Libre сообщило, что на Украине начали расследование по статье "дезертирство" в отношении обученной во Франции бригады имени Анны Киевской. По данным украинских СМИ, на которые ссылается издание, 1700 из 2300 обученных во Франции солдат дезертировали вскоре после отправки на фронт. Позднее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский распорядился усилить эту бригаду, а Драпатый признал, что ее солдаты дезертируют. "Самовольное оставление части. Ситуация непростая. Главный вызов, с которым столкнулась бригада, это низкая эффективность и мотивация командиров среднего звена, непосредственно управляющих людьми. Это, а также привлечение подразделений в боевые действия, обусловливают количество дезертирства в 155 бригаде. Боевой дух. Личный состав бригады проходил слаживание в непростых условиях. Этого не было достаточно для того, чтобы создать из новобранцев-побратимов", - написал Драпатый в социальной сети Facebook*.Он также отметил, что получил от командира указанной бригады просьбы по оснащению, которого недостаточно для обороноспособности. Еще одной причиной проблем в бригаде командующий сухопутными войсками назвал то, что она создавалась "с нуля" в сжатые сроки, поэтому предсказать все процессы было невозможно. "Проект такого масштаба для командования сухопутных войск стал вызовом, и не все службы сработали на отлично", - отметил он. "Во время генерации новой бригады имело место формальное отношение со стороны ответственных лиц: это и ненадлежащее управление и контроль за всем процессом; и ошибки во время комплектования, и не всегда взвешенные решения по управлению личным составом бригады; несовершенное планирование подготовкой как на Украине, так и за рубежом; и запоздалая реакция высшего командования на проблемы, возникавшие в процессе создания и приобретения возможностей новой боевой единицей", - подчеркнул Драпатый. Он также заявил, что с сегодняшнего дня будет работать горячая линия командующего сухопутных войск для военнослужащих 155 бригады, чтобы те могли заявить о своих проблемах. Также Драпатый отметил, что на данный момент занимается поиском офицеров, которых намерен рекомендовать комбригу. "Как только этот вопрос будет решен - появится управляемость личным составом", - подытожил он. Франция завершила 14 ноября обучение 2,3 тысячи украинских солдат из 155-й бригады ВСУ, включая три пехотных батальона, инженерный и артиллерийский корпус, подразделения наземно-воздушного наблюдения и разведки. Украинцев обучали полторы тысячи французских солдат. В конце ноября Владимир Зеленский подписал закон о добровольном возвращении на службу для тех военнослужащих, кто впервые самовольно оставил воинскую часть. Согласно документу, военные, которые добровольно возвращались на службу до 1 января 2025 года, могли возобновить контракт и получить все надлежащие выплаты и социальные гарантии. Данное решение, однако, не помогло исправить ситуацию: статистика показывает, что число не желающих служить растет. Ранее британская газета Financial Times писала, что число дезертиров в ВСУ за десять месяцев 2024 года выросло почти в два раза по сравнению с общей статистикой за 2022 и 2023 годы, в 2024 году против них было возбуждено 60 тысяч уголовных дел. По словам неназванного украинского генерала, самый высокий уровень дезертирства отмечается у пехоты и штурмовых бригад.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250108/vsu-1992808538.html

https://ria.ru/20250105/vsu-1992553166.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

франция, украина, россия, александр сырский, владимир зеленский, вооруженные силы украины, facebook