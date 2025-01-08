https://ria.ru/20250108/bespilotniki-1992783964.html

Над Брянской областью уничтожены три беспилотника

Над Брянской областью уничтожены три беспилотника - РИА Новости, 08.01.2025

Над Брянской областью уничтожены три беспилотника

Три беспилотника самолетного типа уничтожены силами ПВО над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T06:12:00+03:00

2025-01-08T06:12:00+03:00

2025-01-08T06:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Три беспилотника самолетного типа уничтожены силами ПВО над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Три вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250107/vzryvy-1992758132.html

брянская область

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2025

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брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)