https://ria.ru/20250108/bespilotniki-1992783964.html
Над Брянской областью уничтожены три беспилотника
Над Брянской областью уничтожены три беспилотника - РИА Новости, 08.01.2025
Над Брянской областью уничтожены три беспилотника
Три беспилотника самолетного типа уничтожены силами ПВО над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T06:12:00+03:00
2025-01-08T06:12:00+03:00
2025-01-08T06:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Три беспилотника самолетного типа уничтожены силами ПВО над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Три вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250107/vzryvy-1992758132.html
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брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Брянской областью уничтожены три беспилотника
Богомаз: силы ПВО ночью уничтожили три БПЛА ВСУ над Брянской областью