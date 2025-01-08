https://ria.ru/20250108/bespilotnik-1992839982.html

Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника

Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 08.01.2025

Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника

Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T18:46:00+03:00

2025-01-08T18:46:00+03:00

2025-01-08T18:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987238626_0:184:2985:1863_1920x0_80_0_0_50746be5db5b885e12354f0e93059f7b.jpg

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. "8 января с 16.30 до 16.45 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250108/dron-1992837587.html

белгородская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина