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Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника
Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 08.01.2025
Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника
Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T18:46:00+03:00
2025-01-08T18:46:00+03:00
2025-01-08T18:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. "8 января с 16.30 до 16.45 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250108/dron-1992837587.html
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безопасность, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Украина
Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника
ПВО уничтожила два украинских беспилотника над Белгородской областью