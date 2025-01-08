https://ria.ru/20250108/artilleriya-1992782962.html

Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении

Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 08.01.2025

Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении

Расчёт самоходной гаубицы 2С5 "Гиацинт-С" российской группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении СВО, сообщили... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T05:11:00+03:00

2025-01-08T05:11:00+03:00

2025-01-08T09:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 8 янв – РИА Новости. Расчёт самоходной гаубицы 2С5 "Гиацинт-С" российской группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении СВО, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Артиллерийский расчет 152-миллиметровой самоходной гаубицы "Гиацинт-С" группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт, сорвав ротацию подразделений ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции", - сообщили в МО РФ. Там добавили, что корректировка огня выполнялась в режиме реального времени, позволив уничтожить противника минимальным количеством выстрелов. После выполнения боевой задачи военнослужащие замаскировали орудие и оперативно убыли в укрытие.

https://ria.ru/20250106/kadyrov-1992669089.html

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россия, вооруженные силы украины