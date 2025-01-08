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Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 08.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:11 08.01.2025 (обновлено: 09:30 08.01.2025)
https://ria.ru/20250108/artilleriya-1992782962.html
Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении
Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 08.01.2025
Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении
Расчёт самоходной гаубицы 2С5 "Гиацинт-С" российской группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении СВО, сообщили... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T05:11:00+03:00
2025-01-08T09:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 8 янв – РИА Новости. Расчёт самоходной гаубицы 2С5 "Гиацинт-С" российской группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении СВО, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Артиллерийский расчет 152-миллиметровой самоходной гаубицы "Гиацинт-С" группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт, сорвав ротацию подразделений ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции", - сообщили в МО РФ. Там добавили, что корректировка огня выполнялась в режиме реального времени, позволив уничтожить противника минимальным количеством выстрелов. После выполнения боевой задачи военнослужащие замаскировали орудие и оперативно убыли в укрытие.
https://ria.ru/20250106/kadyrov-1992669089.html
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении

Расчет "Гиацинт-С" уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении

© Минобороны РоссииРасчёт самоходной гаубицы 2С5 "Гиацинт-С" российской группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении СВО
Расчёт самоходной гаубицы 2С5 Гиацинт-С российской группировки войск Центр уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© Минобороны России
Расчёт самоходной гаубицы 2С5 "Гиацинт-С" российской группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении СВО
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ЛУГАНСК, 8 янв – РИА Новости. Расчёт самоходной гаубицы 2С5 "Гиацинт-С" российской группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении СВО, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Артиллерийский расчет 152-миллиметровой самоходной гаубицы "Гиацинт-С" группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт, сорвав ротацию подразделений ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции", - сообщили в МО РФ.
Там добавили, что корректировка огня выполнялась в режиме реального времени, позволив уничтожить противника минимальным количеством выстрелов. После выполнения боевой задачи военнослужащие замаскировали орудие и оперативно убыли в укрытие.
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