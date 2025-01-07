https://ria.ru/20250107/zoopark-1992767906.html
Зоопарк в Шахтах взял на лечение краснокнижных птиц, пострадавших от мазута
Зоопарк в Шахтах взял на лечение краснокнижных птиц, пострадавших от мазута - РИА Новости, 07.01.2025
Зоопарк в Шахтах взял на лечение краснокнижных птиц, пострадавших от мазута
Зоологи Южного парка птиц "Малинки", что недалеко от города Шахты в Ростовской области, приняли на лечение пострадавших от разлива нефтепродуктов в Черном море... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T21:02:00+03:00
2025-01-07T21:02:00+03:00
2025-01-07T21:02:00+03:00
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 янв - РИА Новости. Зоологи Южного парка птиц "Малинки", что недалеко от города Шахты в Ростовской области, приняли на лечение пострадавших от разлива нефтепродуктов в Черном море 17 чернозобых гагар, занесенных в Красную книгу России, сообщила РИА Новости представитель парка, директор по развитию Элеонора Моргунова. "В ночь на 7 января, в рождественский сочельник, парк птиц "Малинки" принял чернозобых гагар, занесенных в Красную книгу России, для оказания помощи после разлива нефтепродуктов. Привезли их волонтеры при поддержке Народного фронта", - сообщила Моргунова, добавив, что птицы находятся в крайне тяжелом состоянии, наблюдается сильная интоксикация от нефтепродуктов. По словам собеседницы агентства, на данный момент парк временно приютил 17 особей, решение об их временном содержании принято совместно с Черноморо-Азовским управлением Росприроднадзора, министерством природных ресурсов Ростовской области. Она подчеркнула, что команда ветврачей и сотрудников парка обязательно создаст условия для поддержания этого редкого вида птиц. "Парк за свой счёт будет содержать данных птиц и делать все возможное, чтобы они выжили. Данные птицы не живут в неволе", - пояснила Моргунова РИА Новости. В свою очередь главный ветеринар Южного парка птиц "Малинки" Александра Лашко рассказала о состоянии прибывших птиц. "Гагары прибыли после отмывки от нефти… на данный момент у птиц после осмотра наблюдается снижение жирового защитного слоя, поэтому пока нет возможности выпустить в открытое море, а также озеро в парке", - отметила Лашко. По ее словам, краснокнижных чернозобых гагар теперь ожидает ветеринарное наблюдение, контроль за состоянием здоровья, а также питание согласно рациону. Все пострадавшие особи временно будут поставлены на карантин с отслеживанием восстановления оперения для терморегуляции и водоотталкивающих функций. Но как только птицы окрепнут, их постараются выпустить на озеро на территории парка, добавила собеседница агентства.
https://ria.ru/20250107/evpatoriya-1992760472.html
https://ria.ru/20250105/mazut-1992591971.html
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крушение двух танкеров в керченском проливе, шахты, ростовская область, россия, черное море
Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Шахты, Ростовская область, Россия, Черное море
Зоопарк в Шахтах взял на лечение краснокнижных птиц, пострадавших от мазута
Зоопарк "Малинки" взял на лечение 17 краснокнижных птиц, пострадавших от мазута
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 янв - РИА Новости. Зоологи Южного парка птиц "Малинки", что недалеко от города Шахты в Ростовской области, приняли на лечение пострадавших от разлива нефтепродуктов в Черном море 17 чернозобых гагар, занесенных в Красную книгу России, сообщила РИА Новости представитель парка, директор по развитию Элеонора Моргунова.
"В ночь на 7 января, в рождественский сочельник, парк птиц "Малинки" принял чернозобых гагар, занесенных в Красную книгу России, для оказания помощи после разлива нефтепродуктов. Привезли их волонтеры при поддержке Народного фронта", - сообщила Моргунова, добавив, что птицы находятся в крайне тяжелом состоянии, наблюдается сильная интоксикация от нефтепродуктов.
По словам собеседницы агентства, на данный момент парк временно приютил 17 особей, решение об их временном содержании принято совместно с Черноморо-Азовским управлением Росприроднадзора, министерством природных ресурсов Ростовской области. Она подчеркнула, что команда ветврачей и сотрудников парка обязательно создаст условия для поддержания этого редкого вида птиц.
"Парк за свой счёт будет содержать данных птиц и делать все возможное, чтобы они выжили. Данные птицы не живут в неволе", - пояснила Моргунова РИА Новости.
В свою очередь главный ветеринар Южного парка птиц "Малинки" Александра Лашко рассказала о состоянии прибывших птиц.
"Гагары прибыли после отмывки от нефти… на данный момент у птиц после осмотра наблюдается снижение жирового защитного слоя, поэтому пока нет возможности выпустить в открытое море, а также озеро в парке", - отметила Лашко.
По ее словам, краснокнижных чернозобых гагар теперь ожидает ветеринарное наблюдение, контроль за состоянием здоровья, а также питание согласно рациону. Все пострадавшие особи временно будут поставлены на карантин с отслеживанием восстановления оперения для терморегуляции и водоотталкивающих функций. Но как только птицы окрепнут, их постараются выпустить на озеро на территории парка, добавила собеседница агентства.