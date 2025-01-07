https://ria.ru/20250107/zhivotnye-1992708598.html

В МЧС рассказали, какие животные служат в частях

В МЧС рассказали, какие животные служат в частях - РИА Новости, 07.01.2025

В МЧС рассказали, какие животные служат в частях

В частях МЧС России служат более 300 котов, собак, есть белки, рыбки, черепахи, рассказали в департаменте информационной политики спасательного ведомства. РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T06:00:00+03:00

2025-01-07T06:00:00+03:00

2025-01-07T06:00:00+03:00

общество

россия

курская область

ульяновская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. В частях МЧС России служат более 300 котов, собак, есть белки, рыбки, черепахи, рассказали в департаменте информационной политики спасательного ведомства. Отмечается, что ежедневно на службу с сотрудниками МЧС России заступают добровольцы из отряда "Семенычи", который назвали так в память о тюменском коте-пожарном Семёне. Сперва это был исключительно кошачий отряд, но затем в нем стали появляться и другие животные. "Сейчас в частях МЧС России служат более 300 котов, собак. Есть даже белки, рыбки, черепахи. Они выполняют важную задачу - дарят тепло и поддержку, помогают своим присутствием спасателям и пожарным после тяжелых выездов", – сообщили в департаменте информационной политики МЧС России. В конце декабря московский кот Толик получил первое звание - прапорщик внутренней службы за добросовестное выполнение кошачьих обязанностей, снятие стресса у сотрудников. Для кота изготовили специальные погоны миниатюрного размера, а в дальнейшем планируется сшить ему форму. "У курских огнеборцев живет мурлыкающий Лафет. Так пожарные 8-й пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Курской области назвали дымчатого котенка, привезенного с очередного пожара. Горела дача, вместе с языками пламени огнеборцев встретил бездомный котенок. Словно почувствовав в пожарных надежную защиту, животное ни на шаг не отходило от них. Взяли его под опеку, и вот уже несколько лет он мяуканьем встречает пожарных, просится на руки и с удовольствием уплетает домашние котлеты", - указано в сообщении. В команде 1-й ПСЧ ГУМЧС России по Ульяновской области живет кот Иваныч. "Местные огнеборцы говорят, что он просто появился на пороге части и со временем стал настоящим талисманом. По местной традиции, чтобы сутки прошли без происшествий, Иванычу надо дать лакомство при заступлении на дежурство", - добавляют в ведомстве. В Ярославской области пожарный принес беременную кошку Марусю в часть, спасая ее от сильных морозов. "Котят раздали в добрые руки, а кошка осталась радовать личный состав, проводя разводы вместе с начальником 19-й ПСЧ. Маша очень энергичная, ловит мышей и насекомых, помогает заполнять документы диспетчеру и контролирует деятельность части. Каждый выезд на пожар переживает за огнеборцев, не покидая свой пост", - говорится в сообщении. В Троснянском районе Орловской области пес Умка охраняет 34-ю ПСЧ, а кошка Маруся, которую приютили в специализированной ПСЧ Орла, сейчас служит в зоне СВО. "В орловском отряде "Семенычи" пристально следят за успехами пушистой сотрудницы. Она не просто быстро освоилась в военном блиндаже, но и принесла там дважды потомство", - отмечает МЧС РФ. В Тамбовской области дворнягу Жучку подбросили на порог пожарной части, сотрудники МЧС России накормили животное, подлечили и построили будку. "Выяснилось, что она ждет пополнение. Пятеро щенят быстро обрели дом в семьях спасательного ведомства. Жучка осталась жить в части. Она без слов понимает команды огнеборцев, присоединилась к отряду "Семенычи" и всегда ждет возвращения огнеборцев с выездов", - говорится в сообщении ведомства. Тем временем в пожарной части Пскова за женскую заботу и ласку отвечает рыжая кошка Гаечка. "Свой дом выбрала сама, однажды появившись на пороге гаража пожарных машин. С самого утра на посту у диспетчерского пульта дневального. Наблюдает за разводом караулов. Следит, чтобы в гараже не водилось незваных гостей. Осмотр техники и оборудования - часть рабочих будней пушистого спасателя. Где только не обнаруживают ее огнеборцы – и внутри спецмашин, и в помещениях хранения боевой одежды", - описывают быт Гаечки в ведомстве.

https://ria.ru/20250102/nagrazhdenie-1992343501.html

https://ria.ru/20241230/mchs-1992042077.html

https://ria.ru/20241229/mchs-1991945099.html

https://ria.ru/20241029/komi-1980781812.html

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курская область

ульяновская область

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общество, россия, курская область, ульяновская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)