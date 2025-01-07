В МЧС рассказали, какие животные служат в частях
В частях МЧС России служат более 300 котов и собак, есть белки, рыбки и черепахи
© МЧС Москвы/TelegramМосковские спасатели вручили коту Толику из отряда "Семенычи" первое специальное звание прапорщика внутренней службы
Московские спасатели вручили коту Толику из отряда "Семенычи" первое специальное звание прапорщика внутренней службы. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. В частях МЧС России служат более 300 котов, собак, есть белки, рыбки, черепахи, рассказали в департаменте информационной политики спасательного ведомства.
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"Сейчас в частях МЧС России служат более 300 котов, собак. Есть даже белки, рыбки, черепахи. Они выполняют важную задачу - дарят тепло и поддержку, помогают своим присутствием спасателям и пожарным после тяжелых выездов", – сообщили в департаменте информационной политики МЧС России.
В конце декабря московский кот Толик получил первое звание - прапорщик внутренней службы за добросовестное выполнение кошачьих обязанностей, снятие стресса у сотрудников. Для кота изготовили специальные погоны миниатюрного размера, а в дальнейшем планируется сшить ему форму.
"У курских огнеборцев живет мурлыкающий Лафет. Так пожарные 8-й пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Курской области назвали дымчатого котенка, привезенного с очередного пожара. Горела дача, вместе с языками пламени огнеборцев встретил бездомный котенок. Словно почувствовав в пожарных надежную защиту, животное ни на шаг не отходило от них. Взяли его под опеку, и вот уже несколько лет он мяуканьем встречает пожарных, просится на руки и с удовольствием уплетает домашние котлеты", - указано в сообщении.
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В команде 1-й ПСЧ ГУМЧС России по Ульяновской области живет кот Иваныч. "Местные огнеборцы говорят, что он просто появился на пороге части и со временем стал настоящим талисманом. По местной традиции, чтобы сутки прошли без происшествий, Иванычу надо дать лакомство при заступлении на дежурство", - добавляют в ведомстве.
В Ярославской области пожарный принес беременную кошку Марусю в часть, спасая ее от сильных морозов. "Котят раздали в добрые руки, а кошка осталась радовать личный состав, проводя разводы вместе с начальником 19-й ПСЧ. Маша очень энергичная, ловит мышей и насекомых, помогает заполнять документы диспетчеру и контролирует деятельность части. Каждый выезд на пожар переживает за огнеборцев, не покидая свой пост", - говорится в сообщении.
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В Троснянском районе Орловской области пес Умка охраняет 34-ю ПСЧ, а кошка Маруся, которую приютили в специализированной ПСЧ Орла, сейчас служит в зоне СВО. "В орловском отряде "Семенычи" пристально следят за успехами пушистой сотрудницы. Она не просто быстро освоилась в военном блиндаже, но и принесла там дважды потомство", - отмечает МЧС РФ.
В Тамбовской области дворнягу Жучку подбросили на порог пожарной части, сотрудники МЧС России накормили животное, подлечили и построили будку.
"Выяснилось, что она ждет пополнение. Пятеро щенят быстро обрели дом в семьях спасательного ведомства. Жучка осталась жить в части. Она без слов понимает команды огнеборцев, присоединилась к отряду "Семенычи" и всегда ждет возвращения огнеборцев с выездов", - говорится в сообщении ведомства.
Тем временем в пожарной части Пскова за женскую заботу и ласку отвечает рыжая кошка Гаечка.
"Свой дом выбрала сама, однажды появившись на пороге гаража пожарных машин. С самого утра на посту у диспетчерского пульта дневального. Наблюдает за разводом караулов. Следит, чтобы в гараже не водилось незваных гостей. Осмотр техники и оборудования - часть рабочих будней пушистого спасателя. Где только не обнаруживают ее огнеборцы – и внутри спецмашин, и в помещениях хранения боевой одежды", - описывают быт Гаечки в ведомстве.
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