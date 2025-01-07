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Умер экс-лидер французской партии "Национальный фронт" Жан-Мари Ле Пен

Умер экс-лидер французской партии "Национальный фронт" Жан-Мари Ле Пен - РИА Новости, 07.01.2025

Умер экс-лидер французской партии "Национальный фронт" Жан-Мари Ле Пен

Экс-лидер французской партии "Национальный фронт" Жан-Мари Ле Пен умер в возрасте 96 лет, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на семью политика. РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T15:03:00+03:00

2025-01-07T15:03:00+03:00

2025-01-07T15:33:00+03:00

в мире

жан-мари ле пен

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Экс-лидер французской партии "Национальный фронт" Жан-Мари Ле Пен умер в возрасте 96 лет, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на семью политика."Жан-Мари Ле Пен <…> скончался во вторник в возрасте 96 лет", — указано в материале.По информации агентства, Ле Пен умер в окружении семьи в медицинском учреждении города Гарш рядом с Парижем. Его госпитализировали туда несколько недель назад.Состояние здоровья Ле Пена резко ухудшилось в последние годы. По этой причине суд ранее освободил его от необходимости являться на слушания против него, его дочери Марин Ле Пен и других членов "Национального объединения" по делу о якобы фиктивном найме сотрудников в Европарламенте.Отличавшийся крайне правыми взглядами Ле Пен пять раз участвовал в борьбе за президентское кресло. В 2011 году он уступил руководство партией своей дочери Марин Ле Пен, а в 2015-м его исключили из политсилы. В 2018 году партию "Национальный фронт" переименовали в "Национальное объединение". В 2019 году у Ле Пена истек мандат евродепутата, но он часто появлялся в СМИ, комментируя текущие события в стране.

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, жан-мари ле пен, франция