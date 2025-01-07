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Умер экс-лидер французской партии "Национальный фронт" Жан-Мари Ле Пен - РИА Новости, 07.01.2025
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15:03 07.01.2025 (обновлено: 15:33 07.01.2025)
https://ria.ru/20250107/zhan-mari-1992742904.html
Умер экс-лидер французской партии "Национальный фронт" Жан-Мари Ле Пен
Умер экс-лидер французской партии "Национальный фронт" Жан-Мари Ле Пен - РИА Новости, 07.01.2025
Умер экс-лидер французской партии "Национальный фронт" Жан-Мари Ле Пен
Экс-лидер французской партии "Национальный фронт" Жан-Мари Ле Пен умер в возрасте 96 лет, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на семью политика. РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T15:03:00+03:00
2025-01-07T15:33:00+03:00
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Экс-лидер французской партии "Национальный фронт" Жан-Мари Ле Пен умер в возрасте 96 лет, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на семью политика."Жан-Мари Ле Пен &lt;…&gt; скончался во вторник в возрасте 96 лет", — указано в материале.По информации агентства, Ле Пен умер в окружении семьи в медицинском учреждении города Гарш рядом с Парижем. Его госпитализировали туда несколько недель назад.Состояние здоровья Ле Пена резко ухудшилось в последние годы. По этой причине суд ранее освободил его от необходимости являться на слушания против него, его дочери Марин Ле Пен и других членов "Национального объединения" по делу о якобы фиктивном найме сотрудников в Европарламенте.Отличавшийся крайне правыми взглядами Ле Пен пять раз участвовал в борьбе за президентское кресло. В 2011 году он уступил руководство партией своей дочери Марин Ле Пен, а в 2015-м его исключили из политсилы. В 2018 году партию "Национальный фронт" переименовали в "Национальное объединение". В 2019 году у Ле Пена истек мандат евродепутата, но он часто появлялся в СМИ, комментируя текущие события в стране.
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в мире, жан-мари ле пен, франция
В мире, Жан-Мари Ле Пен, Франция
Умер экс-лидер французской партии "Национальный фронт" Жан-Мари Ле Пен

Экс-лидер партии "Национальный фронт" Жан-Мари Ле Пен умер в возрасте 96 лет

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЖан-Мари Ле Пен
Жан-Мари Ле Пен - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Жан-Мари Ле Пен. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Экс-лидер французской партии "Национальный фронт" Жан-Мари Ле Пен умер в возрасте 96 лет, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на семью политика.
"Жан-Мари Ле Пен <…> скончался во вторник в возрасте 96 лет", — указано в материале.
По информации агентства, Ле Пен умер в окружении семьи в медицинском учреждении города Гарш рядом с Парижем. Его госпитализировали туда несколько недель назад.
Состояние здоровья Ле Пена резко ухудшилось в последние годы.
По этой причине суд ранее освободил его от необходимости являться на слушания против него, его дочери Марин Ле Пен и других членов "Национального объединения" по делу о якобы фиктивном найме сотрудников в Европарламенте.
Отличавшийся крайне правыми взглядами Ле Пен пять раз участвовал в борьбе за президентское кресло. В 2011 году он уступил руководство партией своей дочери Марин Ле Пен, а в 2015-м его исключили из политсилы. В 2018 году партию "Национальный фронт" переименовали в "Национальное объединение". В 2019 году у Ле Пена истек мандат евродепутата, но он часто появлялся в СМИ, комментируя текущие события в стране.
 
В миреЖан-Мари Ле ПенФранция
 
 
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