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Умер экс-лидер французской партии "Национальный фронт" Жан-Мари Ле Пен
Умер экс-лидер французской партии "Национальный фронт" Жан-Мари Ле Пен - РИА Новости, 07.01.2025
Умер экс-лидер французской партии "Национальный фронт" Жан-Мари Ле Пен
Экс-лидер французской партии "Национальный фронт" Жан-Мари Ле Пен умер в возрасте 96 лет, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на семью политика. РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T15:03:00+03:00
2025-01-07T15:03:00+03:00
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Экс-лидер французской партии "Национальный фронт" Жан-Мари Ле Пен умер в возрасте 96 лет, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на семью политика."Жан-Мари Ле Пен <…> скончался во вторник в возрасте 96 лет", — указано в материале.По информации агентства, Ле Пен умер в окружении семьи в медицинском учреждении города Гарш рядом с Парижем. Его госпитализировали туда несколько недель назад.Состояние здоровья Ле Пена резко ухудшилось в последние годы. По этой причине суд ранее освободил его от необходимости являться на слушания против него, его дочери Марин Ле Пен и других членов "Национального объединения" по делу о якобы фиктивном найме сотрудников в Европарламенте.Отличавшийся крайне правыми взглядами Ле Пен пять раз участвовал в борьбе за президентское кресло. В 2011 году он уступил руководство партией своей дочери Марин Ле Пен, а в 2015-м его исключили из политсилы. В 2018 году партию "Национальный фронт" переименовали в "Национальное объединение". В 2019 году у Ле Пена истек мандат евродепутата, но он часто появлялся в СМИ, комментируя текущие события в стране.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, жан-мари ле пен, франция
В мире, Жан-Мари Ле Пен, Франция
Умер экс-лидер французской партии "Национальный фронт" Жан-Мари Ле Пен
Экс-лидер партии "Национальный фронт" Жан-Мари Ле Пен умер в возрасте 96 лет
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости.
Экс-лидер французской партии "Национальный фронт" Жан-Мари Ле Пен
умер в возрасте 96 лет, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на семью политика.
"Жан-Мари Ле Пен <…> скончался во вторник в возрасте 96 лет", — указано в материале.
По информации агентства, Ле Пен умер в окружении семьи в медицинском учреждении города Гарш рядом с Парижем. Его госпитализировали туда несколько недель назад.
Состояние здоровья Ле Пена резко ухудшилось в последние годы.
По этой причине суд ранее освободил его от необходимости являться на слушания против него, его дочери Марин Ле Пен и других членов "Национального объединения" по делу о якобы фиктивном найме сотрудников в Европарламенте.
Отличавшийся крайне правыми взглядами Ле Пен пять раз участвовал в борьбе за президентское кресло. В 2011 году он уступил руководство партией своей дочери Марин Ле Пен, а в 2015-м его исключили из политсилы. В 2018 году партию "Национальный фронт" переименовали в "Национальное объединение". В 2019 году у Ле Пена истек мандат евродепутата, но он часто появлялся в СМИ, комментируя текущие события в стране.