Зеленский приготовил Трампу подарок на свой день рождения
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Зеленский строит планы на свой день рождения — если и не наполеоновские, то трамповские. В этот день он сядет за стол с Трампом — и обо всем договорится, включая сильные гарантии безопасности Украине после прекращения огня. После чего Европе останется только присоединиться, а России — принять к исполнению то, что ей продиктуют из Вашингтона. Нет, последней фразы Зеленский не говорил, но все остальное произнес в интервью американскому блогеру Фридману. Киевский вождь продолжает играть в игру "Кто на нас с США?" — усиливая акцент на личности Трампа. Изливая поток похвалы и лести в адрес Дональда, Зеленский рассчитывает сыграть на самолюбии Трампа.
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"Я не против 25 января. Это мой день рождения. Сначала я сяду и поговорю с Трампом. Нужно согласиться с ним, как остановить войну, как остановить Путина. Трамп и я придем к соглашению, он предложит нам сильные гарантии безопасности, и тогда можно будет говорить с Путиным. И только так, а не просто сразу сели втроем. <...> Для нас важно, чтобы и Европа имела голос. Нужно будет поговорить с Евросоюзом. Но разговор с Евросоюзом будет коротким, потому что все они сейчас смотрят на Трампа. Европа поддержит позицию Украины".
При этом Зеленскому нужны гарантии безопасности Украины — включая оружие. Все это, он уверен, может дать Трамп — ведь "Путин его сегодня боится". Поэтому Трамп не должен позволить Путину обмануть себя, соглашаясь на прекращение огня без серьезных гарантий для Украины: "Что будет с Трампом, если он достигнет прекращения огня, а через три месяца Путин начнет новую атаку? Как будет выглядеть Трамп и Украина?"
План Зеленского понятен и прост. Он понимает, что Трамп действительно попытается остановить боевые действия и сесть за стол переговоров с Путиным, — и поэтому хочет заранее связать Трампа таким пакетом требований к России, который в принципе будет неприемлем для нас. Ведь что такое "серьезные гарантии безопасности Украине", о которых все время говорит Зеленский? Это мягкая альтернатива членства в НАТО (от которого Зеленский тоже не собирается отказываться, но которое Трамп хочет выменять у Путина на прекращение боевых действий): двусторонние гарантии со стороны стран — членов НАТО, начиная с США и Великобритании и заканчивая всеми остальными.
То есть России будут продавать дырку от бублика — хорошо, мы не берем Украину в НАТО (и то лишь в ближайшие 20 лет), но даем ей гарантии со стороны стран НАТО на случай нападения России. Это абсолютно неприемлемо для Москвы: во-первых, потому что таким образом интеграция Украины в НАТО продолжится, просто на двусторонней основе, а во-вторых, потому что ни Запад, ни Киев не признают новые границы России, а значит, будет существовать возможность военного конфликта из-за них (нынешние киевские власти ни за что не согласятся отказаться даже от уже потерянных территорий). Иными словами, России предлагают то, на что она никогда не согласится.
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Зачем же тогда весь шум вокруг переговоров? Понятно, что Трамп действительно хочет попытаться договориться с Путиным. Но для того, чтобы появились реальные шансы на прекращение огня, американскому президенту нужно забыть про Зеленского и его советы. Россия готова договариваться с Западом об Украине, но только при условии отказа Запада от попыток атлантизации Незалежной. Украина (точнее, то, что останется от нее после прекращения боевых действий — в этом году, в 2026-м или позже) должна быть нейтральной и демилитаризированной страной, с новой властью, отказавшейся от претензий к России и курса на интеграцию в западные структуры.
Это российская программа-минимум, от которой Путин никогда не откажется. Если Запад хочет и дальше пытаться воевать за Украину с Россией — это его выбор. Но если Трамп хочет действительно договориться, ему придется признать русские национальные интересы — не в остальном мире (там еще могут быть какие-то взаимные компромиссы), а на непосредственно русской территории, то есть Украине. Чем быстрее он придет к пониманию этого, тем лучше будет для всех — в противном случае Россия будет идти до конца по пути военного решения.