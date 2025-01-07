https://ria.ru/20250107/zelenskiy-1992679685.html

Зеленский приготовил Трампу подарок на свой день рождения

Зеленский приготовил Трампу подарок на свой день рождения - РИА Новости, 07.01.2025

Зеленский приготовил Трампу подарок на свой день рождения

Зеленский строит планы на свой день рождения — если и не наполеоновские, то трамповские. В этот день он сядет за стол с Трампом — и обо всем договорится,... РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T08:00:00+03:00

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Зеленский строит планы на свой день рождения — если и не наполеоновские, то трамповские. В этот день он сядет за стол с Трампом — и обо всем договорится, включая сильные гарантии безопасности Украине после прекращения огня. После чего Европе останется только присоединиться, а России — принять к исполнению то, что ей продиктуют из Вашингтона. Нет, последней фразы Зеленский не говорил, но все остальное произнес в интервью американскому блогеру Фридману. Киевский вождь продолжает играть в игру "Кто на нас с США?" — усиливая акцент на личности Трампа. Изливая поток похвалы и лести в адрес Дональда, Зеленский рассчитывает сыграть на самолюбии Трампа.Разговоры о переговорах между США и Россией о судьбе Украины усиливаются на Западе — и когда Зеленского спросили, возможна ли трехсторонняя встреча уже 25 января, он и выдал свой сценарий:"Я не против 25 января. Это мой день рождения. Сначала я сяду и поговорю с Трампом. Нужно согласиться с ним, как остановить войну, как остановить Путина. Трамп и я придем к соглашению, он предложит нам сильные гарантии безопасности, и тогда можно будет говорить с Путиным. И только так, а не просто сразу сели втроем. <...> Для нас важно, чтобы и Европа имела голос. Нужно будет поговорить с Евросоюзом. Но разговор с Евросоюзом будет коротким, потому что все они сейчас смотрят на Трампа. Европа поддержит позицию Украины".При этом Зеленскому нужны гарантии безопасности Украины — включая оружие. Все это, он уверен, может дать Трамп — ведь "Путин его сегодня боится". Поэтому Трамп не должен позволить Путину обмануть себя, соглашаясь на прекращение огня без серьезных гарантий для Украины: "Что будет с Трампом, если он достигнет прекращения огня, а через три месяца Путин начнет новую атаку? Как будет выглядеть Трамп и Украина?"План Зеленского понятен и прост. Он понимает, что Трамп действительно попытается остановить боевые действия и сесть за стол переговоров с Путиным, — и поэтому хочет заранее связать Трампа таким пакетом требований к России, который в принципе будет неприемлем для нас. Ведь что такое "серьезные гарантии безопасности Украине", о которых все время говорит Зеленский? Это мягкая альтернатива членства в НАТО (от которого Зеленский тоже не собирается отказываться, но которое Трамп хочет выменять у Путина на прекращение боевых действий): двусторонние гарантии со стороны стран — членов НАТО, начиная с США и Великобритании и заканчивая всеми остальными.То есть России будут продавать дырку от бублика — хорошо, мы не берем Украину в НАТО (и то лишь в ближайшие 20 лет), но даем ей гарантии со стороны стран НАТО на случай нападения России. Это абсолютно неприемлемо для Москвы: во-первых, потому что таким образом интеграция Украины в НАТО продолжится, просто на двусторонней основе, а во-вторых, потому что ни Запад, ни Киев не признают новые границы России, а значит, будет существовать возможность военного конфликта из-за них (нынешние киевские власти ни за что не согласятся отказаться даже от уже потерянных территорий). Иными словами, России предлагают то, на что она никогда не согласится.Зачем же тогда весь шум вокруг переговоров? Понятно, что Трамп действительно хочет попытаться договориться с Путиным. Но для того, чтобы появились реальные шансы на прекращение огня, американскому президенту нужно забыть про Зеленского и его советы. Россия готова договариваться с Западом об Украине, но только при условии отказа Запада от попыток атлантизации Незалежной. Украина (точнее, то, что останется от нее после прекращения боевых действий — в этом году, в 2026-м или позже) должна быть нейтральной и демилитаризированной страной, с новой властью, отказавшейся от претензий к России и курса на интеграцию в западные структуры.Это российская программа-минимум, от которой Путин никогда не откажется. Если Запад хочет и дальше пытаться воевать за Украину с Россией — это его выбор. Но если Трамп хочет действительно договориться, ему придется признать русские национальные интересы — не в остальном мире (там еще могут быть какие-то взаимные компромиссы), а на непосредственно русской территории, то есть Украине. Чем быстрее он придет к пониманию этого, тем лучше будет для всех — в противном случае Россия будет идти до конца по пути военного решения.

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https://ria.ru/20250101/vashington-1992174534.html

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Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

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