https://ria.ru/20250107/zapad-1992716801.html

В РАН рассказали о планах Запада расшатать ситуацию в Белоруссии

В РАН рассказали о планах Запада расшатать ситуацию в Белоруссии - РИА Новости, 07.01.2025

В РАН рассказали о планах Запада расшатать ситуацию в Белоруссии

Запад для расшатывания ситуации в Белоруссии продолжит в 2025 году попытки создания военизированных формирований из белорусских мигрантов, говорится в докладе... РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T09:23:00+03:00

2025-01-07T09:23:00+03:00

2025-01-07T09:23:00+03:00

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Запад для расшатывания ситуации в Белоруссии продолжит в 2025 году попытки создания военизированных формирований из белорусских мигрантов, говорится в докладе Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН, который есть в распоряжении РИА Новости. "Страны Запада по-прежнему будут поддерживать белорусскую оппозицию, осевшую в странах Европы. Об этом свидетельствует и позиция официальных структур Евросоюза. После пересмотра отношений с Белоруссией в 2020 году и в свете "причастности режима Лукашенко к российской СВО на Украине" программа помощи ЕС скорректирована в сторону негосударственных субъектов", - говорится в документе. "В 2020–2024 годах финансовая помощь составила почти 140 миллионов евро только в рамках Инструмента соседства, развития и международного сотрудничества (NDICI). Брюссель поддерживает альтернативные образовательные и культурные проекты, способствующие сохранению белорусской идентичности", - говорится в докладе. При этом авторы документа отмечают, что еврочиновники не верят в скорую перспективу политической трансформации Белоруссии. "Однако, чтобы приблизить эту перспективу, продолжатся попытки создания неких военизированных формирований из белорусских мигрантов по типу "полка Калиновского" (признан террористической организацией в Белоруссии – ред.). Давление на Белоруссию, политическое и стратегическое, будет расти вместе с усилением генерируемой НАТО напряженности вдоль российских и белорусских границ", - отмечается в докладе.

https://ria.ru/20250107/ran-1992715728.html

https://ria.ru/20240425/belorusy-1942233668.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, белоруссия, европа, брюссель, евросоюз, нато