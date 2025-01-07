В РАН рассказали о планах Запада расшатать ситуацию в Белоруссии
ИМЭМО: Запад продолжит попытки создания формирований из белорусских мигрантов
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкСотрудник правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Сотрудник правоохранительных органов во время акции протеста в Минске. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Запад для расшатывания ситуации в Белоруссии продолжит в 2025 году попытки создания военизированных формирований из белорусских мигрантов, говорится в докладе Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН, который есть в распоряжении РИА Новости.
"Страны Запада по-прежнему будут поддерживать белорусскую оппозицию, осевшую в странах Европы. Об этом свидетельствует и позиция официальных структур Евросоюза. После пересмотра отношений с Белоруссией в 2020 году и в свете "причастности режима Лукашенко к российской СВО на Украине" программа помощи ЕС скорректирована в сторону негосударственных субъектов", - говорится в документе.
"В 2020–2024 годах финансовая помощь составила почти 140 миллионов евро только в рамках Инструмента соседства, развития и международного сотрудничества (NDICI). Брюссель поддерживает альтернативные образовательные и культурные проекты, способствующие сохранению белорусской идентичности", - говорится в докладе.
При этом авторы документа отмечают, что еврочиновники не верят в скорую перспективу политической трансформации Белоруссии. "Однако, чтобы приблизить эту перспективу, продолжатся попытки создания неких военизированных формирований из белорусских мигрантов по типу "полка Калиновского" (признан террористической организацией в Белоруссии – ред.). Давление на Белоруссию, политическое и стратегическое, будет расти вместе с усилением генерируемой НАТО напряженности вдоль российских и белорусских границ", - отмечается в докладе.
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