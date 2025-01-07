https://ria.ru/20250107/zakonoproekt-1992774770.html

Рада рассмотрит законопроект о приостановке договоров с Россией

Рада рассмотрит законопроект о приостановке договоров с Россией - РИА Новости, 07.01.2025

Рада рассмотрит законопроект о приостановке договоров с Россией

Владимир Зеленский внес в Верховную рады Украины законопроект о прекращении действия части международных договоров о сотрудничестве с Россией и Белоруссией... РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T23:47:00+03:00

2025-01-07T23:47:00+03:00

2025-01-07T23:54:00+03:00

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский внес в Верховную рады Украины законопроект о прекращении действия части международных договоров о сотрудничестве с Россией и Белоруссией. Проект документа опубликован на сайте украинского парламента.Согласно пояснительной записке, цель законопроекта заключается в приостановлении "ряда международных договоров Гаагской конференции по международному частному праву, Совета Европы и ООН в отношениях с Россией и Белоруссией, а также двустороннего Договора между Украиной и Белоруссией о выдачи правонарушителей и передаче осужденных".Также в законопроекте заявлено об остановке содействия стран, направленного на борьбу с терроризмом, торговлей людьми и отмывания отходов, полученных преступным путем.Всего к проекту приложены 27 международных договоров.Ранее в декабре кабмин Украины внес в Верховную раду законопроект, предлагающий обновить перечень языков, подлежащих поддержке и особой защите, из него исключен русский.

https://ria.ru/20250107/rada-1992765745.html

https://ria.ru/20250105/ukraina-1992612787.html

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россия, белоруссия, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, оон, совет европы, в мире