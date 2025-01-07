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Рада рассмотрит законопроект о приостановке договоров с Россией - РИА Новости, 07.01.2025
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23:47 07.01.2025 (обновлено: 23:54 07.01.2025)
https://ria.ru/20250107/zakonoproekt-1992774770.html
Рада рассмотрит законопроект о приостановке договоров с Россией
Рада рассмотрит законопроект о приостановке договоров с Россией - РИА Новости, 07.01.2025
Рада рассмотрит законопроект о приостановке договоров с Россией
Владимир Зеленский внес в Верховную рады Украины законопроект о прекращении действия части международных договоров о сотрудничестве с Россией и Белоруссией... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T23:47:00+03:00
2025-01-07T23:54:00+03:00
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский внес в Верховную рады Украины законопроект о прекращении действия части международных договоров о сотрудничестве с Россией и Белоруссией. Проект документа опубликован на сайте украинского парламента.Согласно пояснительной записке, цель законопроекта заключается в приостановлении "ряда международных договоров Гаагской конференции по международному частному праву, Совета Европы и ООН в отношениях с Россией и Белоруссией, а также двустороннего Договора между Украиной и Белоруссией о выдачи правонарушителей и передаче осужденных".Также в законопроекте заявлено об остановке содействия стран, направленного на борьбу с терроризмом, торговлей людьми и отмывания отходов, полученных преступным путем.Всего к проекту приложены 27 международных договоров.Ранее в декабре кабмин Украины внес в Верховную раду законопроект, предлагающий обновить перечень языков, подлежащих поддержке и особой защите, из него исключен русский.
https://ria.ru/20250107/rada-1992765745.html
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россия, белоруссия, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, оон, совет европы, в мире
Россия, Белоруссия, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, ООН, Совет Европы, В мире
Рада рассмотрит законопроект о приостановке договоров с Россией

Зеленский внес в Раду законопроект о приостановке ряда договоров с РФ

© AP Photo / Press Service Of The President Of UkraineВладимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© AP Photo / Press Service Of The President Of Ukraine
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский внес в Верховную рады Украины законопроект о прекращении действия части международных договоров о сотрудничестве с Россией и Белоруссией. Проект документа опубликован на сайте украинского парламента.
Согласно пояснительной записке, цель законопроекта заключается в приостановлении "ряда международных договоров Гаагской конференции по международному частному праву, Совета Европы и ООН в отношениях с Россией и Белоруссией, а также двустороннего Договора между Украиной и Белоруссией о выдачи правонарушителей и передаче осужденных".
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Также в законопроекте заявлено об остановке содействия стран, направленного на борьбу с терроризмом, торговлей людьми и отмывания отходов, полученных преступным путем.
Всего к проекту приложены 27 международных договоров.
Ранее в декабре кабмин Украины внес в Верховную раду законопроект, предлагающий обновить перечень языков, подлежащих поддержке и особой защите, из него исключен русский.
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РоссияБелоруссияУкраинаВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныООНСовет ЕвропыВ мире
 
 
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