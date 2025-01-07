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В США раскрыли дерзкий план Зеленского против России - РИА Новости, 07.01.2025
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09:28 07.01.2025 (обновлено: 14:38 07.01.2025)
https://ria.ru/20250107/ws-1992717872.html
В США раскрыли дерзкий план Зеленского против России
В США раскрыли дерзкий план Зеленского против России - РИА Новости, 07.01.2025
В США раскрыли дерзкий план Зеленского против России
Владимир Зеленский пытался контратакой ВСУ в Курской области подготовиться к встрече на военной базе Рамштайн, пишет бывший помощник заместителя Пентагона... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T09:28:00+03:00
2025-01-07T14:38:00+03:00
курская область
украина
германия
дональд трамп
владимир зеленский
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский пытался контратакой ВСУ в Курской области подготовиться к встрече на военной базе Рамштайн, пишет бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy.&quot;Зеленский готовится к встрече на базе Рамштайн, перебрасывая свои резервы в Курскую область, чтобы удержать территорию, которую Украина оккупировала&quot;, — говорится в материале.Эксперт также отметил, что украинский лидер надеется в ходе этой встречи в Германии усложнить процесс урегулирования боевых действий будущим президентом США Дональдом Трампом после его инаугурации 20 января.Заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх 3 января объявила, что очередное заседание контактной группы по поддержке Украины пройдет 7 января на военной базе Рамштайн в Германии.Минобороны России 5 января заявило, что около 9:00 по Москве ВСУ предприняли контратаку штурмовой группой в составе двух танков, машины разграждения и 12 боевых бронированных машин с десантом в направлении хутора Бердин. Артиллерией и авиацией группировки войск "Север" нанесено поражение штурмовой группе ВСУ: уничтожено два танка, машина разграждения и семь боевых бронированных машин. За сутки потери ВСУ в Курской области составили до 340 военнослужащих, уничтожены четыре танка.На следующий день российские военнослужащие группировки "Север" пресекли попытку ВСУ прорваться к Большому Солдатскому в том же регионе.
https://ria.ru/20250106/intervyu-1992667515.html
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курская область, украина, германия, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире
Курская область, Украина, Германия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире
В США раскрыли дерзкий план Зеленского против России

W&S: Зеленский контратакой в Курской области готовился к встрече на Рамштайне

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский пытался контратакой ВСУ в Курской области подготовиться к встрече на военной базе Рамштайн, пишет бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy.
«

"Зеленский готовится к встрече на базе Рамштайн, перебрасывая свои резервы в Курскую область, чтобы удержать территорию, которую Украина оккупировала", — говорится в материале.

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Эксперт также отметил, что украинский лидер надеется в ходе этой встречи в Германии усложнить процесс урегулирования боевых действий будущим президентом США Дональдом Трампом после его инаугурации 20 января.
Заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх 3 января объявила, что очередное заседание контактной группы по поддержке Украины пройдет 7 января на военной базе Рамштайн в Германии.
Минобороны России 5 января заявило, что около 9:00 по Москве ВСУ предприняли контратаку штурмовой группой в составе двух танков, машины разграждения и 12 боевых бронированных машин с десантом в направлении хутора Бердин. Артиллерией и авиацией группировки войск "Север" нанесено поражение штурмовой группе ВСУ: уничтожено два танка, машина разграждения и семь боевых бронированных машин. За сутки потери ВСУ в Курской области составили до 340 военнослужащих, уничтожены четыре танка.
На следующий день российские военнослужащие группировки "Север" пресекли попытку ВСУ прорваться к Большому Солдатскому в том же регионе.
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Курская областьУкраинаГерманияДональд ТрампВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны СШАМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)В мире
 
 
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