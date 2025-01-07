https://ria.ru/20250107/ws-1992717872.html

В США раскрыли дерзкий план Зеленского против России

В США раскрыли дерзкий план Зеленского против России - РИА Новости, 07.01.2025

В США раскрыли дерзкий план Зеленского против России

Владимир Зеленский пытался контратакой ВСУ в Курской области подготовиться к встрече на военной базе Рамштайн, пишет бывший помощник заместителя Пентагона... РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T09:28:00+03:00

2025-01-07T09:28:00+03:00

2025-01-07T14:38:00+03:00

курская область

украина

германия

дональд трамп

владимир зеленский

вооруженные силы украины

министерство обороны сша

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский пытался контратакой ВСУ в Курской области подготовиться к встрече на военной базе Рамштайн, пишет бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy."Зеленский готовится к встрече на базе Рамштайн, перебрасывая свои резервы в Курскую область, чтобы удержать территорию, которую Украина оккупировала", — говорится в материале.Эксперт также отметил, что украинский лидер надеется в ходе этой встречи в Германии усложнить процесс урегулирования боевых действий будущим президентом США Дональдом Трампом после его инаугурации 20 января.Заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх 3 января объявила, что очередное заседание контактной группы по поддержке Украины пройдет 7 января на военной базе Рамштайн в Германии.Минобороны России 5 января заявило, что около 9:00 по Москве ВСУ предприняли контратаку штурмовой группой в составе двух танков, машины разграждения и 12 боевых бронированных машин с десантом в направлении хутора Бердин. Артиллерией и авиацией группировки войск "Север" нанесено поражение штурмовой группе ВСУ: уничтожено два танка, машина разграждения и семь боевых бронированных машин. За сутки потери ВСУ в Курской области составили до 340 военнослужащих, уничтожены четыре танка.На следующий день российские военнослужащие группировки "Север" пресекли попытку ВСУ прорваться к Большому Солдатскому в том же регионе.

https://ria.ru/20250106/intervyu-1992667515.html

https://ria.ru/20250106/putin-1992663769.html

курская область

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курская область, украина, германия, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире