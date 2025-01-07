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Американские СМИ сделали Украине страшный прогноз - РИА Новости, 07.01.2025
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10:25 07.01.2025 (обновлено: 14:42 07.01.2025)
https://ria.ru/20250107/wp-1992722281.html
Американские СМИ сделали Украине страшный прогноз
Американские СМИ сделали Украине страшный прогноз - РИА Новости, 07.01.2025
Американские СМИ сделали Украине страшный прогноз
Украина может не пережить еще один год боевых действий с Россией, пишет The Washington Post. РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T10:25:00+03:00
2025-01-07T14:42:00+03:00
в мире
украина
россия
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эммануэль макрон
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Украина может не пережить еще один год боевых действий с Россией, пишет The Washington Post."Украина вряд ли сможет пережить еще один год этой разрушительной войны", — говорится в материале.Обозреватель также указал, что конфликт между странами достиг переломного момента: украинцы теряют как военных, так и территории. Кроме того, у Украины также на исходе и время, предупредил автор статьи.Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина должна вести реалистичные обсуждения территориальных вопросов в рамках конфликта.Глава МИД Сергей Лавров в интервью РИА Новости 29 декабря отметил, что Россия готова к переговорам по урегулированию ситуации вокруг Украины. При этом он подчеркнул, что они должны быть нацелены на устранение первопричин кризиса и учитывать реальную ситуацию "на земле".Кроме того, Лавров напомнил, что российские подходы к урегулированию конфликта обозначил Владимир Путин.Президент в июне выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Глава государства упомянул и о необходимости отмены санкций.
https://ria.ru/20250107/otkaz-1992719185.html
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в мире, украина, россия, франция, эммануэль макрон, сергей лавров, нато, владимир путин
В мире, Украина, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, Сергей Лавров, НАТО, Владимир Путин
Американские СМИ сделали Украине страшный прогноз

WP: Украина вряд ли переживет еще один год конфликта с Россией

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные на линии соприкосновения в Донбассе
Украинские военные на линии соприкосновения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные на линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Украина может не пережить еще один год боевых действий с Россией, пишет The Washington Post.
«
"Украина вряд ли сможет пережить еще один год этой разрушительной войны", — говорится в материале.
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Обозреватель также указал, что конфликт между странами достиг переломного момента: украинцы теряют как военных, так и территории. Кроме того, у Украины также на исходе и время, предупредил автор статьи.
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина должна вести реалистичные обсуждения территориальных вопросов в рамках конфликта.
Глава МИД Сергей Лавров в интервью РИА Новости 29 декабря отметил, что Россия готова к переговорам по урегулированию ситуации вокруг Украины. При этом он подчеркнул, что они должны быть нацелены на устранение первопричин кризиса и учитывать реальную ситуацию "на земле".
Кроме того, Лавров напомнил, что российские подходы к урегулированию конфликта обозначил Владимир Путин.
Президент в июне выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Глава государства упомянул и о необходимости отмены санкций.
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