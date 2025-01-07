https://ria.ru/20250107/vsu-1992739165.html

ВС России нанесли огневое поражение девяти бригадам ВСУ в Курской области

ВС России нанесли огневое поражение девяти бригадам ВСУ в Курской области - РИА Новости, 07.01.2025

ВС России нанесли огневое поражение девяти бригадам ВСУ в Курской области

Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям девяти украинских бригад в районах шести приграничных населенных пунктов Курской области,... РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T14:04:00+03:00

2025-01-07T14:04:00+03:00

2025-01-07T14:19:00+03:00

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям девяти украинских бригад в районах шести приграничных населенных пунктов Курской области, говорится в сводке Минобороны."Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, трех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Казачья Локня, Кубаткин, Лебедевка, Никольский, Суджа и Черкасское Поречное", — говорится в материале. Отмечается, что авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах Зазулевки, Замостья, Камышовки, Мирного, Русского Поречного и Свердликово в Курской области, а также у Басовки в Сумской области Украины. Российские войска продолжают разгром формирований ВСУ на территории этого региона. Рано утром 6 августа украинские подразделения вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. По последним данным, за время боев на этом участке ВСУ потеряли более 49 тысяч военнослужащих и 293 танка.

https://ria.ru/20250107/kurakhovo-1992691561.html

https://ria.ru/20250106/kurskaya-1992663021.html

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курская область, россия, суджа, вооруженные силы украины, сумская область, вооруженные силы рф