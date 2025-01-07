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ВС России нанесли огневое поражение девяти бригадам ВСУ в Курской области - РИА Новости, 07.01.2025
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14:04 07.01.2025 (обновлено: 14:19 07.01.2025)
https://ria.ru/20250107/vsu-1992739165.html
ВС России нанесли огневое поражение девяти бригадам ВСУ в Курской области
ВС России нанесли огневое поражение девяти бригадам ВСУ в Курской области - РИА Новости, 07.01.2025
ВС России нанесли огневое поражение девяти бригадам ВСУ в Курской области
Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям девяти украинских бригад в районах шести приграничных населенных пунктов Курской области,... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T14:04:00+03:00
2025-01-07T14:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
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россия
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям девяти украинских бригад в районах шести приграничных населенных пунктов Курской области, говорится в сводке Минобороны."Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, трех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Казачья Локня, Кубаткин, Лебедевка, Никольский, Суджа и Черкасское Поречное", — говорится в материале. Отмечается, что авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах Зазулевки, Замостья, Камышовки, Мирного, Русского Поречного и Свердликово в Курской области, а также у Басовки в Сумской области Украины. Российские войска продолжают разгром формирований ВСУ на территории этого региона. Рано утром 6 августа украинские подразделения вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. По последним данным, за время боев на этом участке ВСУ потеряли более 49 тысяч военнослужащих и 293 танка.
https://ria.ru/20250107/kurakhovo-1992691561.html
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курская область, россия, суджа, вооруженные силы украины, сумская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Суджа, Вооруженные силы Украины, Сумская область, Вооруженные силы РФ
ВС России нанесли огневое поражение девяти бригадам ВСУ в Курской области

Группировка "Север" нанесла поражение девяти бригадам ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллерийский расчет пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
Артиллерийский расчет пушки 2А36 Гиацинт-Б ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллерийский расчет пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям девяти украинских бригад в районах шести приграничных населенных пунктов Курской области, говорится в сводке Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, трех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Казачья Локня, Кубаткин, Лебедевка, Никольский, Суджа и Черкасское Поречное", — говорится в материале.
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Отмечается, что авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах Зазулевки, Замостья, Камышовки, Мирного, Русского Поречного и Свердликово в Курской области, а также у Басовки в Сумской области Украины.
Российские войска продолжают разгром формирований ВСУ на территории этого региона.
Рано утром 6 августа украинские подразделения вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. По последним данным, за время боев на этом участке ВСУ потеряли более 49 тысяч военнослужащих и 293 танка.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияСуджаВооруженные силы УкраиныСумская областьВооруженные силы РФ
 
 
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