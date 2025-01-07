ВС России нанесли огневое поражение девяти бригадам ВСУ в Курской области
Группировка "Север" нанесла поражение девяти бригадам ВСУ в Курской области
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллерийский расчет пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
Артиллерийский расчет пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям девяти украинских бригад в районах шести приграничных населенных пунктов Курской области, говорится в сводке Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, трех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Казачья Локня, Кубаткин, Лебедевка, Никольский, Суджа и Черкасское Поречное", — говорится в материале.
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Отмечается, что авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах Зазулевки, Замостья, Камышовки, Мирного, Русского Поречного и Свердликово в Курской области, а также у Басовки в Сумской области Украины.
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