https://ria.ru/20250107/vsu-1992736993.html
ВСУ за сутки потеряли свыше 300 военных в Курской области
ВСУ за сутки потеряли свыше 300 военных в Курской области - РИА Новости, 07.01.2025
ВСУ за сутки потеряли свыше 300 военных в Курской области
Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили за сутки более 325 боевиков ВСУ, десять танков, боевую машину пехоты,... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T13:41:00+03:00
2025-01-07T13:41:00+03:00
2025-01-07T13:51:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858231375_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_5660946b9aba8469037d154b0f66daab.jpg
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили за сутки более 325 боевиков ВСУ, десять танков, боевую машину пехоты, бронетранспортер, одиннадцать боевых бронированных машин, восемь автомобилей, три артиллерийских орудия и три миномета, сообщило во вторник Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили свыше 325 военнослужащих, уничтожены десять танков, боевая машина пехоты, бронетранспортер, одиннадцать боевых бронированных машин, восемь автомобилей, три артиллерийских орудия и три миномета", - говорится в сообщении оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 49 830 военнослужащих, 293 танка, 217 боевых машин пехоты, 159 бронетранспортеров, 1511 боевых бронированных машин, 1426 автомобилей, 344 артиллерийских орудия, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 89 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 29 единиц инженерной и другой техники, из них 15 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также семь бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250106/minoborony-1992663203.html
россия
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858231375_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_e759532932b15cb4e37e62ebc38cd774.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ за сутки потеряли свыше 300 военных в Курской области
ВСУ за сутки потеряли свыше 300 военных и 10 танков в Курской области