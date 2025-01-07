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ВСУ за сутки потеряли до 510 военных в зоне ответственности "Центра" - РИА Новости, 07.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:36 07.01.2025
https://ria.ru/20250107/vsu-1992732102.html
ВСУ за сутки потеряли до 510 военных в зоне ответственности "Центра"
ВСУ за сутки потеряли до 510 военных в зоне ответственности "Центра" - РИА Новости, 07.01.2025
ВСУ за сутки потеряли до 510 военных в зоне ответственности "Центра"
Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 12 контратак ВСУ, противник потерял до 510 военнослужащих и четыре танка, в том числе два... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T12:36:00+03:00
2025-01-07T12:36:00+03:00
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 12 контратак ВСУ, противник потерял до 510 военнослужащих и четыре танка, в том числе два Leopard, сообщило Минобороны РФ. По данным министерства, силы группировки улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ, трех бригад теробороны, двух бригад нацгвардии и бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Дружба, Пантелеймоновка, Миролюбовка, Щербиновка, Дзержинск, Воздвиженка, Шевченко, Александрополь, Дылеевка и Волково Донецкой Народной Республики. "Отражены 12 контратак формирований ВСУ. Противник потерял до 510 военнослужащих, четыре танка, в том числе два Leopard производства ФРГ, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера М113 производства США, пять других боевых бронированных машин, девять автомобилей, три 152-миллиметровых орудия "Д-20", 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", две 122-миллиметровых гаубицы Д-30 и 105-миллиметровое орудие М119 американского производства", - говорится в сообщении ведомства. Кроме того, уничтожена станция радиоэлектронной борьбы.
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украина, германия, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Украина, Германия, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ за сутки потеряли до 510 военных в зоне ответственности "Центра"

Минобороны РФ: группировка "Центр" за сутки отразила 12 контратак ВСУ

© Flickr / U.S. Army Europe ImagesСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© Flickr / U.S. Army Europe Images
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 12 контратак ВСУ, противник потерял до 510 военнослужащих и четыре танка, в том числе два Leopard, сообщило Минобороны РФ.
По данным министерства, силы группировки улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ, трех бригад теробороны, двух бригад нацгвардии и бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Дружба, Пантелеймоновка, Миролюбовка, Щербиновка, Дзержинск, Воздвиженка, Шевченко, Александрополь, Дылеевка и Волково Донецкой Народной Республики.
"Отражены 12 контратак формирований ВСУ. Противник потерял до 510 военнослужащих, четыре танка, в том числе два Leopard производства ФРГ, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера М113 производства США, пять других боевых бронированных машин, девять автомобилей, три 152-миллиметровых орудия "Д-20", 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", две 122-миллиметровых гаубицы Д-30 и 105-миллиметровое орудие М119 американского производства", - говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, уничтожена станция радиоэлектронной борьбы.
Работа расчета гаубицы Д-30 ВС России в Курской области - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
ВС России пресекли попытку прорыва ВСУ в Курской области
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаГерманияСШАВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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