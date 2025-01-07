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ВСУ за сутки потеряли до 510 военных в зоне ответственности "Центра"

ВСУ за сутки потеряли до 510 военных в зоне ответственности "Центра" - РИА Новости, 07.01.2025

ВСУ за сутки потеряли до 510 военных в зоне ответственности "Центра"

Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 12 контратак ВСУ, противник потерял до 510 военнослужащих и четыре танка, в том числе два... РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T12:36:00+03:00

2025-01-07T12:36:00+03:00

2025-01-07T12:36:00+03:00

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сша

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 12 контратак ВСУ, противник потерял до 510 военнослужащих и четыре танка, в том числе два Leopard, сообщило Минобороны РФ. По данным министерства, силы группировки улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ, трех бригад теробороны, двух бригад нацгвардии и бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Дружба, Пантелеймоновка, Миролюбовка, Щербиновка, Дзержинск, Воздвиженка, Шевченко, Александрополь, Дылеевка и Волково Донецкой Народной Республики. "Отражены 12 контратак формирований ВСУ. Противник потерял до 510 военнослужащих, четыре танка, в том числе два Leopard производства ФРГ, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера М113 производства США, пять других боевых бронированных машин, девять автомобилей, три 152-миллиметровых орудия "Д-20", 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", две 122-миллиметровых гаубицы Д-30 и 105-миллиметровое орудие М119 американского производства", - говорится в сообщении ведомства. Кроме того, уничтожена станция радиоэлектронной борьбы.

https://ria.ru/20250106/kurskaya-1992663021.html

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украина, германия, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)