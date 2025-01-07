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Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи
Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 07.01.2025
Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили две атаки, ВСУ потеряли до 245 военнослужащих и танк, сообщили в... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T12:25:00+03:00
2025-01-07T12:25:00+03:00
2025-01-07T12:26:00+03:00
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили две атаки, ВСУ потеряли до 245 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной и двух аэромобильных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Предтечино, Дачное и Белогоровка Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки штурмовых групп противника", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, ВСУ потеряли до 245 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, два пикапа, две 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", 122-миллиметровую гаубицу Д-30 и два 105-миллиметровых орудия М119 производства США, также уничтожены три склада боеприпасов.
https://ria.ru/20250106/minoborony-1992663203.html
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северск, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Северск, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи
ВСУ потеряли до 245 военнослужащих в зоне ответственности группировки "Юг"