https://ria.ru/20250107/vsu-1992731441.html

Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи

Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 07.01.2025

Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи

Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили две атаки, ВСУ потеряли до 245 военнослужащих и танк, сообщили в... РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T12:25:00+03:00

2025-01-07T12:25:00+03:00

2025-01-07T12:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

северск

сша

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили две атаки, ВСУ потеряли до 245 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной и двух аэромобильных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Предтечино, Дачное и Белогоровка Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки штурмовых групп противника", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, ВСУ потеряли до 245 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, два пикапа, две 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", 122-миллиметровую гаубицу Д-30 и два 105-миллиметровых орудия М119 производства США, также уничтожены три склада боеприпасов.

https://ria.ru/20250106/minoborony-1992663203.html

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северск, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)