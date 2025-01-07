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ВСУ за сутки выпустили 95 снарядов по Белгородской области - РИА Новости, 07.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:56 07.01.2025
https://ria.ru/20250107/vsu-1992726650.html
ВСУ за сутки выпустили 95 снарядов по Белгородской области
ВСУ за сутки выпустили 95 снарядов по Белгородской области - РИА Новости, 07.01.2025
ВСУ за сутки выпустили 95 снарядов по Белгородской области
Украинские военные за прошедшие сутки выпустили 95 снарядов по четырем приграничным районам Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T10:56:00+03:00
2025-01-07T10:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
украина
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 7 янв - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили 95 снарядов по четырем приграничным районам Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 27 населенных пунктов в шести районах региона подверглись ударам со стороны Украины. Совершены атаки 30 беспилотниками, в результате одной из них пострадал мирный житель, госпитализация не потребовалась. За отчетный период различные разрушения выявлены в четырех частных домовладениях, нежилом доме, двух объектах связи и шести автомобилях. "В Грайворонском муниципальном округе по сёлам Безымено, Мокрая Орловка, Головчино и Сподарюшино выпущено 19 боеприпасов в ходе 5 обстрелов и совершены атаки с помощью 3 беспилотников… В Краснояружском районе сёла Графовка, Демидовка и Колотиловка подверглись 7 обстрелам, в ходе которых выпущено 38 боеприпасов, и совершены атаки 3 беспилотников", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Белгородском районе по семи населенным пунктам выпущено 27 боеприпасов и совершены атаки с помощью 4 беспилотников. Ранен мирный житель. Мужчине с ушибами мягких тканей головы и рук оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась. В Валуйском округе четыре села атакованы 6 беспилотниками. В Волоконовском районе два села подверглись атакам 5 дронов. Временно без света оставались 6 населённых пунктов. Аварийными службами электроснабжение во всех населённых пунктах восстановлено. "В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Дмитриевка, Зимовенька и Середа, хуторам Балки, Гордюшкин и Мухин произведено 4 артиллерийских обстрела, в ходе которых выпущено 11 снарядов, и совершены атаки 9 беспилотников", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20250105/ataka-1992594721.html
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белгородская область, украина, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Украина, Белгородский район, Вячеслав Гладков
ВСУ за сутки выпустили 95 снарядов по Белгородской области

Гладков: ВСУ обстреляли четыре района Белгородской области

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 7 янв - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили 95 снарядов по четырем приграничным районам Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 27 населенных пунктов в шести районах региона подверглись ударам со стороны Украины. Совершены атаки 30 беспилотниками, в результате одной из них пострадал мирный житель, госпитализация не потребовалась. За отчетный период различные разрушения выявлены в четырех частных домовладениях, нежилом доме, двух объектах связи и шести автомобилях.
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"В Грайворонском муниципальном округе по сёлам Безымено, Мокрая Орловка, Головчино и Сподарюшино выпущено 19 боеприпасов в ходе 5 обстрелов и совершены атаки с помощью 3 беспилотников… В Краснояружском районе сёла Графовка, Демидовка и Колотиловка подверглись 7 обстрелам, в ходе которых выпущено 38 боеприпасов, и совершены атаки 3 беспилотников", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Белгородском районе по семи населенным пунктам выпущено 27 боеприпасов и совершены атаки с помощью 4 беспилотников. Ранен мирный житель. Мужчине с ушибами мягких тканей головы и рук оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась. В Валуйском округе четыре села атакованы 6 беспилотниками. В Волоконовском районе два села подверглись атакам 5 дронов. Временно без света оставались 6 населённых пунктов. Аварийными службами электроснабжение во всех населённых пунктах восстановлено.
"В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Дмитриевка, Зимовенька и Середа, хуторам Балки, Гордюшкин и Мухин произведено 4 артиллерийских обстрела, в ходе которых выпущено 11 снарядов, и совершены атаки 9 беспилотников", - заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьУкраинаБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
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