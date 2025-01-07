ВСУ за сутки выпустили 95 снарядов по Белгородской области
Гладков: ВСУ обстреляли четыре района Белгородской области
Осколки снаряда. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 7 янв - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили 95 снарядов по четырем приграничным районам Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 27 населенных пунктов в шести районах региона подверглись ударам со стороны Украины. Совершены атаки 30 беспилотниками, в результате одной из них пострадал мирный житель, госпитализация не потребовалась. За отчетный период различные разрушения выявлены в четырех частных домовладениях, нежилом доме, двух объектах связи и шести автомобилях.
"В Грайворонском муниципальном округе по сёлам Безымено, Мокрая Орловка, Головчино и Сподарюшино выпущено 19 боеприпасов в ходе 5 обстрелов и совершены атаки с помощью 3 беспилотников… В Краснояружском районе сёла Графовка, Демидовка и Колотиловка подверглись 7 обстрелам, в ходе которых выпущено 38 боеприпасов, и совершены атаки 3 беспилотников", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Белгородском районе по семи населенным пунктам выпущено 27 боеприпасов и совершены атаки с помощью 4 беспилотников. Ранен мирный житель. Мужчине с ушибами мягких тканей головы и рук оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась. В Валуйском округе четыре села атакованы 6 беспилотниками. В Волоконовском районе два села подверглись атакам 5 дронов. Временно без света оставались 6 населённых пунктов. Аварийными службами электроснабжение во всех населённых пунктах восстановлено.
"В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Дмитриевка, Зимовенька и Середа, хуторам Балки, Гордюшкин и Мухин произведено 4 артиллерийских обстрела, в ходе которых выпущено 11 снарядов, и совершены атаки 9 беспилотников", - заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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