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ВСУ за сутки нанесли более 30 ударов по Херсонской области - РИА Новости, 07.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:02 07.01.2025
https://ria.ru/20250107/vsu-1992719512.html
ВСУ за сутки нанесли более 30 ударов по Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли более 30 ударов по Херсонской области - РИА Новости, 07.01.2025
ВСУ за сутки нанесли более 30 ударов по Херсонской области
Украинские военные за сутки нанесли 32 артиллерийских удара по левому берегу Днепра в Херсонской области, обстрелам подверглись шесть населенных пунктов,... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T10:02:00+03:00
2025-01-07T10:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепр (город)
херсонская область
россия
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 7 янв - РИА Новости. Украинские военные за сутки нанесли 32 артиллерийских удара по левому берегу Днепра в Херсонской области, обстрелам подверглись шесть населенных пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 21 артиллерийский удар. Еще 11 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. Под огонь попали шесть населенных пунктов области", - сообщил источник. Уточняется, что обстрелам украинской армии подверглись Каховка, Новая Каховка, Старая Маячка, Новая Маячка, Ольгинка и Алешки. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250105/vsu-1992609833.html
днепр (город)
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днепр (город), херсонская область , россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки нанесли более 30 ударов по Херсонской области

ВСУ за сутки обстреляли шесть населенных пунктов Херсонской области

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 7 янв - РИА Новости. Украинские военные за сутки нанесли 32 артиллерийских удара по левому берегу Днепра в Херсонской области, обстрелам подверглись шесть населенных пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 21 артиллерийский удар. Еще 11 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. Под огонь попали шесть населенных пунктов области", - сообщил источник.
Уточняется, что обстрелам украинской армии подверглись Каховка, Новая Каховка, Старая Маячка, Новая Маячка, Ольгинка и Алешки.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Беспилотник ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
ВСУ атаковали прифронтовые города в Запорожской области
5 января, 20:58
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепр (город)Херсонская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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