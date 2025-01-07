https://ria.ru/20250107/vsu-1992719512.html
ВСУ за сутки нанесли более 30 ударов по Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли более 30 ударов по Херсонской области - РИА Новости, 07.01.2025
ВСУ за сутки нанесли более 30 ударов по Херсонской области
Украинские военные за сутки нанесли 32 артиллерийских удара по левому берегу Днепра в Херсонской области, обстрелам подверглись шесть населенных пунктов,... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T10:02:00+03:00
2025-01-07T10:02:00+03:00
2025-01-07T10:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепр (город)
херсонская область
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg
ГЕНИЧЕСК, 7 янв - РИА Новости. Украинские военные за сутки нанесли 32 артиллерийских удара по левому берегу Днепра в Херсонской области, обстрелам подверглись шесть населенных пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 21 артиллерийский удар. Еще 11 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. Под огонь попали шесть населенных пунктов области", - сообщил источник. Уточняется, что обстрелам украинской армии подверглись Каховка, Новая Каховка, Старая Маячка, Новая Маячка, Ольгинка и Алешки. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250105/vsu-1992609833.html
днепр (город)
херсонская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d9e5e9ea2dec17c5a6c4c3950713786e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днепр (город), херсонская область , россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки нанесли более 30 ударов по Херсонской области
ВСУ за сутки обстреляли шесть населенных пунктов Херсонской области