https://ria.ru/20250107/vsu-1992719512.html

ВСУ за сутки нанесли более 30 ударов по Херсонской области

ВСУ за сутки нанесли более 30 ударов по Херсонской области - РИА Новости, 07.01.2025

ВСУ за сутки нанесли более 30 ударов по Херсонской области

Украинские военные за сутки нанесли 32 артиллерийских удара по левому берегу Днепра в Херсонской области, обстрелам подверглись шесть населенных пунктов,... РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T10:02:00+03:00

2025-01-07T10:02:00+03:00

2025-01-07T10:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепр (город)

херсонская область

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg

ГЕНИЧЕСК, 7 янв - РИА Новости. Украинские военные за сутки нанесли 32 артиллерийских удара по левому берегу Днепра в Херсонской области, обстрелам подверглись шесть населенных пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 21 артиллерийский удар. Еще 11 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. Под огонь попали шесть населенных пунктов области", - сообщил источник. Уточняется, что обстрелам украинской армии подверглись Каховка, Новая Каховка, Старая Маячка, Новая Маячка, Ольгинка и Алешки. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250105/vsu-1992609833.html

днепр (город)

херсонская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

днепр (город), херсонская область , россия, вооруженные силы украины